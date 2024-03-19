了解The Crown對於Red Bull Dance Your Style 2023的看法
在這次經歷中，你最喜歡和誰battle？為什麼？
Waackxxxy是我最喜歡的對手，主要是因為在法國，我們在Nothing2Looz比賽中是隊員，最終贏得了比賽。所以能夠站在對立面，分享那種能量，真的很酷。
考慮到你們曾是Nothing2Looz的搭檔，當你從與某人一起對戰轉為與某人對戰時，這種經驗有何不同？
我認為這有點代表了我對友誼的看法。很顯然地，我們互相支持，因為我們曾是隊友，我們一起贏得了比賽，但同時，我認為挑戰你的朋友並且讓他們挑戰你很重要，就像是，「嘿，我會激勵你，你也要激勵我，我們互相激勵」。
所以我覺得這真的很酷。真正的友誼應該意味著你一直在努力變得更好。
在決賽中，有沒有其他讓你印象深刻的比賽？
百分之百是Verb。他絕對是我印象最深刻的人。我覺得很像去年曾在南非贏過他的感受，然後我再次在德國與他對戰，就像他為了能夠在那裡而戰，我也為了能夠在那裡而戰。我們都通過了預賽。
所以看到我們兩個人走到一起，然後進行美麗的交流，真的很酷。這甚至在某種程度上並不像一場對戰。感覺更像是一次對話。
在比賽中，有沒有你覺得自己要輸掉的時候？
我認為是第一輪對上Waackxxxy的對戰，我認為她贏了，但就對戰而言，我不覺得自己輸掉了一場battle。
你能為我們描述一下那種感覺嗎？
我認為這是經驗和對自己誠實的一種混合，就像不要透過藉口、自我或驕傲來庇護自己。大家很容易會說「哦，我的腿受傷了」。不，你必須真實點。
她贏得了那一輪。很好。這將激勵我在第二輪表現得更加瘋狂。你就是知道這些事情。如果這是一場對戰，兩位舞者都知道事實。
有沒有特別喜歡的歌曲或音樂讓你對戰時特別享受？
絕對是Burna Boy的《Kilometre》和Billie Eilish的歌曲。有兩種不同的原因。《Kilometre》感覺非常自然，因為我往往會跳很多非洲類型的曲子，因為我是一半非洲人。
但是，對我來說，我會以自己的方式來做。我不會太局限於不同風格的非洲舞蹈。我喜歡將一些特定的元素與我的嘻哈混合在一起。對我來說，這感覺非常舒服。我只是跟著感覺走。我不會想得太多，我只是讓它發生。
至於Billie Eilish的歌曲，我特別不是歌曲本身，因為我只聽過這首歌幾次。但是歌曲的調子非常像我自我表達的方式，像在我的房間或外界表達自己時的感覺。感覺就像這是一個我可以邀請每個人進入我的空間的時刻。
在比賽中，有沒有你不喜歡的音樂但你必須跟隨跳舞？
兄弟，我不會撒謊。我是說，我不會說我不喜歡它。但是有一首歌確實讓我有點不適應。我習慣於更傳統的battle。通常如果出現平手，第三首歌將是某種類型的狂熱舞曲。這就像是一個不成文的規則。當聽到Ed Sheeran時，我感覺《Kilometre》的能量從中消失了。
在DJ方面，保持能量上升是一種規則。至少這是我想的。但與此同時，我也喜歡這個挑戰，因為我想，「好吧，Ed Sheeran，我媽媽喜歡這首歌，我會跟著它」。我仍然覺得我在那一輪中表現得非常出色。所以我並不生氣，但是有一瞬間，我想「唉，我們該怎麼從《Kilometre》到Ed Sheeran」。
當你比較傳統的評審小組投票和觀眾投票時，你在舞台上的經歷有何不同？
我認為最大的不同之處在於評審 - 他們是有研究舞蹈的。他們分析舞蹈。至少他們應該這樣做。他們了解舞蹈風格的歷史，對於不同的風格也持開放態度，因為Red Bull Dance Your Style並不是一個特定風格的比賽。它實際上是表現你自己的風格，這是各種不同風格的集合。
所以，有很多因素需要考慮。當觀眾來看時：有些人可能懂舞蹈，有些人可能不懂。有些人一點都不懂，有些人可能有一點點知識，有些人可能是專家。但最終，這只是更多的額外意見。這都是主觀的。
對於我和我的個人舞蹈來說，別人如何評斷我從來沒有讓我感到太困擾，因為我的舞蹈對我來說一直都是個人的。
無論是主流作品還是經典曲目，你對於以這種不可預測的音樂選擇進行即興表演的概念有何感想？
