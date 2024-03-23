每個人都喜歡澳洲大獎賽，天氣非常好，成千上萬喧鬧的人群聲，這是行程表上最經典的比賽之一。

澳洲大獎賽自1985 年起成為世界錦標賽的一部分，並自1996 年起在墨爾本舉行。憑藉這一傳統，車隊在澳洲的前19 年比賽中留下了很多回憶，以下是 Oracle Red Bull 車隊在阿爾伯特公園一些美好和最糟糕時刻的歷史回憶 …

首場的積分

早在2004年11月中旬，Red Bull車隊就誕生了。 僅僅三個月後，他們就在起跑線上列隊參加 2005 年賽季的第一場比賽。

沒人會給“碳酸飲料車隊”機會，但在David Coulthard 和 Christian Klien在車隊參賽的首場比賽，分別獲得第四和第七名，雙倍積分的出色表現，自此大家開始關注起這支車隊，並在當時的車隊錦標賽中排名第三，此時此刻，Red Bull 車隊來了！

第一場奪冠

Red Bull 車隊以連續的勝利結束了 2010 年，因此當他們抵達澳大利亞準備 2011 賽季開始時，車隊已經做好了比賽的準備，並對未來的賽季充滿希望。

Sebastian Vettel 在排位賽中獲得桿位，這是周末的良好開局，領先第二位的 Lewis Hamilton 0.778 秒。 隨後，他在周日的比賽中取得了出色的開局，最終在方格旗的揮舞下衝線領先 22 秒，為車隊在澳大利亞贏得了首場勝利（並登上了領獎台）。

如此接近，卻又如此遙遠

2014 年，F1的規則發生了巨大變革，同時也見證了一位新的Red Bull車手：Daniel Ricciardo。 困擾澳洲人的一個事實是，自從澳洲大獎賽加入F1賽程以來，還沒有澳洲車手在自己的主場比賽中站上頒獎台。

2012 年Mark Webber差點獲得第 4 名，但當Danny Ric首次代表車隊獲得第 2 名時，詛咒似乎被解除了。 然而，在 Parc Fermé，國際汽聯檢查了 Daniel 的 RB10賽車，並認為根據新規定，該車存在非法燃油流動，導致車輛動力過大。 主辦單位隨後取消了Daniel 的獎杯並撤除了他的資格。 澳洲車手仍在等待他的第一個主場比賽奪冠英雄的殊榮。

從未有過的比賽

2020年賽季原定於3月15日開始，所有車隊均已抵達澳洲準備比賽。 但有一個小問題，你可能聽過，那就是 COVID-19。

世界衛生組織在比賽前三天宣布新冠肺炎 (COVID-19) 為大流行傳染病，然後在周五早上，就在第一個練習賽（ FP1 ）賽車準備上賽道之前，主辦單位取消了比賽，並確保所有人員盡快安全返家。

儘管如此，2020 年賽季仍然繼續進行，儘管從 7 月開始並有所減少。 但令所有人高興的是，澳洲大獎賽將於 2022 年回歸。

好和壞

談到2022年，車隊在一天之內經歷了比賽的高潮和低谷。 排位賽進展順利， Max 獲得第二名，Checo 緊跟在後，獲得第三名。 不幸的是，在第 39 圈的比賽中，Max 遇到了燃油問題，導致他的 RB18 發生起火意外，迫使他必須退賽。 然而，Checo卻沒有遇到這樣的問題，並以第二名的成績完賽，這也是他本季首次登上頒獎台。 退賽後，Max 在本賽季剩餘的比賽中從未低於第七名。

Max登上頂峰

我們都知道去年車隊的主導力有多大。 Max 獲得了桿位並贏得勝利，然而 Checo 的比賽讓人們意識到了RB19 性能的優越性。

在第一場排位賽，他的車由於技術問題鎖死了，導致失速撞到了碎石區上。 這意味著他必須從維修站開始這場 58 圈的比賽。 到第八圈時，當紅旗揮舞時，Checo 已經推升到第 14 位。 比賽重新開始時，他的成績跌至 P16，但隨後他繼續衝鋒，沒人能阻止他。 在方格旗比賽中，他上升了 15 位，最終拿下第五名，這充份證明他真正相信寫在頭盔上的口頭禪——永不放棄！

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