新賽季即將開始，是時候回顧Oracle Red Bull 車隊參加一級方程式賽車 19 年的歷程。今年賽季的揭幕戰，我們首先前往巴林，回顧過去這19 年來的高潮與低谷。

在車隊成立之前，巴林站已經進入賽程一年了，所以在完成 19 屆比賽後，是時候在我們開始第 20 個賽季之前回顧一下這些年好與壞的點點滴滴。

向成功邁進的一小步

在我們的前兩個賽季中，車隊在巴林取得了三個前十名的成績，因此我們在沙漠中取得了良好的開局。 然而，到了 2007 年，我們第一次改用雷諾引擎時就遇到了一些壞運氣。 我們前往巴林參加本賽季的第三輪比賽，車隊經歷了雙車未完賽的可怕惡運。

David Coulthard在第 36 圈因傳動軸問題第一個退賽，五圈後Mark Webber也因變速箱問題退賽。 Red Bull車隊在那場比賽積分榜上仍然徒勞無功。

One To Forget © Getty Images

第一個巴林獎項

經過兩年的沉寂後，Red Bull車隊於 2009 年抵達巴林，取得了首場勝利，並取得首次前兩名的佳績。

Sebastian Vettel在排位賽中取得P3 的成績，但在最後一次使用軟胎的比賽中，他奮力拼搏，為車隊贏得了第二個P2 成績，也是我們的第一個成績。Jensen Button贏得比賽，Jarno Trilli以第三名的成績登上領獎台的榮耀。

Seb Steps Up To The Podium © Getty Images

朝目標前進

2011 年的巴林大獎賽因政治動盪而被取消，但當 F1 大隊第二年回歸時，Red Bull車隊處在非常好的狀態。

Seb已經是兩屆世界冠軍，但本賽季開局並不順利。 然而，這一切在巴林發生了變化。 他成功地將 RB8 跑進了桿位，隨後贏得了一場勝利並創造了最快圈速，為他的職涯表現帶來了另一次三連勝殊榮。 第二年他幾乎重複了這一成就，但未能完全獲得桿位，僅以 0.254 秒之差落後於Nico Rosberg之後。不過，他最終取得了勝利並拿下了最快圈速的佳績。

令人震驚的事情

2018 年，Daniel Ricciardo在排位賽駕駛他的 RB14 跑進第五位，並希望在沙漠賽中取得一場穩定的比賽。 然而，澳洲車手的好時光到此為止了。 在大獎賽的第一圈，Daniel 遭遇了電力故障，不得不退賽。 Max 從比賽一開始全力以赴、奮勇邁進，並與Lewis Hamilton發生擦撞事件，但他依然繼續前進，直到第四圈，他因變速箱故障而失去動力。 巴林站又雙雙未能完賽（DNF）…

Not How We Wanted It To End © Getty Images

Red Bull三車手攻上頒獎台？

由於新冠肺炎 (COVID-19) 的影響，巴林國際賽車場獲准連續舉辦大獎賽。 第二場比賽稱為“薩基爾大獎賽”，將在外圍賽道進行比賽，以保持新鮮感。

在首場比賽中，Max Verstappen和Alex Albon 雙雙登上頒獎台，分別獲得第二、三名。 接下來的一周，Sergio Pérez 跌至第 18 名後，但在薩基爾 (Sakhir) 比賽中贏得了他的首座大獎賽冠軍寶座。 Racing Point 車隊已經宣布他們不會續簽他的下一份合約，所以當Checo猛然登上榜首時，證明了這個決定是一個重大錯誤。 12 天後，他正式與我們簽約，續約了下個賽季及之後的賽季。 （所以，我們認為這場勝利對我們來說是一個亮點。）

Double Bull Podium © Getty Images

它只會變得更好

當新規則在 2022 年賽季開始實施時，所有人都在猜測誰會憑藉新機器脫穎而出。

對於Max和Checo來說，這似乎將是一個美好的賽季。 還剩三圈時，Max排名第二，Checo排名第四。

隨後，Max遭遇了燃油系統問題，導致失去動力不得不退賽。 Checo 上升至第三位，落後於領先的兩輛 Ferrari之後。 但在最後一圈，Checo 遭遇了與隊友同樣的命運。 當他進入第一彎時，燃油系統故障導致動力裝置關閉，造成他失速旋轉結束了他的比賽。 他們本想獲得大量積分，但最終卻一無所獲，這對他們來說是一次沉重的打擊。

Before It Went Wrong... © Getty Images

精英中的精英

2023年賽季的開幕戰中，任何來自2022年巴林站的困難或不順遂情況都被迅速排解了。從排位賽中可以明顯看出，車隊為分別獲得桿位和P2 成績的Max 和Checo 打造了一輛非常出色的賽車。 這就是他們完成比賽的方式。 僅在Max 進站時才替換了前方領軍的位置。

這是一場極具主導力的表現，但沒有人能預測到賽季剩餘時間會發生什麼事…

Plenty Of Sparks In Bahrain © Getty Images