非一般敍事音樂的異識匯流：落差草原WWWW、非/密閉空間與 Horse Lords 互動專訪

的首張專輯《Flow, Gesture, and Spaces》。三個樂團,各自透過一、兩個小節的旋律或節奏想法延伸,蘊生出行進無限的曲式,傳達樂團組合經由共同創作過程與相互反應之下,羽化而生的音樂集成與互文性。他們音樂裡的織體都表露著一種書寫式的流動;如非/密閉空間對自由爵士共作手法與理論的即興文本;落差草原WWWW 轉化自身對土地與社會的感知,轉喻成符碼般的音樂性的詩學形態(musical poetology);馬主樂團則運用近似數學式的手法,將參照的音樂脈絡、看似互無關聯的曲調組合與拚貼出頓挫有力的不規則搖滾樂。

落差草原WWWW 對於馬主樂團的音樂其團員們有各自不同的想法,從 Spotify 隨機播放歌曲聽到他們音樂的鼓手小白形容他們在編曲上非常有趣,充滿許多複合拍的那種「白爛」。一之則認為馬主樂團令他想到了My Disco、Shellac 及 Dawn of Midi,這三個樂團風格差異甚遠,但自身音樂文化底蘊的脈絡相互交錯下,得以創作出具有樂團辨識度的作品,並非為順應潮流而創作,這樣的創造力反而更能帶起未來音樂的方向。他點出西洋音樂家雖然開發出許多不同樂種,仍能在相似樂種之中,以個體或樂團組合做出到味且特色鮮明的聲音區別。他描述:「 馬主樂團做出一種世界音樂甚至帶有中東民族音樂的旋律感,讓人充滿驚喜之餘,也意識到也許這是一種趨勢。像他們這樣的另類搖滾樂團,不僅較具創造力,通常更能突顯出個體的音樂特質。 」

