2021 年Red Bull最佳播客

如果你還未收聽過我們的播客節目，現在正是加入的最好時機！

Talking Bull是Red Bull Racing車隊的官方播客節目，已經開播了三個賽季，內容不僅包括F1一級方程式，還涵蓋了體育、音樂和更廣泛Red Bull這個大家庭的大小事。

Talking Bull 第三季有一些我們前所未見最好的採訪內容、特寫和來自鐵粉們的問題。需要關注的內容實在太多了，您可以從下載播客的任何地方獲得。 但首先，為了滿足您的好奇心，我們選擇了 2021 年的八個最激動人心的時刻……與你分享。

1. 與Adrian Newey 的難得訪談

Adrian Newey 接受的採訪不多，所以當他說他很高興能和 Talking Bull 坐下來聊聊天時，我們有誰能拒絕這個大好機會。 聽聽 Adrian 的驚人見解，包括儘管 Red Bull Racing 的首席技術長可以使用的大量技術，但他說你最終無法擊敗傳統的繪圖板和自動鉛筆！

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2. 聆聽 2021 年F1一級方程式世界冠軍車手的聲音

在阿布達比贏得首座冠軍寶座後，Max 回到Red Bull科技園區受到了熱烈的歡迎，我們很幸運能夠與這位荷蘭籍車手坐下來聊聊，並進一步了解勝利是否已經到來。

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3. Alex Albon 和 Liam Lawson 談電競運動

在 2021 F1 電競系列職業錦標賽之前，我們認為只適合推出電競的特別播客。所以，我們選擇了兩位熟悉的面孔，他們也喜歡玩遊戲和直播，並來談談賽車和電競遊戲的相關內容。

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4. DC 與 Max 關於荷蘭贊德福特（Zandvoort）大獎賽的特別之處

顯然地，Max 認為 Zandvoort 很特別，今年是 F1 34 個賽季以來第一次回到這裡，這是一場史詩般的戰役，三天內賽道旁一片橙海飄揚。 這是一個週末的聚會，最棒的是 Max 贏了。 在這裡，他與大衛庫特哈德聊聊，是什麼讓荷蘭大獎賽如此令人嘆為觀止。

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5. Max 和 Checo 話家常

2021 年 7 月，我們得以讓 Max 和 Checo 聚在一起，互相交談並藉此機會彼此了解他們的隊友。 這次熱鬧的播客內容，深入探討了他們在賽場上所發生的有趣事物，Checo 還試圖解釋他在拍外景節目擠牛奶時的好表現！

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6. 向 Max 和 Checo 學習一些荷蘭語和西班牙語

這一集於年初推出，Max 和 Checo 講述了他們對現已獲得冠軍RB16B 的最初想法，但他們也用母語互相教了一些非常有用的短語。

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7. 冠軍如何訓練

如果你想了解成為世界冠軍需要些什麼，請一定要收聽這一集。 這不僅僅是要在賽道上快速，而是要讓身心在所有氣缸運轉時昇華，而確保 Max 能做到這一點的人正是 Brad Scanes。

在這次採訪中，Brad事先深入了解了季前賽，為讓 Max 能夠適應 F1 賽季所付出的努力。

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8. Checo 和 Christian 答客問

在本賽季的倒數第二集中，我們要求The Paddock的忠實粉絲們向車隊領隊 Christian Horner 和車手 Sergio Pérez 提些問題。 兩人還談到了剛剛結束賽季的高潮和低谷。

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除此之外，第三季的 11 集中還有更多的內容，包括運動界的佼佼者 Arūnas Gibieža、BMX 世界冠軍 Twan Van Gendt 等體育巨星的採訪，以及 Max、Checo、Adrian 和 Christian 的更多想法，還有許多來自Red Bull唱片藝術家的獨家歌曲。 歡迎在此查看完整的相關目錄：www.redbullracing.com/talkingbull