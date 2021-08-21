世界拉力大賽新尖兵 - Takamoto Katsta

Takamoto Katsuta閉上眼睛，深深吸了一口氣。 在他的左邊，比他高一步的是Sébastien Ogier。 在那裡，比他低一階的是 2019 年世界拉力賽冠軍 Ott Tänak。 歡迎來到肯亞拉力大賽頒獎台現場。
這時他的電話鈴聲響起。接還是不接啊？現在顯然不是聽電話的好時機。
上個月在奈瓦沙拿下第2名可謂是實力的展現與驗證，更是興高采烈與自我的提升。 就在6個月前，Katsuta在蒙扎的 ARMCO 遭遇困難，想知道他的未來會是怎樣。 當時他駕駛的Toyota Yaris WRC 就在附近再次損壞且無法使用。
上個賽季的後半段，對這位來自名古屋28 歲可愛的車手來說，可謂是一段艱辛的歷程。
他可能會在世界拉力大賽看到職涯難得的機會就從他的指尖溜走。12 月，愛沙尼亞和薩丁島的連續撞車，並在義大利賽道上的 WRC 決賽中，還率先出了一個愚蠢的撞車意外。
對Katsuta來說，一個不如意的冬天真正來臨了。
Takamoto Katsuta crashes out in Estonia
他表示：我太衝了。我非常想要展現我的速度和潛力。我想要表示我已經準備好進入世界級的水準。
他之前沒有準備好
但現在已進入狀況
Katsuta長期以來總是專注於以實力挑戰極限，並擊敗全世界最好的車手。 他是第３代的拉力賽車手，但他通往賽車殿堂的道路並不簡單。 它從稍早的卡丁車、日本方程式賽車和F3 逐步晉升上來。
他表示：我非常享受比賽的氛圍。但我知道要在賽車中名列前茅是困難的。我也知道在拉力賽勝出並非易事，但當時（2014 年）我聽說了Toyota培養年輕車手的計劃（Toyota Gazoo Racing WRC 挑戰計劃）。我很感興趣，當然也很高興聽到Toyota重返世界拉力大賽（WRC）。
他向父親Norihiko尋求建議。身為日本拉力賽８屆冠軍，老Katsuta的話值得一聽。
或不.
Taka-san說：父親告訴我可以繼續參加比賽。但他瞭解參加拉力賽的困難度最大，不過他非常高興陪著我一起參加其他賽事的征戰。 我告訴他：不！不，我就是要去參加拉力大賽。
你知道兒子的，他們並非常常接受父親的建議！
Katsuta於 2015 年開始參與培訓計劃，但對他從那種賽車心態的各個方面發展仍有難度。
他表示：我一直在考慮速度。在最初的3年裡，我的注意力皆集中在速度上，而且我撞車的次數太多了。我必須改變心態，我必須找到一種新的方式。
2018 年瑞典拉力賽獲得WRC2組別冠軍，對他是一大突破。
他表示：因為這場勝利，我覺得真正對車隊有所貢獻。但同時，我覺得我又進入了死胡同。 你不可以在拉力賽中尋找捷徑，這項運動的大部分都是關乎於經驗與實力，但信心也非常重要。 在瑞典的那次拉力賽之後，我更有信心了。 我對自己信心十足。
我要成為一位世界拉力大賽冠軍車手，這是我的目標。
我要成為一位世界拉力大賽冠軍車手，這是我的目標。 當我開始這項運動時，我離這一點還有很長的路要走。我現在離得更近了一些，但我還有更多的工作要做。
與困難重重的 2020 年相比，本賽季不可能有更大的轉變。
3個第6及2個第4後，在肯亞拉力大賽獲得驚人的第2名。 他自己承認，頒獎台的榮耀來得比預期要早。
他表示：我本來考慮在愛沙尼亞挑戰頒獎台位置。住在芬蘭，波羅的海兩岸的超快賽段是Katsuta磨練技術的地方。
他補充道：肯亞是一項為爭生存的拉力賽事。但我周圍有一支團隊，其中有 Juho [Hänninen] 和 Jari-Matti Latvala 這樣的人，我們制定了這個計劃以在拉力賽中倖存下來。 Tom [Fowler，Toyota 技術總監] 曾告訴我，他認為有成功的機會。但是，對其他車手來說，他們都處於如此高的水準，而且他們的經驗比我豐富得多。但最後我們卻做到了。
愛沙尼亞的承諾早在第４賽段就實現了，他以第３快的速度打敗比他更有名且經驗豐富的隊友 Ogier 和Elfyn Evans ，登上了臨時的頒獎台。
不幸的是， Katsuta在第七回合中的表現一樣好。但一次重落地，副駕駛Dan Barritt的背部受傷，迫使兩人必須提早退賽收場。
自然會感到失望，Katsuta的回應充分說明了對 #18 Toyota Yaris WRC的尊重。
他說：首先想到的是Dan。我想知道他還好嗎？ 像這樣退賽當然很艱難，但健康永遠是首要任務。
英國籍的Barritt在Katsuta的發展過程中一直處於前端和核心的位置。
Katsuta說：他幫了我許多。他在這項運動中擁有豐富的經驗，並且非常了解我的需要。他在賽場上真的幫助我很多，有時如果他感覺到不是那麼自在順利時，他會告訴我：穩住、穩住……或類似的話。
除此之外，當我們在路段時，他還幫助我學習更多的英語單詞！ 他是一位非常非常好的人。
但現在，頒獎台上的那通電話呢？
Katsuta 說：這是一條影片訊息。是來自Akio-san的。
誰是Akio-san，他是Toyota汽車公司的總裁兼首席執行長。 基本上，汽車製造界最重要的人。
他想要什麼？
Katsuta 表示：他想要謝謝我。但我說，不，Akio-san，我必須感謝你和整個Toyota團隊。 沒有你，沒有這支車隊，我現在就不會在這個級別上賽車，並達到世界的水準。
任務的第一部分已經完成。 他實現了在世界水準駕駛的夢想，並證明他父親是錯的。
日本的兒子在世界拉力錦標賽中肯定已經嶄露頭角了。
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