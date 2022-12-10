The First Red Bull Tahadi Al Jazeera Achieves Huge Success
© Radwan Fawaz
MotoX

Red Bull第一場從渡輪發車的越野摩托競賽

Red Bull Tahadi Al Jazeera 在科威特主要歷史景點之一費拉卡島舉行的一場史上令人難忘的摩托越野賽事。
由 Red Bull MEA 編寫
2 min read發佈於
不需從我們這裡聽到，直接從車手那裡瞭解。總決賽冠軍 Ross Rutherford 將Red Bull Tahadi Al Jazeera 描述為“有史以來最酷的賽事！” 我們完全同意。 渡船開啟時引擎的聲音和車手衝上小島的見證，讓每個人都驚嘆不已！ 這真是一場獨一無二比賽的開端。
أول ريد بُل تحدي الجزيرة يحقق نجاحًا هائلاً
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© نعيم شدياق
這場無與倫比的賽道設計是兩個偉大思想家強強聯手的結果：Red Bull越野摩托車運動員Mohammed Jaffar 和前科威特摩托車越野賽冠軍Hamad Al Saif。 鑑於他們在摩托車越野賽方面的豐富經驗，他們能夠結合沙子、泥土和路面，通過前所未有的賽道，挑戰我們的冒險和極限車手的爆發力。
總共 64 名參賽者中，只有 34 名有機會參加公開級別的決賽。 所有參賽者都取得了令人難以置信的表現，但在一天結束時，領獎台僅屬於每個類別的前 3 名車手！
在冒險類別中，Ali Al Salem、Yves Khadra 和 Ali Al Baker 分別獲得前三名。 至於 MX2 類組，Dennis Stapelton、Abdellatif Al Khanna 和 Mohammad Al Zaidan 獲得前三名獎杯。 最後，在公開級別決賽中，Ross Rutherford、Dennis Stapelton 和 Maaz Al Ansari 最後榮登頒獎台殊榮。
أول ريد بُل تحدي الجزيرة يحقق نجاحًا هائلاً
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© نعيم شدياق
Red Bull Tahadi Al Jazeera 賽事，為科威特的冒險和摩托越野賽現場注入了活力，並為此類未來賽事設立了高標準。 如果沒有 KIMC 和我們的合作夥伴 KTM、Aqua Eva 和 Talabat Pro 的支持，這是不可能完成的任務。
أول ريد بُل تحدي الجزيرة يحقق نجاحًا هائلاً
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© نعيم شدياق
與往常一樣，Red Bull始終恪守其為人們和思想裝上翅膀的承諾，而這次活動就是這樣。我們迫不及待地想向您展示我們明年的精采內容！
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