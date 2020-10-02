隨著暑期步入尾聲，學生們回到校園，不如就用這次的 #swift16 迎接開學吧。#swift16 這個hashtag可以譯作「快速16」，而16 bars正是一般歌曲中一段主歌的標準長度，同時也玩了近似”sweet 16”的諧音梗，簡單好記。因此這樣的企劃言簡意賅，就是給歌手一段主歌的時間去展現自我風格，將自己擅長的表達方式在有限的時間中充分展現。

已進行至第四次的 #swift16 不斷探索各種可能性，所邀請的創作人不僅止於職性相近的嘻哈歌手，而這也符合當代的風潮—創作者同時擁有多重身份，透過不同的媒介與管道傳播自己的作品，不受限於特定框架而能有更多的想像，也逐步向外拓展並經營自己。這次的創作者分別是美麗本人 Dr. Beauty、Karencici、Marz23阿夜三位，他們可以算是當代跨界創作人的代表了。流量為王，除了作的音樂，如何行銷並將自己作為一個品牌來經營，讓更多人聽見或是看見，可說是當代創作人的重大課題。與前幾回 #swift16 有最大差異的是除了音樂外，三位也都非常善於經營網路社群，也坐擁龐大的粉絲支持。

Karencici

Karencici可說是近年台灣嘻哈/R&B類別中最強新人之一，2018年發行的首張專輯《SHA YAN》就獲金曲與金音獎提名肯定，更奪下金音獎最佳節奏藍調單曲獎，創作實力堅強，風格新穎，極具辨識度的咬字與嗓音令人印象深刻。除此之外，她也曾替蔡依林，Hebe等人寫歌，創作高質量也大。私下的她也時常透過Instagram與粉絲們互動，不論是搞笑逗趣的短片，或是用限時動態透過問與答交流，她真誠不矯揉做作的態度已經贏得許多粉絲的心。更難以令人相信的是，才氣縱橫的她，現在不過是個22歲的大女孩，前途不可限量。

旅居過中國，美國，與台灣的Karencici，在歌詞中使用英文是再自然不過，因此這次的 #swift16 就是以中文歌詞起頭，而後全使用英文。在過去的文字訪談中，她曾說中文的顆粒感比較重，這也可以用來解釋為什麼許多嘻哈/R&B歌手都喜歡在歌詞中夾雜或使用大量英文，主要的原因就是可以不用面對語言轉化的困難。中文屬單音節，每個音節都是一個字，更別提可能還有同音不同字以及聲調的限制，然而在Karencici的歌曲中並沒有聽到因語言而被限制的感覺，反倒像是她多了一項武器。這首的歌詞嘻哈感強烈，是針對虛假的人作出批評及回應，同時宣示自己的強大。而歌曲雖短，也有許多巧思在其中，除了抓耳的旋律外，在進主歌的過門鼓組左右pan很有效果，另外adlib開autotune的層次與空間感更令人聯想到Travis Scott，整首作品豐富飽滿，就算有3分鐘也不嫌長。

Marz23

Marz23原為TRASH搖滾樂團主唱，自2017年開始單飛，個人的音樂作品偏向trap/emo rap/melodic rap，本職即為歌手的他相較一般饒舌歌手來說，自然對旋律更為敏感，而去年他的大作（我不是饒舌歌手）在YouTube上有超過700萬的超高點擊，歌曲旋律抓耳，在歌詞中更幽了自己一默，然而在2020的今日，曲風的分野更趨模糊，是不是饒舌歌手似乎也不是那麼重要了，但是做為一位歌手，他絕對是非常稱職的。他的個人作品更重新為他的音樂生涯注入活水，正式加盟華納音樂，也在今年8月發行了自己的首張專輯《23》，讓更多人不僅僅聽見他的作品，也可以透過他認識TRASH這個樂團。

在這首 #swift16 擔綱編曲的是Marz23的老搭檔W.LIN，在intro的吉他乍聽有些阿姆（Lose Yourself）的味道，搖滾魂無法掩蓋。而在歌詞的內容裡，阿夜簡述了自己的心路歷程，成名並非在一夕之間，而是長時間的積累，對於幫助過他的人感念在心，而對於來套交情的人則表示不屑。在力爭上游的過程艱辛自然不在話下，在曲末「戰勝了心魔誰都能成為傳奇 / 為自己寫下獨一無二的傳記 / With my gang改變世界扣下板機 / I feel good cause Ive been to hell」也從自身經歷延伸，除了表達出他的企圖心，也讓在聽歌的朋友們知道，如果你能克服自己內心那關卡，你也能夠成功。而這與心魔戰鬥的過程是持續的，這也是為什麼他整夜與demon作戰了。歌詞深入淺出，滿滿正能量，與他時常遭刻板印象看待的充滿刺青外表有很大的反差，或許這也是他受到這麼多人喜愛的原因之一。

Dr.Beauty 美麗本人

很多人最近都會收看美麗本人 Dr. Beauty的YouTube頻道，幽默風趣的reaction影片廣受大眾喜愛，至今已有7萬以上訂閱者。除此之外，他甚至也出演了瘦子ESO、鬼鬼等人音樂錄影帶的要角，將他的美麗毫不吝嗇地與大眾分享。但可能大部分的人不知道美麗可是貨真價實的嘻哈囝，早在2013年就曾參加大規模的Madstreet饒舌比賽，過去也有不少的音樂創作，甚至還是一位塗鴉藝術家。因此，也許這次的音樂作品呈現會讓不少人感到意外，但是在音樂中，大家還是可以清楚感受到美麗強烈且無釐頭的表現方式，為大家帶來歡樂。

製作人Tipsy替美麗量身訂做了一首動感的trap beat，而在歌中垃圾話是照常亂噴。除了歌曲一開始的時候說自己是女兒Bonita的Daddy比較正常些，後面就是「我老闆叫乾鼎，他叫我往前鼎」，「要聯絡請你找謝老闆 找謝 找謝 找謝老闆 找謝是那個人姓謝 不是他早洩」，不但開黃腔，還順道揶揄了自己的老闆，也就是我的檔期有限公司的負責人謝乾乾。有趣的是，謝乾乾早期也是饒舌歌手，而後才轉向影像製作發展，這可能就是吸引力法則吧！這首娛樂性十足的歌曲並不能以一般的嘻哈音樂審美觀來評論，在美麗超生動多元的聲音表情展現下，幾乎是聽了一場一分鐘的話劇表演，從高八度的聲調、trap flow、雙關語、法師腔調、到autotune，美麗一次全部用好用滿，如果這不是才華，我不知道什麼才是。

不限於特定音樂類型，不限於任何風格，不斷求新求變，不斷突破。 #swift16 就是要你在短短的時間內認識這些有才華的創作者，希望聽完這些作品的各位也像是長了一對翅膀，能有滿滿的能量，向天空衝刺。 #redbullgivesyouwings

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老莫 ILL MO -