<The Old World>經典一瞬：被火焚身的車手Nico Vink

我喜歡 Godziek、Emil Johansson 和 Vincent Tupin 所做的。我非常仰望這幾位車手，其中Emil Johansson更是位頂尖人才，我對他非常尊重。Emil Johansson年紀輕輕就已經成為世界上最好的車手之一，作為一名Freeride專業車手，我擁有豐富的經驗，但並不代表著我不需要向其他車手學習，透過與他人交流學習，整體進步水平越來越高，也協助推展Freeride運動。雖然我年紀大了，但我還在學習，而且還有很大的進步空間。