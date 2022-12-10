The First Red Bull Tahadi Al Jazeera Achieves Huge Success

不需從我們這裡聽到，直接從車手那裡瞭解。總決賽冠軍 Ross Rutherford 將 Red Bull Tahadi Al Jazeera 描述為“有史以來最酷的賽事！” 我們完全同意。 渡船開啟時引擎的聲音和車手衝上小島的見證，讓每個人都驚嘆不已！ 這真是一場獨一無二比賽的開端。

أول ريد بُل تحدي الجزيرة يحقق نجاحًا هائلاً © نعيم شدياق

這場無與倫比的賽道設計是兩個偉大思想家強強聯手的結果：Red Bull越野摩托車運動員 Mohammed Jaffar 和前科威特摩托車越野賽冠軍Hamad Al Saif。 鑑於他們在摩托車越野賽方面的豐富經驗，他們能夠結合沙子、泥土和路面，通過前所未有的賽道，挑戰我們的冒險和極限車手的爆發力。

總共 64 名參賽者中，只有 34 名有機會參加公開級別的決賽。 所有參賽者都取得了令人難以置信的表現，但在一天結束時，領獎台僅屬於每個類別的前 3 名車手！

在冒險類別中，Ali Al Salem、Yves Khadra 和 Ali Al Baker 分別獲得前三名。 至於 MX2 類組，Dennis Stapelton、Abdellatif Al Khanna 和 Mohammad Al Zaidan 獲得前三名獎杯。 最後，在公開級別決賽中，Ross Rutherford、Dennis Stapelton 和 Maaz Al Ansari 最後榮登頒獎台殊榮。

أول ريد بُل تحدي الجزيرة يحقق نجاحًا هائلاً © نعيم شدياق

Red Bull Tahadi Al Jazeera 賽事，為科威特的冒險和摩托越野賽現場注入了活力，並為此類未來賽事設立了高標準。 如果沒有 KIMC 和我們的合作夥伴 KTM、Aqua Eva 和 Talabat Pro 的支持，這是不可能完成的任務。

أول ريد بُل تحدي الجزيرة يحقق نجاحًا هائلاً © نعيم شدياق

與往常一樣，Red Bull始終恪守其為人們和思想裝上翅膀的承諾，而這次活動就是這樣。我們迫不及待地想向您展示我們明年的精采內容！