The Crown, from the USA, on stage at the Red Bull Dance Your Style World Final Frankfurt
© dieserbobby
舞蹈

了解The Crown對於Red Bull Dance Your Style 2023的看法

我們與備受觀眾喜愛的舞者The Crown碰面，討論有關Red Bull Dance Your Style、他瘋狂的音樂感、最喜歡的對手、非官方的Red Bull Ranger小隊等等話題。
由 FraGue Moser-Kindler 編寫
11 min read發佈於

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Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style is an international mixed-style dance competition. The twist? The crowd decides who wins by voting for their favourite dancers.

14 Tour Stops

Red Bull Dance Your …

Red Bull Dance Your Style 世界總決賽將於2023年在德國舉行，全世界最優秀的街舞好手將在11月4日於法蘭克福室內體育場（Festhalle Frankfurt）進行一對一對尬。

Germany
David Stalter Jr，又名The Crown，是2023年Red Bull Dance Your Style世界決賽中最受觀眾喜愛的舞者之一。他在世界舞台上呈現了令人著迷的表演和美麗的瞬間，在活動期間，他的表演更是迅速走紅。我們與他坐下來，了解他的Red Bull Dance Your Style體驗。

在這次經歷中，你最喜歡和誰battle？為什麼？

The Crown: Waackxxxy是我最喜歡的對手，主要是因為在法國，我們在Nothing2Looz比賽中是隊員，最終贏得了比賽。所以能夠站在對立面，分享那種能量，真的很酷。

The Crown of USA competes at the Red Bull Dance Your Style World Final in Festhalle in Frankfurt, Germany on November 4, 2023.

The Crown at the Red Bull Dance Your Style World Final 2023

© Eva Berten/Red Bull Content Pool

考慮到你們曾是Nothing2Looz的搭檔，當你從與某人一起對戰轉為與某人對戰時，這種經驗有何不同？

我認為這有點代表了我對友誼的看法。很顯然地，我們互相支持，因為我們曾是隊友，我們一起贏得了比賽，但同時，我認為挑戰你的朋友並且讓他們挑戰你很重要，就像是，「嘿，我會激勵你，你也要激勵我，我們互相激勵」。

所以我覺得這真的很酷。真正的友誼應該意味著你一直在努力變得更好。

在決賽中，有沒有其他讓你印象深刻的比賽？

百分之百是Verb。他絕對是我印象最深刻的人。我覺得很像去年曾在南非贏過他的感受，然後我再次在德國與他對戰，就像他為了能夠在那裡而戰，我也為了能夠在那裡而戰。我們都通過了預賽。

所以看到我們兩個人走到一起，然後進行美麗的交流，真的很酷。這甚至在某種程度上並不像一場對戰。感覺更像是一次對話。

在比賽中，有沒有你覺得自己要輸掉的時候？

我認為是第一輪對上Waackxxxy的對戰，我認為她贏了，但就對戰而言，我不覺得自己輸掉了一場battle。

你能為我們描述一下那種感覺嗎？

我認為這是經驗和對自己誠實的一種混合，就像不要透過藉口、自我或驕傲來庇護自己。大家很容易會說「哦，我的腿受傷了」。不，你必須真實點。

她贏得了那一輪。很好。這將激勵我在第二輪表現得更加瘋狂。你就是知道這些事情。如果這是一場對戰，兩位舞者都知道事實。

有沒有特別喜歡的歌曲或音樂讓你對戰時特別享受？

絕對是Burna Boy的《Kilometre》和Billie Eilish的歌曲。有兩種不同的原因。《Kilometre》感覺非常自然，因為我往往會跳很多非洲類型的曲子，因為我是一半非洲人。

但是，對我來說，我會以自己的方式來做。我不會太局限於不同風格的非洲舞蹈。我喜歡將一些特定的元素與我的嘻哈混合在一起。對我來說，這感覺非常舒服。我只是跟著感覺走。我不會想得太多，我只是讓它發生。

至於Billie Eilish的歌曲，我特別不是歌曲本身，因為我只聽過這首歌幾次。但是歌曲的調子非常像我自我表達的方式，像在我的房間或外界表達自己時的感覺。感覺就像這是一個我可以邀請每個人進入我的空間的時刻。

The crown poses with the trophy of Red Bull Dance Your Style USA.

