世界拉力大賽新尖兵 - Takamoto Katsta

Takamoto Katsuta閉上眼睛，深深吸了一口氣。 在他的左邊，比他高一步的是 Sébastien Ogier 。 在那裡，比他低一階的是 2019 年世界拉力賽冠軍 Ott Tänak。 歡迎來到肯亞拉力大賽頒獎台現場。

這時他的電話鈴聲響起。接還是不接啊？現在顯然不是聽電話的好時機。

上個月在奈瓦沙拿下第2名可謂是實力的展現與驗證，更是興高采烈與自我的提升。 就在6個月前，Katsuta在蒙扎的 ARMCO 遭遇困難，想知道他的未來會是怎樣。 當時他駕駛的Toyota Yaris WRC 就在附近再次損壞且無法使用。

Takamoto Katsuta was on the gas in Kenya to secure his best-ever WRC result © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

上個賽季的後半段，對這位來自名古屋28 歲可愛的車手來說，可謂是一段艱辛的歷程。

他可能會在世界拉力大賽看到職涯難得的機會就從他的指尖溜走。12 月，愛沙尼亞和薩丁島的連續撞車，並在義大利賽道上的 WRC 決賽中，還率先出了一個愚蠢的撞車意外。

對Katsuta來說，一個不如意的冬天真正來臨了。

Takamoto Katsuta crashes out in Estonia

他表示：我太衝了。我非常想要展現我的速度和潛力。我想要表示我已經準備好進入世界級的水準。

他之前沒有準備好

但現在已進入狀況

Katsuta長期以來總是專注於以實力挑戰極限，並擊敗全世界最好的車手。 他是第３代的拉力賽車手，但他通往賽車殿堂的道路並不簡單。 它從稍早的卡丁車、日本方程式賽車和F3 逐步晉升上來。

他表示：我非常享受比賽的氛圍。但我知道要在賽車中名列前茅是困難的。我也知道在拉力賽勝出並非易事，但當時（2014 年）我聽說了Toyota培養年輕車手的計劃（Toyota Gazoo Racing WRC 挑戰計劃）。我很感興趣，當然也很高興聽到Toyota重返世界拉力大賽（WRC）。

他向父親Norihiko尋求建議。身為日本拉力賽８屆冠軍，老Katsuta的話值得一聽。

或不.

Katsuta's father, Norihiko, was also a rally champion © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Taka-san說：父親告訴我可以繼續參加比賽。但他瞭解參加拉力賽的困難度最大，不過他非常高興陪著我一起參加其他賽事的征戰。 我告訴他：不！不，我就是要去參加拉力大賽。

你知道兒子的，他們並非常常接受父親的建議！

Katsuta於 2015 年開始參與培訓計劃，但對他從那種賽車心態的各個方面發展仍有難度。

他表示：我一直在考慮速度。在最初的3年裡，我的注意力皆集中在速度上，而且我撞車的次數太多了。我必須改變心態，我必須找到一種新的方式。

2018 年瑞典拉力賽獲得WRC2組別冠軍，對他是一大突破。

他表示：因為這場勝利，我覺得真正對車隊有所貢獻。但同時，我覺得我又進入了死胡同。 你不可以在拉力賽中尋找捷徑，這項運動的大部分都是關乎於經驗與實力，但信心也非常重要。 在瑞典的那次拉力賽之後，我更有信心了。 我對自己信心十足。

Katsuta is aiming for the very top in WRC © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 我要成為一位世界拉力大賽冠軍車手，這是我的目標。 Takamoto Katsuta

我要成為一位世界拉力大賽冠軍車手，這是我的目標。 當我開始這項運動時，我離這一點還有很長的路要走。我現在離得更近了一些，但我還有更多的工作要做。

與困難重重的 2020 年相比，本賽季不可能有更大的轉變。

3個第6及2個第4後，在肯亞拉力大賽獲得驚人的第2名。 他自己承認，頒獎台的榮耀來得比預期要早。

他表示：我本來考慮在愛沙尼亞挑戰頒獎台位置。住在芬蘭，波羅的海兩岸的超快賽段是Katsuta磨練技術的地方。

他補充道：肯亞是一項為爭生存的拉力賽事。但我周圍有一支團隊，其中有 Juho [Hänninen] 和 Jari-Matti Latvala 這樣的人，我們制定了這個計劃以在拉力賽中倖存下來。 Tom [Fowler，Toyota 技術總監] 曾告訴我，他認為有成功的機會。但是，對其他車手來說，他們都處於如此高的水準，而且他們的經驗比我豐富得多。但最後我們卻做到了。

Katsuta and Daniel Barritt congratulated by Kenyan president Uhuru Kenyatta © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

愛沙尼亞的承諾早在第４賽段就實現了，他以第３快的速度打敗比他更有名且經驗豐富的隊友 Ogier 和 Elfyn Evans ，登上了臨時的頒獎台。

不幸的是， Katsuta在第七回合中的表現一樣好。但一次重落地，副駕駛Dan Barritt的背部受傷，迫使兩人必須提早退賽收場。

自然會感到失望，Katsuta的回應充分說明了對 #18 Toyota Yaris WRC的尊重。

他說：首先想到的是Dan。我想知道他還好嗎？ 像這樣退賽當然很艱難，但健康永遠是首要任務。

Things were looking promising for Katsuta in Estonia... © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

英國籍的Barritt在Katsuta的發展過程中一直處於前端和核心的位置。

Katsuta說：他幫了我許多。他在這項運動中擁有豐富的經驗，並且非常了解我的需要。他在賽場上真的幫助我很多，有時如果他感覺到不是那麼自在順利時，他會告訴我：穩住、穩住……或類似的話。

除此之外，當我們在路段時，他還幫助我學習更多的英語單詞！ 他是一位非常非常好的人。

但現在，頒獎台上的那通電話呢？

Katsuta 說：這是一條影片訊息。是來自Akio-san的。

Takamoto Katsuta at the Safari Rally 2021 © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

誰是Akio-san，他是Toyota汽車公司的總裁兼首席執行長。 基本上，汽車製造界最重要的人。

他想要什麼？

Katsuta 表示：他想要謝謝我。但我說，不，Akio-san，我必須感謝你和整個Toyota團隊。 沒有你，沒有這支車隊，我現在就不會在這個級別上賽車，並達到世界的水準。

任務的第一部分已經完成。 他實現了在世界水準駕駛的夢想，並證明他父親是錯的。

日本的兒子在世界拉力錦標賽中肯定已經嶄露頭角了。