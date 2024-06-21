數據為王！每支車隊在巴塞隆納-加泰隆尼亞賽道上皆擁有大量的數據，這得益於多年來比賽經驗以及該賽道長期作為冬季測試主場的緣故。由於大家對賽道有如此多的了解，任何車隊想要在西班牙大獎賽中連續多個賽季取得成功，相形之下絕非易事。

巴塞隆納-加泰隆尼亞賽道因其高低速彎道的混合設計和長長的起跑/終點直道深受車手們的喜愛，使得比賽過程中充滿激動與不確定性。過去19年裡，Oracle Red Bull車隊在這條賽道上參賽並收穫了不少獎盃，雖然也有幾個賽季未能奪冠，但並沒有真正算得上是“低谷”。以下是一些高光時刻的回憶……

西班牙大奬賽獲得銀牌

2009年西班牙大獎賽見證了Brawn車隊的巔峰時刻。Sebastian Vettel在排位賽中拿下第 二名，僅次於Jenson Button，Mark Webber排在第五位。比賽中，Mark超越了速度較慢的Ferraris車手和隊友，獲得第三名，緊追Button和Rubens Barrichello之後。Sebastian則獲得第四名。這是車隊在西班牙的首個獎盃，也是Mark作為Red Bull車手第二次登上頒獎台的殊榮。

Seb緊跟Web之後

車隊在巴塞隆納首次嚐到成功的滋味後，Red Bull車隊接下來連續兩個賽季在西班牙拿下三個頒獎台的殊榮。

2010年，Mark贏得桿位，Seb排在第二位。Mark在比賽中一路領先，主導整場比賽。 Seb 緊追其後，兩人一起甩開了 Lewis Hamilton。不過，Seb在進站時出現失誤，掉了四秒鐘和第二名的位置。最終，他只能屈居第三，但Mark 則站上頒獎台的最高處。

一年後，排位賽的情況依舊相同，Mark拿下桿位，Seb排在第二位。

然而，那一天是Seb的日子。比賽開始時，Fernando Alonso駕駛他的Ferrari取得領先，但在進站時，Red Bull車隊展現了實力，迅速讓Seb重新出發。他以第一名的位置重返賽場，並保持領先直到終點，這也是他在西班牙唯一一次的勝利。

Daniel Ricciardo的第一次榮耀時刻

2014年是Daniel Ricciardo在Oracle Red Bull 車隊開始職業生涯的一年。經歷了一次被取消資格、一場退賽和兩次第四名的成績後，這位澳洲車手渴望站上頒獎台。最終在西班牙，他實現了這個夢想。

從第三位開跑，Daniel Ricciardo在比賽稍早被Valtteri Bottas超越，跌至第四。車隊指示他放慢速度以保護輪胎，他照做了。然後在進站時，Daniel Ricciardo成功利用“超切”戰術，在Bottas進站後超越了這位芬蘭車手。此後，他保持住了自己的位置，並為車隊贏得他29座獎盃中的第一座。

18年、228天

Max為車隊首次亮相大獎賽的那一天，便開始打破記錄。實際上，他已經成為一位最年輕的F1車手，並引起人們的注意。2016年在巴塞隆納之後，人人都知道Max Verstappen這個名字。

第34圈，Max以第二名進站，重返賽場時位居第四。他是領跑車手中最早進站的，隨著前方車手相繼進站，他逐漸提升名次。到第44圈，他已經位居第一，但面臨來自Kimi Räikkönen的巨大壓力，後者使用更新的輪胎緊隨其後。Max展現遠超他年齡的成熟駕駛技巧，在超車區適時使用輪胎，並在其他部分保護輪胎，使Räikkönen無法超越。最終，Max贏得了比賽，並創下最年輕的領跑車手、最年輕的冠軍和首位贏得F1一級方程式比賽荷蘭車手的紀錄——不知道他自那之後又有什麼成就呢……？

加油！

在2022年開始有些波折後，Red Bull車隊開始秀出主導力。在西班牙大獎賽上，Max和Checo控制了比賽的局勢。

Max在排位賽拿下第二名，Checo則是第五名起步，但RB18賽車表現優異，超越了所有對手。比賽領先的Charles Leclerc因引擎問題在第27圈退賽，讓Max取而代之，而Checo則在比賽中超越Carlos Sainz 和George Russell，最後衝線拿下第二名。

他還取得了最快圈速，確保了車隊的最大積分。這是該賽季的第二次以一二名完賽。

Max 和Checo本週末將重返巴塞隆納。自由練習一將於當地時間13:30開始（11:30 UTC）。

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