The Crown with the trophy of Red Bull Dance Your Style USA

© Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

在比賽中，有沒有你不喜歡的音樂但你必須跟隨跳舞？

兄弟，我不會撒謊。我是說，我不會說我不喜歡它。但是有一首歌確實讓我有點不適應。我習慣於更傳統的battle。通常如果出現平手，第三首歌將是某種類型的狂熱舞曲。這就像是一個不成文的規則。當聽到Ed Sheeran時，我感覺《Kilometre》的能量從中消失了。

在DJ方面，保持能量上升是一種規則。至少這是我想的。但與此同時，我也喜歡這個挑戰，因為我想，「好吧，Ed Sheeran，我媽媽喜歡這首歌，我會跟著它」。我仍然覺得我在那一輪中表現得非常出色。所以我並不生氣，但是有一瞬間，我想「唉，我們該怎麼從《Kilometre》到Ed Sheeran」。

當你比較傳統的評審小組投票和觀眾投票時，你在舞台上的經歷有何不同？

我認為最大的不同之處在於評審 - 他們是有研究舞蹈的。他們分析舞蹈。至少他們應該這樣做。他們了解舞蹈風格的歷史，對於不同的風格也持開放態度，因為Red Bull Dance Your Style並不是一個特定風格的比賽。它實際上是表現你自己的風格，這是各種不同風格的集合。

所以，有很多因素需要考慮。當觀眾來看時：有些人可能懂舞蹈，有些人可能不懂。有些人一點都不懂，有些人可能有一點點知識，有些人可能是專家。但最終，這只是更多的額外意見。這都是主觀的。

對於我和我的個人舞蹈來說，別人如何評斷我從來沒有讓我感到太困擾，因為我的舞蹈對我來說一直都是個人的。

Jazzy, The Crown, King Davinci and Gio winning the pre final 2 prior to the Red Bull Dance Your Style World Final at Union Hall in Frankfurt, Germany, on November 2nd, 2023.

Jazzy, The Crown, King Davinci and Gio advanced through pre-final 2

© Eva Berten/Red Bull Content Pool

無論是主流作品還是經典曲目，你對於以這種不可預測的音樂選擇進行即興表演的概念有何感想？

十次中有九次，你可能聽過它的一點點。如果你真的不知道這首歌，就享受這樣的挑戰吧。這就是為什麼我喜歡參加這樣的比賽，因為我享受挑戰。如果不是因為挑戰，我可能就不會參與了。

在社群媒體上，不斷提到紅Red Bull Rangers。你能分享一下這是從哪裡來的故事嗎？

哦，天啊，太有趣了。是的，Red Bull Rangers，我們聚在一起的方式非常自然。我們其中一些人去年在南非相遇，但每個人的故事都有點不同。我在那裡認識了一些組員，還有一些是我在德國之前就和他們更親近了。不是在世界決賽時，而是在之前。

我們一起去德國拍了很多影片，你知道的，所有這些舞者剛好都是Rangers的成員。所以當我們聚在一起時，我們就建立了關係，這是一件非常真實、自然的事情。這讓每個人都感到驚訝，因為我們來自不同的地方。

而我認為這是非常罕見的，來自不同地方、不同文化和國家的六七個人能夠建立起真正的友誼。我們所有人都融合得很好。這顯示了舞蹈這種通用語言將我們聚在一起。

你能解釋一下你對即興和音樂的看法嗎？

這是一個可以深入探討的問題。我有自己的哲學和聽音樂的方式。我的成長背景讓我對音樂非常開放。因為我的爸爸是韓國人，但他在芝加哥被收養，我聽過很多饒舌甚至有時是搖滾。然後我的媽媽是非洲人，來自利比瑞亞。所以我年輕時聽過很多非洲音樂，甚至是教堂的福音音樂，這可能會導致R＆B。我年輕時聽過各種各樣的音樂，我認為這已經開啟了我的思想。

