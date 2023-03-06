球后用極速「鬥拍」練手感！ 戴資穎：跳脫傳統限制，玩法更刺激

老少咸宜的羽球運動，讓人人都能在一來一回的擊球中找到揮拍的樂趣。但是，除了常見的單打、雙打外，你玩過所謂的「三對三」嗎？這種特殊玩法，沒有國際上通用的正式比賽規則，卻是許多專業或業餘選手都會用來「玩」，或者調整訓練手感的競技方式。就連世界球后戴資穎，都是箇中玩家！「你要真的站到場上，你才會發現，它（三對三）的有趣之處。」戴資穎笑道。

戴資穎 Tai Tzu-Ying © Red Bull Taiwan

訓練手感與反應力 「鬥拍」成小戴日常單打訓練的調劑

三對三，是一種流傳在羽球界中的「隱藏玩法」，玩法也不複雜，顧名思義，就是一面球場會站三個人，總共六名球員在場上競技。

雖然三對三不是正規玩法，但不管是對像戴資穎這樣的國手或是業餘球隊，都是另類有趣的訓練方式。就連在公園裡揮拍的老人、小孩，也都能從三對三鬥拍中找到樂趣。

三對三與一般單打、雙打最大的差異就是：更小的跑動範圍、更快的反應速度、更多次數的擊球來回，整體的比賽節奏與速度極快，通常十分鐘內就會結束一局。

它並沒有正式通用的比賽規則，包含站位、發球順序、隊員組成甚至是計分方式，所以玩法相對較彈性，只要球員之間說好即可，這也是三對三的有趣之處。

「我的訓練是以單打為主，三對三對我來說，算是不同類型的『訓練』，也是一種『調整』。」戴資穎解釋，在日常的單打訓練節奏中，偶爾來一場「鬥拍」，可以訓練跑動和反應速度，在超快速的來回擊球中，也可以訓練擊球的「手感」。

Red Bull Athlete - Tai Tzu Ying © Garret Clarke

更多來回、更好玩！ 小戴：鬥拍刺激程度超越單雙打

但「鬥拍」之所以會吸引戴資穎，更重要的，其實就是四個字：好玩、刺激！

「好玩，是很好玩的！」戴資穎強調。不只是會跟戴爸球隊裡的叔叔伯伯們來上一局「鬥拍」，戴資穎在國訓中心時，偶爾也會跟專業選手們來上一場，算是選手之間的休閒娛樂。

有時候，戴資穎與國訓中心的選手甚至會用「鬥拍」來作為賭局，輸家可能要請客、做伏地挺身...等，戴資穎自己也曾因為輸了鬥拍，請其他選手喝飲料。

戴爸笑說，戴資穎回到戴爸的球隊「鬥拍」時，有時他們還會規定戴資穎「只能用左手打」，「這是我們球友給她的規定，如果她用右手打，我們就不用玩了。」

「它的樂趣就是有更多的來回跟刺激性，這是單雙打所做不到的事情。」戴資穎說。

不過，戴資穎也提醒，由於鬥拍的速度「真的很快」，稍不注意，很容易撞在一起，或者被球擊中臉，「這算是休閒娛樂，又好玩，但你又無法真的放空，要認真打，不然真的會被打到。」戴資穎笑道。

Tai Tzu Ying © Red Bull Taiwan

比雙打更需要補位默契 訣竅：找跑動中的空擋

要把鬥拍玩好的訣竅，首先，隊員之間必須要很有「補位」的默契，「要非常有默契，因為會有很多奇怪的『中間球』，很容易就撞在一起。」戴資穎笑說。

反之，如果要猛攻對手的話，戴資穎提醒，「就是要去找跑動中的空擋，三個人一定會有個地方是空的，要一直找空擋，就打那邊就對了！」

在站位上也要思考。通常是前排站一個、後排兩個，「在前面的那個人會比較辛苦。」戴資穎說，當對方殺球殺很高的時候，前排選手要反應夠快，蹲下去，讓後面的選手來補位，如果躲不掉，就趕緊用球拍護住臉，否則會很容易受傷。

Tai Tzu Ying © Red Bull Taiwan

輪場快、玩法多元彈性 戴資穎：更能跳脫傳統比賽限制

戴爸嘆道，現在台灣打羽球的人口越來越多，場地越來越難找，有時候得在場邊等很久，才能打上一局，如果可以有更多人可以嘗試「鬥拍」，不只比賽時間加速，來回擊球多，更刺激以外，大家換場的速度也會更快，「畢竟一次下去四個人，跟六個人的流量是不一樣的！」如此一來，也能讓更多業餘球員可以享受到羽球的樂趣。

「希望大家都可以跳脫正規比賽的單雙打限制，去嘗試更有趣、更刺激的『鬥拍』玩法，」戴資穎笑道，「我覺得一方面，可以提升羽球這個運動的樂趣程度，讓你平常打球，不只是去玩常見的比賽玩法而已，而是有更多元的玩法與樂趣，勇於跳脫傳統賽事條條框框的限制！」

Red Bull鬥拍賽事即將展開，在北中南區的鬥拍冠軍隊伍，將會於4月8日在高雄衛武營一決勝負，而最後Red Bull鬥拍的冠軍隊伍，將有機會跟戴資穎與的球隊一同來場鬥拍對決，享受「鬥拍」的樂趣！