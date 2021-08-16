你可以親自體驗傳說的起點－《薩爾達傳說 禦天之劍》

《薩爾達傳說 禦天之劍》 © Nintendo

《薩爾達傳說 禦天之劍》(ゼルダの伝説 スカイウォードソード/The Legend of Zelda Skyward Sword )是由日本任天堂開發，2011年發售在Wii上的一款作品，本作當年拿下了日本知名電玩週刊Fami通的40分滿分評價，而於今年2021七月HD化移植至NS上。

當年Wii原版《薩爾達傳說 禦天之劍》主要賣點為，活用新版Wii遙控器(及Motion Plus強化配件)與雙節棍控制器1:1動態偵測的體感操作，讓玩家能以更直觀、更反射的操作方式駕馭林克的神劍與盾牌，也讓玩家透過各種直覺體感操作道具和場景的方式，更為沉浸和徜徉在戰鬥、解謎、探索與冒險的樂趣中

《薩爾達傳說 禦天之劍》的故事背景

故事發生的舞台為漂浮在厚厚雲層之上的「天空洛夫特」，這是一個信仰救世女神，而且風景美輪美奐的的島嶼鄉村，在這邊，鄉民們乘坐足以承載人飛翔的大鳥「洛夫特鳥」，打理生活中的各種事項、包括交通。

故事的舞台－天空洛夫特 © Nintendo

故事的展開是，騎士學校就學中的青年學生林克(Link)幾經波折，最後於考驗人鳥默契的「乘鳥儀式」中獲得優勝，並從在儀式中演繹女神的青梅竹馬少女薩爾達(Zelda)手中，接過兩人約定許久的親手製作信物，並一同於高空中騎鳥散心。

林克和鄰家幼馴染的空中散心、兩人世界 © Nintendo

然而就在散心的過程中，兩人卻一起受到明明來自雲層之下、高度卻足以突破雲層的不明巨型黑色龍捲風襲擊，因為這個突如其來的神祕襲擊，林克昏迷、薩爾達自雲海上掉落、並失蹤。

在林克終於自昏迷中醒來的那個夜裡，有著雕像樣貌、卻能自由飛行的神秘劍靈法伊(Fi)出現在林克面前，傳達林克和薩爾達兩人均肩負重大使命的訊息，在法伊的指引之下，林克拔出了被天空洛夫特秘藏已久的「女神之劍」，並決意前往雲朵下那片神秘的未知大地，尋找受襲擊而掉落至雲層之下的薩爾達，展開探詢青梅竹馬的旅程。

某種程度來說可以算是本作女一的劍靈法 © Nintendo

禦天之劍的薩爾達是溫暖堅強、還會花式撩你的青梅竹馬兼鄰家女孩，而非寡言冷酷撲克臉的救世機器 © Nintendo

Wii版《薩爾達傳說 禦天之劍》的操作特色

與原生GC平台上，其後在開發中才左右鏡像化跨平台至Wii的《薩爾達傳說 曙光公主》不同，本作禦天之劍算是第一款、也是唯一一款原生在Wii上的薩爾達傳說系列作品，也因此本作在諸多操作上大量、甚至是巨量的使用了Wii的遙控體感系統，尤其是在戰鬥模式中，玩家可以自由以體感決定揮砍方向、甚至是可以將你的劍舉高對空集氣，使出光波劍氣攻擊，本作原名Skyward Sword也是源自於此

主視覺這個舉劍動作真的帥 © Nintendo

遊戲中也有不少設計和系統，是以此可以自由揮砍的根基作發展，甚至是用以解謎，這些體感揮砍衍生出的相關機制，也是薩爾達系列中獨一無二的存在，當然，這個體感揮砍系統，在經過調整強化後，也和這次的《薩爾達傳說 禦天之劍HD》一併回歸到NS平台

但講實話、有一說一，除了戰鬥的部份以外，我們前面有提到原本Wii版的《薩爾達傳說 禦天之劍》就已經有著許多大量、甚至是巨量的體感操作，包括走鋼索、騎鳥、遙控無人機甲蟲，以及許多你從中後盤開始，會陸陸續續接觸到的不少機制，而面對這些體感操作機制，即便你的Wii遙控器是新版的、即便你使用了Motion Plus配件，但也許是因為當年的硬體水準不足、也有可能是體感遊戲製作經驗不夠，因此在原版的《薩爾達傳說 禦天之劍》中，這些體感操作的流暢度、感應的精確度、以及對於玩家輸入體感指令後回饋的靈敏度，其實全部都在及格線以下，就都只是勉勉強強還能玩的程度

