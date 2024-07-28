今年將是Oracle Red Bull 車隊在斯帕賽道的第20場比賽，車隊內部的每個人都非常興奮，因為這可以說是本賽季最好的賽道。賽道既快又多彎，還有起伏，這些都使得整個7公里的賽程充滿刺激。而且，我們不能忘記雲雨隨時可能出現，讓比賽變得更加豐富又有趣。

考慮到這一點，讓我們回顧一下車隊在斯帕賽道過去19次比賽中的一些高光亮點和低潮時刻。

三年僅得兩分

Oracle Red Bull 車隊在2005年加入F1賽場，並從首場比賽開始就開始獲得積分，但在斯帕賽道的首個賽季對這支新進車隊來說顯得相當困難。David Coulthard在完成18圈後因引擎故障退賽，儘管Christian Klien完成了第九名，但當時的積分只頒發給前八名，因此車隊空手而歸。次年，由於比利時政府禁止所有煙草廣告，而當時F1賽事受大量煙草贊助商影響，因此比賽未能舉行。這意味著車隊直到2007年才在比利時獲得首個積分。這些積分由Mark Webber取得，他以第七名完賽。不幸的是，David Coulthard因液壓故障在第30圈被迫退賽收場。

六年的銀牌之旅

在比利時大獎賽的艱難開端之後，車隊逐漸找到了狀態，開始一段長達六年的獎盃收割之旅。首個獎盃來自2009年，當時Sebastian Vettel從第八名起步，最終獲得第三名。次年，Mark Webber 更進一步，獲得了第二名。而在2011年，Oracle Red Bull 車隊包攬了頒獎台的前兩名，Sebastian 獲勝，而Mark則以3.741秒之差緊追其後，為車隊贏得第二名佳績。

Sebastian 在2012年獲得第二名，並在2013年再次獲勝，將獎盃數量增加到六個。隨後在2014年，Daniel Ricciardo 在加入車隊的第12場比賽中，將他的RB10從第五名推進到第一名，這是他連續兩次獲勝，也是他為車隊贏得的第三次勝利。

首圈收場

2019年，Max 從第五名起步，與 Kimi Räikkönen並肩作戰。起跑時，當時為Racing Point 車隊效力的Sergio Pérez從第七位起步，進入一號彎時與 Räikkönen並駕齊驅。為了避開Pérez， Räikkönen向內線靠近，與內線的Max 發生碰撞。Max 原本看似能從碰撞中脫身，但在第四彎時，他的前懸架塌掉，無法控制方向，撞上護欄，也結束了他的比賽。

一圈奪冠

2021年比利時大獎賽證明，有時排位賽比正賽更為重要。Max在排位賽中獲得桿位，而在星期日，比賽則一片混亂。

天氣極其惡劣，賽事延遲了三個小時。三個小時後，國際汽聯宣佈賽道足夠安全可以比賽。於是，車手們在安全車的帶領下起步，完成了三圈，其中一圈被計算為正式比賽圈。因此，Max 首次在比利時獲勝，也贏得F1史上最短的比賽。

衝向前方

在同一場2021年的比賽中，Checo在熱身圈撞車，導致懸架損壞。但由於比賽延遲，車隊趕時間修復他的RB16B，讓他重新參加比賽。根據規定，只要他從維修區起步，就可以允許他重新參賽。

工程師們成功修好了他的賽車，但不幸的是，由於比賽全程在安全車的帶領下進行，且只有一個比賽圈，Checo 無法提升名次，最終未能獲得積分完成比賽。

衝向前方

在2022年，Max 雖然在排位賽中獲得桿位，但由於超過動力單元元件的配額，他必須從隊尾起步。此外，他還因更換變速箱傳動系統而被罰退五個位置。但由於其他車手也受到了判罰，Max最終從第14位起步，距離前方還有很長一段距離。

Max 在起步時迅速衝刺，首圈結束時已經升至第八位。到第12圈時，他已經位居第一，Checo緊追其後位居第二。除了進站時間外，Red Bull車隊一直保持這一位置，帶回了自2011年以來在斯帕賽道的首個一二名佳績。

一二...三？

Red Bull車隊連續兩次一二名完賽。Checo從第二位起步，Max從第六位起步。首圈結束時，Checo 已經取得領先，Max 在第九圈時升至第二位。當Max 和Checo進站時，他們交換了位置，並保持這一順序直到終點線，這使得Max 連續第三次獲勝，而Checo連續第二次獲得第二名。今年他們能否再創佳績，實現三連冠呢？ 且讓我們拭目以待。

Red Bull車隊將於週五13:30在斯帕-弗朗科爾尚賽道進行第一次自由練習。請務必前往比賽中心，獲取所有獨家內容，並隨時了解Max、Checo和車隊的最新動態。