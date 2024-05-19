大家都知道蒙札是義大利大獎賽的主場，但在1980年，伊莫拉有幸舉辦了這場比賽。這次比賽立刻取得了成功的經驗，第二年以聖馬利諾大獎賽的名義回歸，並一直留在賽曆上，直到2006賽季。之後，它在2020年華麗回歸，並從此一直留在行程表上。

儘管伊莫拉有著豐富的F1歷史，車隊只在那裡比賽過五次，但不過，這可是Oracle Red Bull 車隊，所以還是有很多值得討論的事情……

第二賽季的問題

2005年車隊有了精彩的首秀賽季後，接下來的一年卻非常艱辛。使用法拉利引擎的RB2在冷卻方面遇到了困難，對Red Bull 車隊來說是一個陡峭的學習曲線。聖馬利諾大獎賽是該賽季的第四場比賽，但不幸的是，這對David Coulthard 和Christian Klien來說都是艱難的一天。

Christian 在第40圈遇到了液壓問題，不得不退賽。七圈後，當時排在第11位的David Coulthard 也遇到了傳動軸問題，也必須退賽，這意味著車隊在最後一屆聖馬利諾大獎賽中遭遇了雙退賽的慘況。

錯失機會

由於COVID-19疫情和旅行限制，2020賽季主要局限於歐洲，伊莫拉以全新的名稱——艾米利亞-羅馬涅大獎賽——重新回到了賽曆上。

Max自第三位起跑，排在Mercedes車隊 Valtteri Bottas 和桿位 Lewis Hamilton之後。

第42圈，Max 成功超越Bottas ，晉升至第二位。然而，在距離方格旗還有13圈時，Max的右後輪爆胎，導致打滑進入砂石陷阱。Max 和他的RB16被困在砂石中，安全車隨即出動，這也結束了Max 在伊莫拉首次未能登上頒獎台的機會。

攀登至巔峰

看來沒有什麼比一個憤怒的Max Verstappen更恐怖了，所以當Red Bull車隊在2021年回到伊莫拉參加艾米利亞-羅馬涅大獎賽時，他渴望著那個他錯失的錦標，並且決心全力以赴。

Max 在排位賽中以第三名起跑，位於Checo 和 Hamilton之後。比賽當天是濕地，起跑時Max迅速衝刺，超越了Checo 和 Hamilton ，領先進入第一彎，並保持了領先位置（除了進站之外）直到方格旗衝線，這也是他在那個具有歷史意義的2021賽季中的首次勝利。

完美的周末

當車隊在2022年回到賽季的第四站時，Max 的賽車上帶著 #1 的號碼，並且正朝著一個最具主導性的賽季（在那個時候）前進。儘管在前三站比賽中他遭遇了兩次退賽，但RB18看起來像是Red Bull車隊的一個堅固平台，在伊莫拉的比賽中，它確實為兩位車手帶來了耀眼的表現。

Max 在決賽排位賽中取得了桿位，Checo排在第三位。起跑時在潮濕的賽道上，Max 迅速起步，而Checo則成功超越Charles Leclerc ，升至第二位。兩人一直保持這個位置，只有Checo因進站暫時掉到第四位。

在比賽結束時，Max 以令人印象深刻的16秒領先優勢取得了勝利。在比賽中，他還拿下了最快單圈和領跑每一圈的成績，這是他職業生涯的第二次大滿貫。而Checo 以第二名完賽，使車隊寫下了六個賽季以來的首次一二名完賽佳績！

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心碎在波隆那

2023年，因義大利埃米利亞-羅馬涅地區發生了一系列悲慘的洪水，伊莫拉的比賽不得不取消。當時洪水發生在2023年5月16至17日，造成至少15人死亡，5萬人無家可歸。

在5月16日，國際汽聯指示所有車隊和人員離開賽道，理由是附近的聖特諾河水位上升，採取的預防措施。最終，比賽取消，但取消比賽的獎杯、法拉利特倫托慶祝瓶和相關物品被拍賣，以籌集救援資金支援埃米利亞-羅馬涅地區的資金。

Max 和 Checo 本週末將重返伊莫拉這片他們得意的戰場。經過兩個衝刺賽周末後，又回到了傳統的比賽形式，從13:30當地時間的第一次自由練習開始。請持續關注，以獲得獨家故事、視頻、圖片和相關分析的資訊。

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