這片當年能拿下40分滿分，完全是因為其他的部份相當優秀，以及在開放冒險遊戲中可以體感操作劍戟戰鬥太過劃時代，本作在當年有著太多太多的亮點，足以讓它扣完操作的缺點分數後依然超過40分，也讓體感操作欠佳的缺點能夠被睜隻眼閉隻眼輕輕帶過、甚至是讓不少破關的玩家隻字不提這個問題

右邊這位就是在本作人氣莫名高的，你的練劍好朋友兼本作男二(?) © Nintendo

NS版《薩爾達傳說 禦天之劍HD》的實際操作體驗

在NS版的《薩爾達傳說 禦天之劍HD》中，由於硬體運算與感測能力的提升，畫面更新率達到每秒60FPS、對於玩家的揮劍感應也更加精準，因而戰鬥上的體驗相較於原版有著顯著的提升；此外由於是以右手感應模擬揮劍，左手感應模擬舉盾，因此更能以左手架盾格擋、甚至是精準格擋招架對手攻擊後、製造對手的空門破綻，以便我們作出更強力的連段攻擊，更能以雙手模擬射箭動作等，讓你能透過體感操作，感受真正物理意義上劍拔弩張的緊湊戰鬥

行雲流水的劍戟戰鬥，這是《薩爾達傳說 禦天之劍》的核心之一 © Nintendo

而在這次的HD移植版中，除了戰鬥方面的體感有顯著加強到合格的水準以外，其他方面的體感，尤其是各種移動相關的體感操作，相較於Wii原版來說大多是原地踏步、甚至開倒車，即便這次的HD移植版追加了按Y鈕可以即時校正重置陀螺儀的功能，但說實話對於整個操作的流暢度來說還是瑜不掩瑕，這個校正功能加的分數、遠遠補不回體感移動操作方面、調校太過打混所扣的分，當年Wii版的體感在移動相關功能感受有多差，這次NS版的感受就有多糟，甚至是有過之而無不及

NS的硬體相較於Wii可說是有著長足進步，但很顯然天劍HD在戰鬥以外的體感調校用心程度還有很大的進步空間 © Nintendo

但即便移動層面上的體感操作差強人意，在這次HD版中也追加了新規的「純按鍵操控」，以方便使用手提模式或 NS Lite主機遊玩的玩家也能輕鬆遊玩，也可以讓你跟那些陽春簡陋因此煩燥擾人的體感移動機制暫時道別，甚至是你想躺著玩也毫無問題

而純按鍵模式下的揮劍動作，則是以右類比來模擬揮砍方向，只要朝你想揮砍的方位撥動右類比，就可使出對應方向斬擊，直劈、橫砍、斜切，完全都不是問題，刺擊則是按下右類比、天劍必殺技則是將右類比向上扳，而純按鍵操作模式從舉劍，到正式開始蓄力的待機時間，甚至比Joy Con體感模式還短還快，是真正的劍隨心動

天劍HD在純按鍵操控模式下的手感算是接近曠野之息，真的要說純按鍵操作哪邊不夠好，大概就是捕蟲的手感有點不太自然，然後轉視角和揮劍跟跑步偶爾操作上會打架 © Nintendo

NS版《薩爾達傳說 禦天之劍HD》的承先與啟後

原Wii版的《薩爾達傳說 禦天之劍》即便發售距今已經是將近十年前，但其實它是《薩爾達傳說 曠野之息》的前一款作品，禦天之劍不是曠野之息的前兩代作品，也不是前三代，它就是前一代沒錯

所以NS版《薩爾達傳說 禦天之劍HD》不只承繼了以往薩爾達系列作品的傳統特色，當中更有許多嶄新的改革創意是接著延續到《薩爾達傳說 曠野之息》，例如林克使用各種動作都會消耗耐力的耐力制，就是起源於本作禦天之劍，而曠野之息的操作模式和部份手感設定，也有回饋到本作的純按鍵操控模式上

