在為Oracle Red Bull 車隊工作了19年後，首席技術長Adrian Newey宣布將退出他在一級方程式賽車的設計職責，專注於RB17的最終開發，並在2025年第一季度離開Red Bull 。

在加入車隊之前，他就是這項運動領域中的傳奇人物，但身為Oracle Red Bull 車隊的一員，他幫助開發了一些本運動史上最具主導力的車輛。他在Red Bull 車隊的時光難以總結，但在統計時間點（2024年中國大獎賽後），他的獲勝記錄包括7位車手冠軍、6個車隊冠軍、118場比賽勝利、101個桿位和271個頒獎台。這是一個無法超越的總數，也許需要找地方擺放這麼多的獎杯。

以那些數字來說，要談論每一個成就都是不可能的，但以下是他在車隊度過兩個十年中的一些重要時刻，並且還有更多的事情即將發生…

第一輛車問世

當Adrian在 2006 賽季加入Red Bull車隊時，他已經贏得了六次車手和車隊冠軍。他為Oracle Red Bull車隊的第一輛賽車是 RB3，這是車隊的第一輛雷諾動力賽車。

車輛的設計堅固，但機械和可靠性出現問題。然而，它被視為是一項進步，季末，車隊拿下一個頒獎台，該賽季結束拿下第五名。

規則變更讓 Newey 大放異彩

Adrian的團隊在每個賽季都持續進行改進，但在2009年，情況突飛猛進，使設計師得以展現長才。全面的空氣動力學規則變更為車隊帶來了一張幾乎是空白的畫布，而Adrian的RB5不僅取得了六次勝利，包括兩次一、二名，還讓車隊躍居車隊冠軍賽季第二名。

4x4 四年發展計畫

RB5被證明是一個發展平台，推動了一代Red Bull 車輛在本運動中的主導地位。

在接下來的四個賽季（2010-2013）中，Adrian的賽車橫掃了車手錦標賽和車隊錦標賽，Sebastian Vettel 包辦了所有四個車手冠軍。在這四個賽季中，車隊共贏得了 41 座冠軍獎杯，總共 85 次登上頒獎台的殊榮。

向前邁進

在退出日常賽車事務後，Adrian 決定回歸專注於RB16，試圖遏制 Mercedes的主導地位，並在2021年，他做到了。該車隊未能獲得車隊冠軍頭銜，但RB16B成功地讓Max Verstappen贏得了他的首個車手冠軍，也是自2013年以來車隊的第一個冠軍。

一切再次改變並回到頂點

在 2021 年僅以 28 分之差錯失車隊冠軍後，鐘擺再次偏向Adrian（和車隊）。隨著這項運動有史以來最大的規則變化，誰擁有最好的賽車，誰就將主導 2022 賽季。

在巴林發生事故之後，Adrian的 RB18 就做到了這一點。 Red Bull車手Max 與 Sergio Pérez 在整個賽季取得了17次勝利和總共28次頒獎台，並獲得了兩個冠軍頭銜。然而，如果你認為RB18很強大，那麼RB19更是無與倫比，這都要歸功於 Adrian的設計，Red Bull車隊在一級方程式賽車史上創下了所有紀錄。該車隊首次在車隊歷史上完成了車手積分榜的第一和第二名，並以451分的巨大優勢贏得了車隊冠軍。

即使在過去兩年的強勢主導之後，其他車隊也認為他們可能有機會追趕上，但Adrian再次震驚了世界，經由製造與過去兩輛車相比不同的RB20，讓他們生疑了。雖然僅在賽季初期，但看起來他創造了另一輛將被譽為F1史上最佳之一的賽車。

You'll Be Missed © Getty Images Adrian，我們會想念你，謝謝你為Red Bull做的一切。