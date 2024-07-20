F1 匈牙利大獎賽關鍵解析

匈牙利大獎賽是一個經典賽事。由於賽道狹窄且彎曲，經常會發生碰撞和事故，所以這場比賽非常刺激。匈牙利賽道總是充滿了各種動態及戲劇化的情節，使其成為夏季休賽前，賽季中的一大亮點。

車隊在匈牙利大獎賽上取得了不少成功佳績，但也有一些糟糕的表現，是時候回顧一下我們喜愛的比賽和我們不喜愛的賽事了…

首秀雙退賽

2005年，車隊首次來到匈牙利賽道，這是車隊歷史上的第13場比賽。Christian Klien排在第11位，David Coulthard則排在第13位。不久災難便降臨。第一圈進入第一彎道時，Christian在轉彎時後輪碰到了Jacques Villeneuve的前輪，將他的RB1翻向空中。車子最終以正面著地，讓他能夠安全地爬出，但他的比賽就此結束。而在第一圈尚未結束前，DC也因為經過Fernando Alonso在稍早前碰撞落下的前翼，失去了一個輪胎並發生了失速旋轉，被迫退賽。DC因為視線受阻，避免不了與碳纖維碎片的接觸。

首座（銀器）獎盃

直到2009年，Red Bull才首次登上匈牙利的頒獎台。事實上，從2005年到2009年，車隊只有一次前五名的成績。是Mark Webber在布達佩斯贏得的第一座獎盃。

McLaren的Lewis Hamilton奪冠，Kimi Räikkönen獲得亞軍，但Mark Webber以精湛的駕駛實力從第三位發車，穩紥穩打地拿下第三名，這是車隊本賽季第11次登上頒獎台，也是首次在匈牙利登上頒獎台。

如果Sebastian Vettel能夠將排位第二轉化為比賽成績，這可能會是一次雙頒獎台。但這位德國車手比賽開始時在第一彎被Räikkönen撞到，被迫在第30圈退賽收場。

只用了12個月，Mark就把第三名變成了勝利。Mark被Sebastian Vettel擊敗無緣桿位。當時Mark位居第三，Force India的Vitantonio Liuzzi失去了部分前翼，安全車出動。Seb進站，但車隊賭了一把，讓Mark繼續留在賽道上。由於Seb因落後安全車太遠受到判罰，車隊的希望全寄託在Mark身上，他需要建立與Alonso的差距，以便稍後進站。這位澳洲車手如著魔一般奔馳，在一系列排位賽速度的圈數後，Mark在第43圈進站時建立了必要的20秒差距，並以領先位置重返賽道，最終奪得冠軍。

新車手，新冠軍

2014年，車隊的新成員Daniel Ricciardo證明了自己是本賽季的驚喜人物，而「蜜獾」的聲譽作為賽道上最兇狠的超車手也得到了確認。

在濕滑的開局、一次安全車介入以及兩次領先之後，Daniel在比賽接近尾聲時位於第三位，落後於領先的Fernando Alonso和Lewis Hamilton。Daniel在第67圈的第二彎外側強行超越Hamilton，然後在剩下兩圈時，猛力超越Alonso，進入第一彎取得領先，最終贏得比賽。這是他在車隊的前11場比賽中的第二次勝利。

隊友相撞

2017年，Max排在第五位，Danny Ric則排在第六位。比賽開始時，Max在第一彎被Valtteri Bottas推到了外側，然後在第二彎回復過來時，他加速，但在進入第三彎時前輪鎖死。就是在那裡，他的前輪撞上了Daniel的側箱。

看似是一個小碰撞，但隨後Daniel的散熱器開始漏水和冷卻液，水噴到他的後輪上使他發生失速旋轉。散熱器破裂後，他不得不退賽，而Max則因這次事故被判罰10秒。

等待桿位

2019年匈牙利大獎賽是Max的第93場比賽。他已經獲得了25次頒獎台和六次勝利，但令人難以置信的是，他從未獲得過桿位。

Max在Q1排名第一，Q2排名第二。但真正的競爭在Q3中展開。在最後一階段揮動方格旗時，所有前方車手都在進行快速圈。Charles Leclerc首先越過終點線，但無法超越Max的時間。Max隨後以更快的圈速完成了他的最後一圈。此時他只能等待Bottas、Hamilton和Vettel試圖超越他的時間。最終，他們都未能打破Max的記錄，Max成為F1歷史上第100位獲得桿位的車手。

迅速修復

2020年匈牙利大獎賽Red Bull車隊車迷永難忘懷，因為這場比賽中，車隊的技術人員展示了他們是、並且仍然是業界最優秀的團隊。

這場濕滑的比賽對Max來說幾乎還沒開始就結束了。在出圈時，他的車輪鎖死了，踩了剎車後又嘗試剎車，結果衝進了護欄，損壞了懸吊系統。他能夠倒退到起跑格，技術人員只有20分鐘的時間來修理受損的賽車。他們在比賽開始前僅剩幾秒鐘時完成了修復，Max最終以第二名完成比賽。比賽後，Christian Horner說：“技術人員今天做得非常出色，Max應該把這個結果歸功於他們。能在20分鐘內修好他的賽車真是不可思議，你可以看到他們汗水滴落。這些人出色的工作表現令人驚嘆。”

第10位、一次失速旋轉，仍然奪冠

2022年，Max排在第10位，由於匈牙利賽道的狹窄，荷蘭籍Red Bull車手看似很難超車，但Max成功地在車隊中穿梭，到第42圈時已經升至第4位，前方車輛需要進站。Max超越了Charles Leclerc的法拉利，獲得第3位，但在同一圈中，Max在倒數第二個彎道旋轉了360度，停下來讓Leclerc超越他。幸運的是，Red Bull保持在賽道上，沒有損壞輪胎。重新加速後，Max在三圈後超越了正在受困擾的Leclerc，因為Leclerc的硬胎難以加熱。從那時起，沉著冷靜的Max只是等待Hamilton和Sainz進站，以便接管比賽領先並贏得比賽。

Max和Checo將於星期五13:30時（賽道時間）參加第一次自由練習，試圖為車隊創造更多佳績。歡迎前往比賽中心，了解匈牙利大獎賽的所有獨家新聞和最新相關資訊報導。