因此如果你本來就是《薩爾達傳說 曠野之息》的玩家，這片玩起來你會倍感親切，同時本作的劍和弓不是消耗品，盾雖有耐久度設計但有耐久度殘量表讓你看，而且只要盾牌沒有完全毀壞之前，都可以修復回原先耐久度滿表的狀態，不只你可以補血，你的盾也可以補血

甚至劍、盾、弓都有升級強化的改造機制，所以所有的裝備都可以確實陪你走到破關、而非只是你海拉爾人生的消耗品過客、讓你玩起來可以真正的放飛自我，不用再提心吊膽的擔心何時裝備會損毀；而且除了你的武具裝備可以改造以外、你的各種過關道具也都可以改造、甚至會具備戰鬥中可以使用的實質功能，因此你的各項武具都會是陪你到最後的好朋友，玩起來相當舒服

NS版《薩爾達傳說 禦天之劍HD》是否值得購買

如果你原本沒有接觸過薩爾達傳說系列，其實不用擔心故事上會不會有銜接不上你會看不懂的問題，因為《薩爾達傳說 禦天之劍》的時間軸是設定為目前所有薩爾達傳說世界觀的起源、是時間點最為古老的作品，本片就是所有薩爾達傳說系列的前傳，所以照著劇情跑、尤其這片還內建中文，所以你絕對看得懂，放心

那如果你原本是《薩爾達傳說 曠野之息》的玩家，但沒有玩過以往系列，那《薩爾達傳說 禦天之劍HD》也是很適合你補課的一款作品，因為目前排除光榮代工的無雙外傳災厄默示錄以外，《薩爾達傳說 禦天之劍HD》是跟《薩爾達傳說 曠野之息》血統最接近的作品，戰鬥系統玩起來也相當刺激、獨樹一格別具匠心，你不用擔心玩起來會有水土不服的問題，而且《薩爾達傳說 禦天之劍》會提及林克與薩爾達名字的傳承、以及大師之劍如何誕生，等等日後成為本系列傳統的基石設定

傳說就起源於你的手上 © Nintendo

題外話，MASTER這個辭彙在英文中有著諸多含意，在《薩爾達傳說 禦天之劍HD》的原文版中也不例外。而本系列的傳統名劍MASTER SWORD中譯叫大師之劍，因此本作的中文版將所有MASTER字詞、都替換成只有片面意義的「大師」，即便林克只是個還沒出師的騎士學校學生，也是要被法伊叫成「大師林克」其實或多或少會有點出戲

天空和陸地的即時傳送功能？薩爾達呢？不管你喜歡哪個，都請另外再付850台幣喔。啊？嫌貴？你想買還不見得買得到！這就是任天堂、這就是Amiibo © Nintendo

整體來講這款《薩爾達傳說 禦天之劍HD》，除了在價格相關議題上讓一部分消費者頗有微詞，例如十年前的遊戲炒冷飯還賣3A大作價碼1790元台幣，要賣3A大作價碼也就算了、體感操控優化還頗敷衍；以及相當重要的即時往返傳送功能、被另外拆賣成850元台幣的薩爾達與大鳥Amiibo，想要一隻羊扒兩層皮，排除這些價格上已經被諸多消費者連番吐槽的問題不談，原版的《薩爾達傳說 禦天之劍》能拿下滿分評價，就足以證明這款確實有料

《薩爾達傳說 禦天之劍HD》銷售日日期一公布，亞馬遜沒多久之後馬上就預購賣到缺貨 © Nintendo

啊？你說你已經玩過Wii原版的《薩爾達傳說 禦天之劍》了，不知道該不該買這片NS移植版《薩爾達傳說 禦天之劍HD》？

基本上NS版HD化後，和原本Wii版相較之下的好與壞，我在這篇都寫得差不多了，頂多就迷宮來回走，和其他一些雞毛蒜皮、白璧微瑕的小問題，這種你玩過原版的話本來就會知道的事情，這邊就不重複多寫，其他就看你自己想不想感受以下這些進步和差別

以現代技術重新梳理後的1080@60FPS畫面 優化過的體感戰鬥機制 純按鍵操控設定吸不吸引你 對很多人來說非常重要的中文化 讓你用850台幣加購的兩地折返功能

總之我是買了，《薩爾達傳說 曙光公主》如果上了NS，我還是會再買一次。

買！ © Nintendo