十次中有九次，你可能聽過它的一點點。如果你真的不知道這首歌，就享受這樣的挑戰吧。這就是為什麼我喜歡參加這樣的比賽，因為我享受挑戰。如果不是因為挑戰，我可能就不會參與了。
在社群媒體上，不斷提到紅Red Bull Rangers。你能分享一下這是從哪裡來的故事嗎？
哦，天啊，太有趣了。是的，Red Bull Rangers，我們聚在一起的方式非常自然。我們其中一些人去年在南非相遇，但每個人的故事都有點不同。我在那裡認識了一些組員，還有一些是我在德國之前就和他們更親近了。不是在世界決賽時，而是在之前。
我們一起去德國拍了很多影片，你知道的，所有這些舞者剛好都是Rangers的成員。所以當我們聚在一起時，我們就建立了關係，這是一件非常真實、自然的事情。這讓每個人都感到驚訝，因為我們來自不同的地方。
而我認為這是非常罕見的，來自不同地方、不同文化和國家的六七個人能夠建立起真正的友誼。我們所有人都融合得很好。這顯示了舞蹈這種通用語言將我們聚在一起。
你能解釋一下你對即興和音樂的看法嗎？
這是一個可以深入探討的問題。我有自己的哲學和聽音樂的方式。我的成長背景讓我對音樂非常開放。因為我的爸爸是韓國人，但他在芝加哥被收養，我聽過很多饒舌甚至有時是搖滾。然後我的媽媽是非洲人，來自利比瑞亞。所以我年輕時聽過很多非洲音樂，甚至是教堂的福音音樂，這可能會導致R＆B。我年輕時聽過各種各樣的音樂，我認為這已經開啟了我的思想。
然後當我開始接受舞蹈訓練時，我從來不會害羞地跳任何音樂。如果我喜歡這首歌，我就會毫不猶豫地跳。我認為隨著時間的推移，這使我在腦海中建立了一個對我來說有意義的公式。我聽音樂的方式幾乎就像是一段感情。如果你和一個伴侶在一起，你有一段感情，或者如果你第一次見到一個新人，如果你第一次聽到一首歌，起初可能有點尷尬，你可能不認識這個人，你可能不知道他們的作用，但最終，如果你們繼續試圖了解對方，你們就會融合在一起，建立起一種連結。我就是這樣看待音樂的。
對我來說，我需要花費大約10到15秒的時間才能真正了解一首歌的90％，因為我保持著當下的狀態，我真正地傾聽並試圖建立連結。但我不會試圖預測這首歌。我只是對歌曲做出反應。我讓它引導我。但是透過我的情感和舞蹈，我幾乎像是我們在一起跳舞，我和歌曲融為一體。
所以我想這就是我最大的秘訣。我試圖透過慢慢來，呼吸，並真正傾聽，就像是我從未見過的一個新人一樣，與音樂融為一體。這是你的故事。這是我的故事。讓我們把它們聚在一起。
你如何描述你個人的Red Bull Dance Your Style之旅？
我想我會把它描述為毅力和信仰。我認為這兩個單詞是最主要的感覺。這只是對我堅持不懈程度的證明。當談到信仰時，這是關於對自己的信仰。這就是我堅持不懈的方式。我對自己有信心，我真正相信自己。所以即使發生了Millie的片段，作為一個人，起初我是受不了的，因為我在想，「哇，怎麼回事？」但同時，我知道我做了什麼。這一輪是很驚人的。我對它獲得的觀看數感到驚訝，這是因為我相信，也是因為我堅持不懈的旅程。然後當它再次發生時，這次是《Say My Own Name》，有些人說，「你又做到了」。
然後當它發生在Billie Eilish和《Kilometre》上時。兩次？好的。那麼，我該說什麼呢？這幾乎就像是我喜歡證明自己是對的，並證明別人是錯的。
你是否有為 Red Bull Dance Your Style做特別的準備？
不，就準備方面，其實沒有太大的區別。我一直都對音樂非常開放，我堅信保持準備好的狀態，這樣你就不必為準備而準備。這就是我的做法。我總是準備好的。
對我來說，在準備方面沒有太大的區別，也許在調節身體方面有所不同。也許主要是心理方面的準備，因為那是一個很大的舞台。如果你對此沒有進行心理準備，可能會感到不知所措。這可能會讓你感到困惑，尤其是如果你不喜歡你的其中一個回合，而這又是你唯一的機會。你必須準備好，因為在接下來的幾個月裡，這將被展示給一大群不關心你的人。你必須有足夠的心理力量來接受這一點，並為此做好準備。
你喜歡德國法蘭克福的氛圍和跳舞場景嗎？
就觀眾來說，我對場景有些驚訝。我沒有太多期望，但他們對舞蹈的接受程度確實讓我感到驚訝。我對德國沒有太深入的了解。所以我總是認為，「好吧，他們有點跟上了節奏」。甚至不只是對我來說，是看到其他舞者跳舞時也如此。
