稱霸《全境封鎖2：紐約軍閥》 五個不可不知的技巧

《全境封鎖2》本次新資料片名為《紐約軍閥》，正如其名，將帶著各位特工返回一切的起源「大蘋果」。更具體一點，是到了被可怕颶風肆虐的康尼島。設定在一代那場造成社會秩序大亂的瘟疫蔓延開來後的八個月，一切都改變了，敵人變得更加難纏，事態更加嚴重，也從原來寒冷的冬天轉為生意盎然的夏天，還有更多武器和裝備可以使用。

要將在曼哈頓下城設置據點的叛變特工都擊倒，是一件相當不容易的任務，但只要讀過這篇大補帖後，必定能夠更加清楚要如何行動。為了要讓玩家有個好的開始，我們直接問到了開發人員，討論玩家該如何把這款遊戲玩好。Ubisoft Leamington的製作人Nick Scurr將會告訴我們在新的資料片中要使用到什麼的技巧，如何搜刮到強力的戰利品，還有要去哪裡觀光？你是不是對這一切也感到十分好奇呢？事不宜遲，就讓我們開始介紹吧！

1. 放好陷阱

不需要和凱薩軍官一樣要去預測人民是否動亂 © Ubisoft

這次《紐約軍閥》迎來了四個致命的全新技能。第一個是「電擊陷阱」，有點像是通電過的絆網，當敵人踏上去時會被電擊。可以一次放多個陷阱在一起，讓網子的範圍加大，在多個陷阱的相互通電下，讓你的獵物感受到十萬伏特的威力。

可以試著將電擊陷阱和第二個新技能「誘餌」搭配使用。當玩家將誘餌丟出去時，它會顯示你本人一比一的影像投影，在你身陷於戰火當中時，可以幫助分散敵人注意力。當然如果你夠厲害的話，也有可以將敵人吸引到你所佈置的電擊陷阱上。

再來就是「爆破黏彈」，可以發射炸彈黏在任何表面，並在遠距離將之引爆。黏彈可以和誘餌一同使用，利用能夠控制爆炸時機的優勢，使用誘餌吸引敵人走向黏彈的位置再按下引爆的按鈕。

最後一個新技能是「燃燒黏彈」，用法跟一般的黏彈一樣，只是會它引爆後所產生的會是火焰。火焰會對敵人造成持續的傷害，對於沒有防護裝備的賴克斯幫就特別有用，但對於有防火裝備的淨化者可能就不太有效了。

2. 收集打王的情報

A dossier reveals the skills big bosses will use against you © Ubisoft

在《紐約軍閥》中，地圖分成了四個部分，每個區域都有一個負責管理的中尉，他們各有不同的技能。將他們打敗，就能夠獲取他們的技能。挖掘這些叛亂特工背後的故事，能夠得到一些寶貴的線索，知道他們各自有著什麼樣的武器。

就像Scurr說到：「在這次的設計當中，玩家可以帶上地圖，而且有一個按鍵能夠看到搜捕的選單。它會顯示玩家還需要多少資訊能夠抓到背後的主謀 - 亞倫・基納。會有檔案記載著每一個叛變特工的背景，裡頭的資訊可以讓玩家了解他們會各自用什麼樣的技能對付你。所以在跟他們對決前能夠有所準備。」

舉例來說，化學武器專家薇薇安・康利。她帶著一幫手持噴火槍的淨化者，掌管著靠近曼哈頓大橋和布魯克林大橋的「兩橋區」。由於她是和一群縱火犯一起行動，推測她會使用同是火焰性質的「燃燒黏彈」，如果想要讓戰情升溫，將她打敗說不定是個好方法。另外關於狄奧・帕內奧的檔案，同樣能從他使用的武器得到一些小線索。作為一名技術高超的無人機工程師、駭客以及全能的誘餌大師，可以推測他會想要利用影像技術，靠著智慧贏過對手。而在取得他的技能前，要先將「市政中心區」的賴克斯幫打敗。