然後當我開始接受舞蹈訓練時，我從來不會害羞地跳任何音樂。如果我喜歡這首歌，我就會毫不猶豫地跳。我認為隨著時間的推移，這使我在腦海中建立了一個對我來說有意義的公式。我聽音樂的方式幾乎就像是一段感情。如果你和一個伴侶在一起，你有一段感情，或者如果你第一次見到一個新人，如果你第一次聽到一首歌，起初可能有點尷尬，你可能不認識這個人，你可能不知道他們的作用，但最終，如果你們繼續試圖了解對方，你們就會融合在一起，建立起一種連結。我就是這樣看待音樂的。

對我來說，我需要花費大約10到15秒的時間才能真正了解一首歌的90％，因為我保持著當下的狀態，我真正地傾聽並試圖建立連結。但我不會試圖預測這首歌。我只是對歌曲做出反應。我讓它引導我。但是透過我的情感和舞蹈，我幾乎像是我們在一起跳舞，我和歌曲融為一體。

所以我想這就是我最大的秘訣。我試圖透過慢慢來，呼吸，並真正傾聽，就像是我從未見過的一個新人一樣，與音樂融為一體。這是你的故事。這是我的故事。讓我們把它們聚在一起。

你如何描述你個人的Red Bull Dance Your Style之旅？

我想我會把它描述為毅力和信仰。我認為這兩個單詞是最主要的感覺。這只是對我堅持不懈程度的證明。當談到信仰時，這是關於對自己的信仰。這就是我堅持不懈的方式。我對自己有信心，我真正相信自己。所以即使發生了Millie的片段，作為一個人，起初我是受不了的，因為我在想，「哇，怎麼回事？」但同時，我知道我做了什麼。這一輪是很驚人的。我對它獲得的觀看數感到驚訝，這是因為我相信，也是因為我堅持不懈的旅程。然後當它再次發生時，這次是《Say My Own Name》，有些人說，「你又做到了」。

然後當它發生在Billie Eilish和《Kilometre》上時。兩次？好的。那麼，我該說什麼呢？這幾乎就像是我喜歡證明自己是對的，並證明別人是錯的。

你是否有為 Red Bull Dance Your Style做特別的準備？

不，就準備方面，其實沒有太大的區別。我一直都對音樂非常開放，我堅信保持準備好的狀態，這樣你就不必為準備而準備。這就是我的做法。我總是準備好的。

對我來說，在準備方面沒有太大的區別，也許在調節身體方面有所不同。也許主要是心理方面的準備，因為那是一個很大的舞台。如果你對此沒有進行心理準備，可能會感到不知所措。這可能會讓你感到困惑，尤其是如果你不喜歡你的其中一個回合，而這又是你唯一的機會。你必須準備好，因為在接下來的幾個月裡，這將被展示給一大群不關心你的人。你必須有足夠的心理力量來接受這一點，並為此做好準備。

你喜歡德國法蘭克福的氛圍和跳舞場景嗎？

就觀眾來說，我對場景有些驚訝。我沒有太多期望，但他們對舞蹈的接受程度確實讓我感到驚訝。我對德國沒有太深入的了解。所以我總是認為，「好吧，他們有點跟上了節奏」。甚至不只是對我來說，是看到其他舞者跳舞時也如此。

但是德國有很棒的舞者，像Luam、Breeze和Sydney。他們有很棒的才華，我認為應該得到關注。

能給我們介紹一下你的化名「The Crown」嗎？

這是一個我沒有選擇的名字。當我大約16或17歲時，在一個劇院演出中，我有一段solo。這是我家人第一次看到我跳舞。在那之前，我所有的舞蹈都只是我在自己房間裡。他們不知道我會跳舞。大多數朋友也不知道。所以對我來說，這是一種很大的壓力。

所以在後台，我非常緊張，焦慮不安。然後在我上場之前，主持人走來問我，「嘿，兄弟，你好嗎？發生了什麼？」我告訴他我不好。然後他安慰我說，「你沒有什麼好緊張的。你要擁抱你的身份，擁有你的傳承，擁有你自己。你是為此而生的，你注定要這樣做，只要走在自己的道路上。相信自己。」

然後，當他走上台時，他甚至沒有說我的名字。我的名字是大衛。所以每個人都知道我是小大衛或者只是大衛。但是他卻介紹我說「讓我們為The Crown喝彩！」然後我上去表演了。

之後，多年來，我的圈子一直都稱我為「The Crown」。

The Crown from the USA competes at pre final 2 prior to the Red Bull Dance Your Style World Final at Union Hall in Frankfurt, Germany on November 2nd, 2023.

