© Julian Mittelstädt
MTB
<The Old World>經典一瞬：被火焚身的車手Nico Vink
當《The Old World》的製片想找一個位無所畏懼的自行車手，經過千挑萬選，最後選擇了 Nico Vink!
<The Old World>是部以自行車為主題的電影，製片人Tillmann兄弟在選角必須謹慎，兄弟兩人深知影片中必須有位技術高超的自行車手，才能把主題內容發揮淋漓盡至，而Nico Vink成為最終人選。
Nico Vink被車友們視為在空中展現跳躍動作的最佳Freeride車手之一，而且受到同齡選手的尊重。來自比利時的Nico Vink，在UCI World Cup下坡車賽及大型Freeride比賽表現出眾，他的騎乘風格充滿創造及自我風格，成為他出線的原因。
了解有關<The Old World>更多訊息，請觀看下方影片。
The Old World
這是一部令人震驚的電影，非常值得一看
Vink 與波蘭車手 Szymon Godziek 共同拍攝的一幕讓人非常難忘，Vink 和 Godziek 兩人身上被點燃火焰，並且騎著一小段土坡，這段畫面結合騎乘單車的動作，以及運鏡的美，整體畫面呈現極具張力。
Vink 非常喜歡拍攝經歷，同時也開心分享自身的看法。
是什麼原因，讓你覺得<The Old World>這部電影如此特別?
車手跟拍攝地點都是頂尖之選，造就這部令人震驚的電影，非常值得一看。像<The Old World>這樣以自行車為主的大片，可以在歐洲拍出來，真的很難得。過往我在其他以自行車為主的電影擔任要角，都是美國或加拿大的作品，很高興現在歐洲有人想要製作具有高價值的自行車電影。
你認為製片Tillmann兄弟為什麼會找你演出呢?
我們曾經是隊友，加上過去曾一起拍攝過影片，所以才會找上我。
What is your role in the The Old World?
我和Szymon Godziek 兩人在波蘭的 Kudowa-Zdrój 拍攝一場經典畫面，兩個人身上點燃火焰並且騎乘。此外，我與我的團隊協助電影裡的跑道施工，而且在四個星期內，就把電影內所有的路線施工製作完成，並且所有的騎乘動作，都在一星期內拍攝完成。
在你看完整部電影時，哪些運動員給你留下深刻的印象？
我喜歡 Godziek、Emil Johansson 和 Vincent Tupin 所做的。我非常仰望這幾位車手，其中Emil Johansson更是位頂尖人才，我對他非常尊重。Emil Johansson年紀輕輕就已經成為世界上最好的車手之一，作為一名Freeride專業車手，我擁有豐富的經驗，但並不代表著我不需要向其他車手學習，透過與他人交流學習，整體進步水平越來越高，也協助推展Freeride運動。雖然我年紀大了，但我還在學習，而且還有很大的進步空間。
The Old World 不僅討論越野登山車，同時也還談論到BMX，而這是你過往非常熟悉的領域…
的確。現在我主要騎乘越野車為主，但在我年輕的時候，BMX單車適合當時的我，所以我覺得這部電影可以結合兩者，讓我覺得真的非常酷。
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