但是德國有很棒的舞者，像Luam、Breeze和Sydney。他們有很棒的才華，我認為應該得到關注。
能給我們介紹一下你的化名「The Crown」嗎？
這是一個我沒有選擇的名字。當我大約16或17歲時，在一個劇院演出中，我有一段solo。這是我家人第一次看到我跳舞。在那之前，我所有的舞蹈都只是我在自己房間裡。他們不知道我會跳舞。大多數朋友也不知道。所以對我來說，這是一種很大的壓力。
所以在後台，我非常緊張，焦慮不安。然後在我上場之前，主持人走來問我，「嘿，兄弟，你好嗎？發生了什麼？」我告訴他我不好。然後他安慰我說，「你沒有什麼好緊張的。你要擁抱你的身份，擁有你的傳承，擁有你自己。你是為此而生的，你注定要這樣做，只要走在自己的道路上。相信自己。」
然後，當他走上台時，他甚至沒有說我的名字。我的名字是大衛。所以每個人都知道我是小大衛或者只是大衛。但是他卻介紹我說「讓我們為The Crown喝彩！」然後我上去表演了。
之後，多年來，我的圈子一直都稱我為「The Crown」。
對於The Crown來說，接下來會是什麼？你有什麼計劃？
我剛拍攝了一大堆火熱內容。我並不是一個特別愛製作內容的人，我只是隨心所欲地創造藝術。尤其是那些與我有共鳴的藝術。我做了一大堆瘋狂的藝術作品，我很期待在未來的幾個星期和幾個月裡在我的社群媒體上發布。
同時，當這些事情正在發生的同時，我只會繼續訓練，因為我只想成為每天最好的自己。這種不斷進化的過程就像變蝶一樣。
說到社群媒體。你在TikTok和Instagram上擁有強大的粉絲基礎。當你發布內容時，你是否有一個策略性的方法，還是只是隨心所欲？
我百分之百是隨心所欲的。我有一些朋友真的很喜歡社群媒體和內容，他們有一個計劃表。我必須在這一天拍攝這個，做這個，做那個。對我來說不是這樣的。如果我想製作一些藝術，我就會去做。如果我喜歡，我就會發布它。如果我不喜歡，它可能就不會被發布。有時候我喜歡它，但我甚至都不想分享它，因為對我來說這是私人的。所以我非常注重保持盡可能的自然。
當我在疫情期間開始做TikTok時，我只是做一些愚蠢的小舞蹈，甚至不是挑戰。我只是編一些舞蹈。有一天，我有一個影片有一百萬的觀看次數，我就想，「搞甚麼？」這只是自然而然地成長。Instagram也是如此。我認為這也是我喜歡追蹤我的人的原因，因為這不是強制性的。這對於使用Instagram和TikTok的人來說非常人性化，而不是機器人式方法。
這對我有效。保持真實，你知道的。
對於那些渴望成名並創造奇跡的初出茅廬舞者，你有哪三個最好的建議？
我會說的第一件事是要在當下。不要追逐那一時刻，因為如果你發現自己試圖追逐那時刻，你最終會錯過它，因為你太專注於未來。如果你太專注於過去，情況也是一樣。你想保持在當下，因為那就是此刻。當下就是此刻。
我會說的第二件事是要相信自己。這是最重要的事情之一。堅持你的道路，專注於你的目標，我保證它會實現的，特別是如果你有這種工作態度，並且你也是開明的。
另一個是要保持開放心態。因為最終，比較是偷走喜悅的小偷。你不能把自己與這些老頭或這些年輕人比較。只要繼續努力，一切都會好轉的。相信自己，如果這個世界上沒有人對你有信心，我現在告訴你，如果有人對你有信心，我知道你能做到的。
真的沒有太多的秘訣，也意識到每個人的旅程都是不同的。所以請不要把自己和任何人比較。只需繼續前進。無論你是10歲、15歲、20歲、30歲還是40歲，最終都會實現的，只要你堅持自己的道路。
我們有一個最後的加碼問題：當你和Rangers在德國Red Bull Dance Your Style中捕捉到Luwam時，當她從舞台上跳下來時，看起來你被她的膝蓋直接撞到了臉上，社群媒體上的評論都瘋了。事實上有多糟糕？
是的，這個加碼的問題真是太瘋狂了。我肯定我在運動中有點戲劇性。實際上並沒有受到太大的傷害。我認為這是角度加上我的頭髮。我的頭髮讓一切看起來糟糕了十倍。當我被撞到時，我想應該是下巴或嘴唇，我的頭髮立即像看起來很糟糕。我知道。我當時心想，「我希望他們不要把這個剪輯進去。我會祈禱的。我會祈禱沒有人看到這個。」
下一件事是我在Instagram上看到了這一輪，我心想，「該死」。但實際上，一點也不痛。我下巴挺硬的。所以，這還好啦。
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