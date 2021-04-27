That’s Caroline”見證19歲衝浪新星的崛起
近期在Red Bull的影音平台上發佈了一個紀錄片，是記錄著衝浪選手Caroline Marks邁向東京奧運金牌前的人生。
That’s Caroline是red bulll最新發行的紀錄片，裡頭記錄著Caroline Marks，這位最近幾年成為衝浪界常勝軍的選手。
這部21分鐘的影片，完整呈現了Caroline Marks的成長過程，特別是小時候在家鄉佛羅里達與哥哥進行繞桶賽的競爭，促使她現在成為世界上最好的衝浪選手之一。
That’s Caroline的發布日期為4/14日，也剛好是東京奧運前100天，Marks將首次代表美國隊參加衝浪賽事。
Marks是在2019年12月以世界第二名之姿，與排名第一的選手Carissa Moore一同取得代表美國進軍東奧的資格。
今年夏天將與世界頂尖的好手們一同衝浪的Marks，坦言自己從未想過會有一整個攝影組跟著她並記錄自己的人生故事，甚至還能在電影中呈現自己在海上的風光時刻。
Caroline Marks RAW – von Seignosse bis Hossegor
Caroline Marks：這一切都太有趣了，希望我的粉絲們看完這部紀錄片後能更支持我邁向金牌，讓我能美夢成真。
Marks的三個哥哥對於她的衝浪生涯可以說是不遺餘力，雖然在她很小的時候，最先感興趣的其實是騎馬，而且也拿到不錯的成績，但在她接觸到衝浪後，事情有了轉變。
自Marks在十歲那年於佛羅里達的墨爾本海灘接觸到衝浪後，她就深深著迷並迅速上手，也不過一年的時間，她就已經獲得全美衝浪業餘冠軍的頭銜，並在13歲那年轉入職業後，至今已經贏得17個冠軍，包括ISA U16及連續拿到多項NSSA冠軍獎盃。
2018年，她也成為史上最年輕獲得WSL冠軍巡迴賽資格的選手，並被選為年度最佳新人。
今年夏天參與奧運，會是Caroline Marks寫下的新里程碑，甚至能與偶像Carissa More同場競爭。
對於這位19歲的新秀來說，這僅僅是個開始，因為隨著衝浪運動走向世界，我們將會在未來數十年不斷聽到Caroline Marks這個名字。
That’s Caroline是由Front團隊製作，他們是來自紐約布魯克林的全女性製作團隊，且擅於呈現紀錄片的作品，已經在4/14推出，於 Red Bull TV 或Red Bull Surfing YouTube上都可以看到。