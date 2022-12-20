BMX flatland 傳奇 Terry Adams 開心 Red Bull Circle of Balance到來
今年的 Red Bull Circle of Balance 將在紐爾良舉行，同時也是你的家鄉，感覺如何？
感覺很棒。我家離紐奧爾良有一個小時的車程。我從12歲就開始接觸這項運動，在將近 30 年後的現在，我仍在BMX flatland上繼續努力，現在能在家鄉附近參與此次賽事，像是美夢成真!
在離家如此之近的地方，舉辦這樣世界級賽事，對你而言意味著什麼？
我身旁的親朋好友、家人和粉絲，為了特別來看我出賽且支持這項活動，已經賣了 100 多張票給我鎮上的朋友們，因為大家知道Circle of Balance 如同BMX flatland的超級盃，所以使得眾人期待且知道其特別之處。
事實上，這項賽事的回歸對車手來說非常棒，而且跟觀眾之間的互動深，很開心賽事可以重新回歸。
你首次參加 Red Bull Circle of Balance 是在 2004 年，這是你第四次參與此賽事，這段期間BMX flatland產生什麼變化呢？
Flatland 不斷發展和變化。在 90 年代中期剛開始時，有很多走走停停的技巧。如今，整體的騎行看起來更加流暢，這幾乎就像是騎自行車跳舞，這是 BMX 的一種獨特形式，100%的 BMX 騎行藝術展現。
所有職業車手都有完全不同的風格，所以比賽中也是實際評判某人展現的藝術，因為多年來，每個人都定義了自己的風格。
您如何看待後起之秀繼續在這項運動中揚名立萬？
這很鼓舞人心，今年比賽邀請一些日本年輕好手，包括 20 歲的 Kio Hayakawa，以及 Ryo Katagiri 和 Yu Shoji。在這些大型賽事中，他們能夠在壓力下盡情秀自已，相信對於日後職業生涯肯定有助益。就美國年輕好手來看，Omari Cato 多年前就開始在紐爾良的 Voodoo Jam 演出，我認為這場比賽會讓世界各地的車手密切關注他。
您已經在BMX flatland征戰騎行 27 年了，勝負對你而言還重要嗎？
在過去幾年裡，我重新定義對訓練和比賽準備的看法。當然，在比賽中取得好成績，甚至奪冠也是今年的夢想。但我想開心出賽且好好表現，所以當我站上舞台時，會全力以赴且開心面對一切。
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Terry Adams Retrospective
Terry Adams recounts his history of growing up in Louisiana and riding Flatland.
你還熱愛這項運動嗎？
從2004 年開始，騎行就是我的生活。現在它變成我人生的目的。我現在的目標，是盡我所能確保可長時間保持在高水平。我很感激自已還能做到，每次騎上自行車，我的眼裡都含著淚水，我實在太高興了。
分享一下你的訓練菜單
在 2018 年，我遇到了一些事情，我意識到如果我要跟上年輕車手的步伐，並且想繼續騎自行車，自已需要改變。我每天早上 3 點 30 分開始進行訓練計劃，包括重量訓練、30 分鐘的泳池有氧運動，和 25 分鐘的冥想。
我最遲會在晚上 8 點睡覺，然後早上7點前把大部份事情完成，在其他人都還在睡的時候開始工作，這對我來說是一種激勵。
想對此運動留下怎樣的傳奇？
在近30年的騎行生涯中，我獲得了很多獎項和成就，但我很想成為一名花時間幫助別人進步的車手。很多年輕選手讓我願意因此花時間保持動力，或是引導我朝著這個正確方向前進。這些年來，這對我變得越來越重要，有時打電話給年輕選手們鼓勵，或邀請他們來我家，我深信這些年輕好手未來在BMX flatland的時間會比我還長，現在的我如同支持了另一代藝術家們興起。
最後有什麼想法嗎？
對今年的 Circle of Balance 感到興奮是輕描淡寫的說法，事實上，比賽就在離我家這麼近的地方進行，如果只是在地板上滾來滾去，對觀眾微笑著揮手，這感覺會完全不真實，但是能夠在美國國土上進行，這是一項非常難得的事情!
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