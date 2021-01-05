《電馭叛客2077》五個不容錯過的街頭故事

萬眾期盼，在完成《巫師3：狂獵》後，CD Projekt RED這次拋棄了原本中世紀的魔法和馬匹，改以充滿霓虹燈的未來城市和改造人作為本次新作的背景。但還是脫離不了裸體或是在浴缸泡澡的畫面就是了。

就如同《巫師》系列作中，主角傑洛特與各式各樣的角色接觸，完美的透過主線及支線任務將整個世界觀的故事述說給玩家了解，這次《電馭叛客2077》同樣遵循著昆特牌的傳統。

在這次故事中，在基努李維所扮演，戲份很重的銀手強尼帶領下，玩家將在2077年的未來城市中，遭遇企業和幫派所經歷的故事和回憶，而且還有許多很棒的街頭故事值得挖掘。

這些支線任務都可以在這一切的發生地點－夜城找到。這些故事內容從陰暗可怕、有趣好笑到觸動人心，通通都有。而他們都有個共通點，就是都能讓玩家驚艷。

如果你有機會在夜城的街頭上探索，以下五個精彩的故事可別錯過了。

夜間使者將把你探索未來的心吞噬 © CD Projekt RED

失控的智能計程車

由於在《電馭叛客2077》中主角V可以選擇不一樣的人生軌跡作為了解整個遊戲的起源故事，在你玩了主線任務一陣子之後就可以解鎖一個失控計程車的世界事件。一開始它其實就是一個機器人版的《瘋狂計程車》，非常直接了當就是一個追捕任務，但到後面卻不盡如此。而一切的一切，就從和未來自動計程車公司德拉曼的一通電話後開始失控。

裡面有一台計程車甚至還在玩《傳送門》GLaDOS的梗，另一台則是陷入憂鬱的深淵中，總之這個任務就是包含著各種曲折離奇故事的鬧劇

發現有許多的自動計程車消失，並沒有回到原本的基地，V需要開始翻遍夜城的各個角落，將每一台失控的計程車找回來。一但玩家開始遇到了第一台的未來計程車，就會發現每台車都有不同的心境寫照，而一趟有趣好玩，探索人工智能的內心情境的旅程正式開始。裡面有一台計程車甚至還在玩《傳送門》GLaDOS的梗，另一台則是陷入憂鬱的深淵中，總之這個任務就是包含著各種曲折離奇故事的鬧劇。而讓整個故事進入高潮的則是在所有德拉曼的計程車齊聚一堂的時候。

他們說：「在粉紅色的燈旁邊」，但我還是迷路了 © CD Projekt RED

突襲頂樓

在《電馭叛客2077》中，結構較大的故事中有許多主線或支線劇情中很少出現但是在個別的世界中佔據了中心地位的角色。遊戲中最大型的支線任務或世界事件都是有包含像是銀手強尼（基努李維飾演）和夜城最全能的超夢剪輯師茱蒂・阿爾瓦雷茲等主要角色。

毛毛細雨，走在被霓虹燈照亮的街上，接到夜城市長候選人佩拉瑞茲夫婦的電話，請我們幫忙調查誰闖進了他們華麗的頂樓，像這樣偵探類型的任務，在賽博龐克的世界中屢見不險。

要化身為一名專業的偵探，可以使用上V華麗的掃瞄器和其他配件來尋找線索。為了要讓遊戲中的支線故事有個完美的起承轉合，像這樣簡單的闖空門任務就是一個很好讓玩家了解這個世界正在被貪腐企業所控制的方式。

整個故事的發展非常瘋狂，但這也只是為之後的一連串陰謀開啟序章而已。我們不會爆雷，但必須跟你說，在這個故事中所做的幾個重大決定，將會比在其他世界角落或是任何獎勵的決定都更加有意義且重要。

當光線追蹤技術和次世代主機結合，你將為之前的質疑感到抱歉 ;) © CD Projekt RED

彼得潘殺手

說到世界的其他角落，如果你一心一意想到見識到夜城的所有樣貌，那你可得見見夜城警察局的大河・瓦德了，他是一個我行我素的警察，非常適合《電馭叛客2077》復古未來的風格。

一趟赤裸詭譎、引人入勝但又峰迴路轉的旅程將述說遊戲中較為沈重的故事⋯⋯

這個故事圍繞在一名同時是連續殺人狂和搶劫犯的「彼得潘」身上，他目前正因腦內有一顆在車站遇襲的子彈而陷入昏迷，而大河跟V日夜不停且不惜違法，只為找到因彼得潘而失蹤的男子們，這樣的劇情安排，無非是一個教科書級別的驚悚片範本。一趟赤裸詭譎、引人入勝但又峰迴路轉的旅程將述說遊戲中較為沈重的故事。其中一個失蹤的男孩就是大河自己的姪子。玩到故事最後，不只是V會受到影響，可能也會讓玩家本身對於夜城和未來世界有不一樣的想法。

等一下，你住這！？！ © CD Prjekt RED

願上帝保佑你

《電馭叛客2077》的劇情總是能夠超出眾人的期待，特別像是虎鈎眾和Wakeda的接應人請你完成的一個涉及連續殺人案任務。而目標是誰呢？是已被定罪的殺人犯約書亞・史提芬森，打電話尋求幫助的則是被約書亞殺害的受害者的夥伴。

Wakeda因為這個問題所以才請V幫忙的，而他想要在完成任務時在現場。雖然前面是這樣說，但當玩家遇到約書亞後，一切就沒有照當初約定的進行了。

在電視製作人和警察的護送下，約書亞計畫要將自己釘在十字架上，以向大眾分享他自己對於彌賽亞重生的信念。

聚焦於悔恨、失去、原諒、寬恕和眾人對於名人的癡迷，這些才是這次任務所要傳達的真正意念。也因為劇情過於奇異所以玩家們都會感到驚訝。而其中一個結局就是玩家要參加在舞台上記錄的超夢十字架受難。

誰會不喜歡這個智能販賣機呢？ © CD Projekt RED

日本權威和智能販賣機布蘭登

既可以黑暗嚴肅，同時《電馭叛客2077》也能夠輕易的寫出好玩有趣的故事。在遊戲中為數眾多的支線任務中，「日本權威」是要請V前往幫派的地盤，取回一個交通工具，並運送往特定地點。

這個任務可能是《電馭叛客2077》裡面最簡單的，但最後是以美國版本的《我們的辦公室》中經典一幕，做為結局彩蛋。

被用卡車運送的是一名知名的日本外科醫師，他會重現Hidetoshi Hasagawa當初在這部知名戲劇中的演說。再加上「意外的」殺死一個犯罪集團老大並以虎鈎眾代表現實世界的日本幫派屋久座，這也是另一個有趣的彩蛋。

另外一個有趣的任務劇情則是會遇到一個富有情感的自動販賣機布蘭登，在他被大型垃圾桶擋住看街道的視線後，如果玩家定期去看，會發現這個原本只是提供飲品的機器，搖身變成街訪鄰居的心理諮商師和朋友。