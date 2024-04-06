我們愛日本，車手愛日本，你也愛日本。 你怎會不呢？ 比賽總是令人驚嘆，車迷們也令人難以置信。

現在，雖然我們想要反思不好的、醜陋的以及美好的，但必須說的是，日本站在我們的 19 個賽季中經歷了許多高點，但沒有太多低潮，所以我們將重點關注在美好的時光——因為說實話，它們會更有趣…

日本站第一冠

Sebastian Vettel在日本首次登上領獎台是令人難忘的記憶，他在周六獲得桿位，然後在比賽的每一圈中都處於領先地位，並在方格旗揮舞下衝線奪冠。 這只是他輝煌職業生涯中的第四場勝利，但卻是完全主導全場。 Mark Webber經歷了一場艱難的比賽，他從維修區起步，然後遇到了一些重大問題，導致他在前四圈中進站了 3 次，最終以第 17 名的成績落後，不過他拿下最快圈速。

一二三

在我們17 次日本之旅中，車隊在鈴鹿取得了3 次一、二名的佳績，第一次是在2010 年。Seb 贏得了勝利，Mark 則以P2 和最快圈速鎖定了比賽——這是重大的成功，也是車隊成績的重要展現，我們正在努力奪取我們的第一個雙冠王。

2013 年，Mark Webber拿下桿位， Seb 獲得第二名。 比賽中，Mark與Lewis Hamilton發生碰撞，失去了名次，Seb取得領先，Mark奮力回到第二位，確保車隊站上領獎台並拿下前兩名的殊榮。

最近一次一、二名的比賽是在 2022 年，Max 獲勝，Checo P2。 Checo在比賽中從第四名開始，兩輛Ferraris阻隔了Red Bull兩車。 Checo 一路奮戰，推進至P2。並將Leclerc擊退至第三位，這也保證了Max第二個車手冠軍的頭銜…

展示強硬態勢取得榮銜

日本大獎賽多年來加冕 13 個冠軍，Red Bull車隊也從這項成功中分得一杯羹。

Sebastian Vettel於2011 年贏得他的第二個車手冠軍。進入正賽時，Sebastian Vettel領先Jensen Button，只需獲得一分即可獲勝。 Jensen贏得第一與Fernando Alonso獲得第二名。 然而，Seb以第三名登上頒獎台，並贏得世界冠軍的榮耀。

Max同樣在日本贏得他的第二座車手冠軍，儘管對Max來說，非常重要。 進入比賽時，Max需要獲勝，並希望Charles Leclerc沒能拿下P2，否則冠軍爭奪戰將繼續到下一場大獎賽。傳奇人物Sergio Perez從 P4 開跑，不過他超越 Leclerc 並幫助了Max奪冠。

罕見的雙人領奬台榮耀

在同為隊友Max 和Daniel Ricciardo 的兩個半賽季中，他們僅一起登上頒獎台四次。 兩次在馬來西亞，一次在德國，最後一次登上頒獎台是在 2017 年的日本。

Daniel排位獲得第四名，Max落後他一位，排名第五。 Lewis Hamilton與Valtteri Bottas分別取得桿位及第二名，而代表Ferrari車隊的Seb取得第三位。

Daniel 在排位賽獲得第四名，Max獲得第五名，他們必須擊敗 Ferrari 車手Seb和 Mercedes 車手 Bottas 才能登上頒獎台。 由於一些賽車問題，Seb退出了比賽，很快，Red Bull車隊兩車都超越了 Bottas。 Max也領先他的隊友獲得第二名， Danie衝線拿下第三名。

贏得冠軍，續集

由於 Max 和 Checo 在 2023 年的主導地位，在日本的最高紀錄之一是在還剩六場比賽的情況下贏得了車隊冠軍。

比賽開始時，車隊以308 分領先 Mercedes ，只需要領先他們一分即可贏得冠軍。

並不能保證這種情況一定會發生，尤其是當 Checo 因碰撞造成車損，不得不在第 16 圈退賽。 但隨著Max取得勝利，Hamilton僅獲得第五名，George Russell獲得第七名，冠軍頭銜終屬Oracle Red Bull車隊，也是他們第六次獲得車隊冠軍的頭銜！

今年比賽已移至春季，因此沒人會在日本站獲得世界冠軍，但絕對可以保證比賽會非常精采且激動人心。