The Crown convinced the audience with flawless musicality and good energy

© Eva Berten/Red Bull Content Pool

對於The Crown來說，接下來會是什麼？你有什麼計劃？

我剛拍攝了一大堆火熱內容。我並不是一個特別愛製作內容的人，我只是隨心所欲地創造藝術。尤其是那些與我有共鳴的藝術。我做了一大堆瘋狂的藝術作品，我很期待在未來的幾個星期和幾個月裡在我的社群媒體上發布。

同時，當這些事情正在發生的同時，我只會繼續訓練，因為我只想成為每天最好的自己。這種不斷進化的過程就像變蝶一樣。

說到社群媒體。你在TikTok和Instagram上擁有強大的粉絲基礎。當你發布內容時，你是否有一個策略性的方法，還是只是隨心所欲？

我百分之百是隨心所欲的。我有一些朋友真的很喜歡社群媒體和內容，他們有一個計劃表。我必須在這一天拍攝這個，做這個，做那個。對我來說不是這樣的。如果我想製作一些藝術，我就會去做。如果我喜歡，我就會發布它。如果我不喜歡，它可能就不會被發布。有時候我喜歡它，但我甚至都不想分享它，因為對我來說這是私人的。所以我非常注重保持盡可能的自然。

當我在疫情期間開始做TikTok時，我只是做一些愚蠢的小舞蹈，甚至不是挑戰。我只是編一些舞蹈。有一天，我有一個影片有一百萬的觀看次數，我就想，「搞甚麼？」這只是自然而然地成長。Instagram也是如此。我認為這也是我喜歡追蹤我的人的原因，因為這不是強制性的。這對於使用Instagram和TikTok的人來說非常人性化，而不是機器人式方法。

這對我有效。保持真實，你知道的。

對於那些渴望成名並創造奇跡的初出茅廬舞者，你有哪三個最好的建議？

我會說的第一件事是要在當下。不要追逐那一時刻，因為如果你發現自己試圖追逐那時刻，你最終會錯過它，因為你太專注於未來。如果你太專注於過去，情況也是一樣。你想保持在當下，因為那就是此刻。當下就是此刻。

我會說的第二件事是要相信自己。這是最重要的事情之一。堅持你的道路，專注於你的目標，我保證它會實現的，特別是如果你有這種工作態度，並且你也是開明的。

另一個是要保持開放心態。因為最終，比較是偷走喜悅的小偷。你不能把自己與這些老頭或這些年輕人比較。只要繼續努力，一切都會好轉的。相信自己，如果這個世界上沒有人對你有信心，我現在告訴你，如果有人對你有信心，我知道你能做到的。

真的沒有太多的秘訣，也意識到每個人的旅程都是不同的。所以請不要把自己和任何人比較。只需繼續前進。無論你是10歲、15歲、20歲、30歲還是40歲，最終都會實現的，只要你堅持自己的道路。

我們有一個最後的加碼問題：當你和Rangers在德國Red Bull Dance Your Style中捕捉到Luwam時，當她從舞台上跳下來時，看起來你被她的膝蓋直接撞到了臉上，社群媒體上的評論都瘋了。事實上有多糟糕？

是的，這個加碼的問題真是太瘋狂了。我肯定我在運動中有點戲劇性。實際上並沒有受到太大的傷害。我認為這是角度加上我的頭髮。我的頭髮讓一切看起來糟糕了十倍。當我被撞到時，我想應該是下巴或嘴唇，我的頭髮立即像看起來很糟糕。我知道。我當時心想，「我希望他們不要把這個剪輯進去。我會祈禱的。我會祈禱沒有人看到這個。」

下一件事是我在Instagram上看到了這一輪，我心想，「該死」。但實際上，一點也不痛。我下巴挺硬的。所以，這還好啦。

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