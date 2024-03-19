了解The Crown對於Red Bull Dance Your Style 2023的看法

這是一個可以深入探討的問題。我有自己的哲學和聽音樂的方式。我的成長背景讓我對音樂非常開放。因為我的爸爸是韓國人，但他在芝加哥被收養，我聽過很多饒舌甚至有時是搖滾。然後我的媽媽是非洲人，來自利比瑞亞。所以我年輕時聽過很多非洲音樂，甚至是教堂的福音音樂，這可能會導致R＆B。我年輕時聽過各種各樣的音樂，我認為這已經開啟了我的思想。

然後當我開始接受舞蹈訓練時，我從來不會害羞地跳任何音樂。如果我喜歡這首歌，我就會毫不猶豫地跳。我認為隨著時間的推移，這使我在腦海中建立了一個對我來說有意義的公式。我聽音樂的方式幾乎就像是一段感情。如果你和一個伴侶在一起，你有一段感情，或者如果你第一次見到一個新人，如果你第一次聽到一首歌，起初可能有點尷尬，你可能不認識這個人，你可能不知道他們的作用，但最終，如果你們繼續試圖了解對方，你們就會融合在一起，建立起一種連結。我就是這樣看待音樂的。

對我來說，我需要花費大約10到15秒的時間才能真正了解一首歌的90％，因為我保持著當下的狀態，我真正地傾聽並試圖建立連結。但我不會試圖預測這首歌。我只是對歌曲做出反應。我讓它引導我。但是透過我的情感和舞蹈，我幾乎像是我們在一起跳舞，我和歌曲融為一體。

所以我想這就是我最大的秘訣。我試圖透過慢慢來，呼吸，並真正傾聽，就像是我從未見過的一個新人一樣，與音樂融為一體。這是你的故事。這是我的故事。讓我們把它們聚在一起。