3. 取得頂尖的戰利品

You too could be the owner of a wooden baseball bat © Ubisoft

這次最佳化rolls（God rolls）的重新回歸，無疑能夠提高玩家搜刮戰利品的動力。如果你沒聽過這個詞，這邊跟你介紹一下，其實就是每次當玩家撿起一個新的武器或道具時，裝備的功能類別有可能會出現最頂級的數值。這在先前是不可行的，因為當時系統會限制獎勵的上限。反過來說，在《紐約軍閥》中，當玩家將敵人擊倒時，有機會看到掉下來的武器發出耀眼的光束，這是非常稀奇的一件事。只要夠幸運，就能夠隨時隨地拿到高端，甚至奇異的裝備。

至於要去哪裡找到這些道具，就要靠破主線任務才會知道。在完成故事的章節後，會得到找尋高級戰利品的可靠來源。另外這次《全境封鎖2》地圖改動也提高了玩家取得頂級裝備的機會。「我們不會因為等級的高低而關閉曼哈頓的任何區域，」Scurr表示：「在原本的全境封鎖2中，主要區域都不會開放，他們可能會標註說『20至30等能夠進入』，或其他的等級限制。」但現在，《紐約軍閥》四個區域的敵人強度都會隨著玩家等級上升。舉例來說，若玩家的等級是30等，則地圖上的敵人也會是30等。

「是真的，」Scurr繼續說：「所有新裝備和武器都可以在各個地方找到。只要在這個開放世界中持續活動，解一些支線和主線任務，在過程中所得到的戰利品就有可能是你所想要的。」換句話說，若想要拿到頂尖的戰利品，不會再只能透過解任務取得。探險也是可以順便得到高額回報的！

4.當個觀光客

小心啊，拍他們照片是要用命作為代價的。 © Ubisoft

來到一個新的地方，就代表又可以做成一名觀光客，到處看看風景。在一代時，背景是設定在曼哈頓的市區，有著時代廣場、洛克菲勒中心和麥迪遜花園，而在《紐約軍閥》中，則是一比一重現了曼哈頓的下城區，同樣充滿著各式的地標。

「曼哈頓下城只有一些地標是在華爾街附近，」Scurr表示：「可以常常在電影中看到，賴克斯幫就是隱匿在那裡；這裏還有華埠以及在那場毀掉整個紐約市的颶風中，被沖上岸的油輪，以上的地點玩家都可以去探險。」

沒錯，位於布魯克林橋旁，擱淺的油輪就卡在泥濘的岸上。而這座標誌性，橫跨東河的布魯克林橋，經歷過極端天氣的摧殘後，也顯得有些殘破，一部分甚至已經倒榻。在兩城區執行康利的任務時，就時常能夠隱約看到這座懸索橋的身影，或應該說是半個才對。裝飾著傳統的紅色燈籠，曼哈頓的下城區是中國城的主要聚集地，另外還有全世界最知名的金融中心 - 華爾街。只是人們在這交易的不是銀彈，而是子彈。

5. 學製作人的玩法

Even after a virus outbreak, barbershops are clearly thriving © Ubisoft

如果你想要別人口中問出這次《全境封鎖2》最新資料片的究極攻略的話，可能沒有幾個人會比製作人還要適合。所以Scurr通常都是怎麼玩的呢？「我會組一個以傷害為導向的裝備，對於菁英傷害的加成會是主要關鍵。如果你玩的是終局的內容，那麼會遇到很多菁英的敵人，所以菁英傷害才會那麼重要，特別是當我們玩的是突襲或其他難度更高的任務。」

且這次《紐約軍閥》多了一個傳說的難度，敵人的防禦將更加無堅不摧，砲火也會更加猛烈，所以有個高傷害的裝備相當重要。另外因為遊戲介面的改善，玩家在決定武器的去留時，能夠一眼就判定是否對於目前身上有的裝備是最好的選擇。這可以降低玩家的誤判，並更好控制武器的精準度。

那Scurr會推薦什麼裝備呢？「我會使用可以變成多個小地雷的集束追蹤地雷，還有修補無人機，另外玩這次資料片時，我還會用燃燒黏彈，它超好用的！也是許多玩家一代時最喜歡的道具。當我們這次決定要回到紐約時，我們有先看過要放讓哪些技能回歸，而燃燒黏彈就是無倫如何都要放回來的技能。」

是吧！連製作人都說燃燒黏彈是個好東西。