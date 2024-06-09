吉爾·維倫紐夫賽道（Circuit Gilles-Villeneuve）是車手們的最愛。賽道的長直道和需要急剎車的曲折路段，讓車手們回憶起卡丁車時代，這使得他們非常期待在這條賽道上比賽。

Red Bull車隊在這個擁有14個彎道的賽道上取得了一些成功，但對於Oracle Red Bull車隊來說，這裡並非一座堡壘，有幾個賽季兩位車手都未能登上頒獎台。因此，過去曾有過低潮，但現在對於車隊來說是豐收期！

以下是車隊在蒙特婁的一些高光時刻與低谷時期……

初次榮耀

2008年，David Coulthard在一條被稱為“崩解的賽道”上，將他的RB4從排位第13推升到第3位。這是車隊的第三個頒獎台，也是Coulthard自2006年摩納哥站英勇表現後的首次登台。但這次比賽最令人難忘的，可能是Coulthard必須在距離停車點50米之處，因燃油耗盡的狀況下奮勇衝刺到頒獎台的英勇表現。

終於奪冠

在那些早期的冠軍賽季中，Red Bull車隊直到2013年才由Sebastian Vettel在加拿大首次奪得第一名。2011年，Seb奪得第二名，Mark Webber獲得第三名，實現了一個漂亮的雙頒獎台佳績。

兩年後，Sebastian主導了比賽。他拿下桿位，僅在進站後失去了三圈的領先位置。當Mercedes 車手Hamilton進站時，Seb奪回了領先地位。這是Seb當年的第三場勝利，之後他連續九場比賽奪冠。

Danny Ric的首勝

2014年加拿大大獎賽，年輕的澳大利亞車手Daniel Ricciardo在賽季初加入車隊後，獲得了他的首場勝利。在此之前，他已經兩次獲得第三名，但這場比賽讓他真正開始閃耀。

他在排位賽中獲得第六名，並在比賽中表現出色。到了第66圈，他已經上升到第三位。隨後，Ricciardo超越了為Force India車隊效力的Sergio Pérez，取得了第三名。僅剩兩圈時，他又超越了Mercedes 的Nico Rosberg ，贏得他的首勝佳績。

這不是他在Red Bull車隊於加拿大的最後一個頒獎台，他還在2017年獲得了一個第三名的成績。

Max的蒙特婁

2022年的加拿大大獎賽真是一場扣人心弦的賽事。

Max 在星期六取得了桿位，Fernando Alonso 位居第二，Carlos Sainz排在第三。比賽在第49圈變得激烈熱鬧起來，當時由於 Yuki Tsunoda 撞車，安全車出動。Max當時位居第二，Sainz位居第一，但Sainz進站換上新胎。這使得Max處於領先位置，而Sainz則緊隨其後。安全車在第54圈結束時返回維修站，Max在接下來的16圈裡必須防守領先位置。Sainz由於使用了更新的輪胎，幾乎在這16圈中的每一圈都處於減少空氣阻力系統（DRS）區域內。

這場比賽最令人難忘的是GP和Max之間的無線電通訊。在每一圈結束時，GP都會被聽到對他的車手說：“間隔0.8秒”或“間隔0.6秒”。每一圈都聽到這樣的通訊，讓人感到緊張，但Max 保持十分冷靜，最終贏得了比賽。

Max 和Checo將在本週末回到加拿大，Max 將尋求在那裡連續第三次勝利。如果他贏得比賽，他將與Nelson Piquet 一起成為贏得三次加拿大大獎賽的車手。

週末將於當地時間13:30（17:30UTC）開始進行第一次自由練習。請記得回來這裡，以獲得所有您所期望的獨家故事、視頻、圖片與分析！