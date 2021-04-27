That’s Caroline”見證19歲衝浪新星的崛起

這部21分鐘的影片，完整呈現了Caroline Marks的成長過程，特別是小時候在家鄉佛羅里達與哥哥進行繞桶賽的競爭，促使她現在成為世界上最好的衝浪選手之一。

這部21分鐘的影片，完整呈現了Caroline Marks的成長過程，特別是小時候在家鄉佛羅里達與哥哥進行繞桶賽的競爭，促使她現在成為世界上最好的衝浪選手之一。

這部21分鐘的影片，完整呈現了Caroline Marks的成長過程，特別是小時候在家鄉佛羅里達與哥哥進行繞桶賽的競爭，促使她現在成為世界上最好的衝浪選手之一。

今年夏天將與世界頂尖的好手們一同衝浪的Marks，坦言自己從未想過會有一整個攝影組跟著她並記錄自己的人生故事，甚至還能在電影中呈現自己在海上的風光時刻。

今年夏天將與世界頂尖的好手們一同衝浪的Marks，坦言自己從未想過會有一整個攝影組跟著她並記錄自己的人生故事，甚至還能在電影中呈現自己在海上的風光時刻。

今年夏天將與世界頂尖的好手們一同衝浪的Marks，坦言自己從未想過會有一整個攝影組跟著她並記錄自己的人生故事，甚至還能在電影中呈現自己在海上的風光時刻。