認識F1一級方程式賽車圍場的幕後英雄

觀賞任何一場F1一級方程式比賽，不可避免地會看到圍場中各車隊慶祝超車或焦急地觀看比賽進度的鏡頭。 但到底是什麼人在忙碌，為什麼有這麼多人？ 以下是車隊成員的簡要概述，他們可能並不為人所知，但對每場 F1 比賽都至關重要。

01 領隊

Christian Horner has enjoyed plenty of success at Oracle Red Bull Racing © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

讓我們從領導車隊的關鍵人物開始介紹：車隊負責人。 此人的主要目標是管理員工的後勤工作並向下授權，確保團隊中的每個人都有完成工作所需的東西。 他們也會與車手本人溝通協調。

Red Bull車隊領隊是 Christian Horner ，他是賽車運動界的標誌性人物，自2005 年上任以來，他已贏得五次車隊世界冠軍和六次車手世界冠軍的殊榮。他的勁敵Toto Wolff是冠軍競爭對手 Mercedes車隊的領隊，也是另一位頗具影響力的人物。賽場邊經常見到他的身影。

車隊負責人幾乎與車手本身一樣重要，尤其有責任密切注意確保國際汽聯法規和 F1 體育準則得到完美遵守。

02 工程師

正如您所預料的那樣，工程師佔據了賽道上最負盛名的職位之一，他們的任務也是最多樣化的職位之一。 但他們做什麼呢？

首先， 性能工程師 負責與底盤及其各種設定相關的所有元素，進而預測其性能。

Sergio Pérez in discussion with his engineers in Brazil © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

然後是 控制工程師 ，他們確保變速箱的運作、輔助煞車圖和發車，並監控引擎超速。

顧名思義， 空氣動力學工程師 負責單座的所有空氣動力學方面。 他們透過電路將收集到的數據資料傳遞給車隊老闆和設計工廠，確保一切都按照計劃進行。

同時， 引擎工程師 負責與 F1 動力裝置的性能和安全性相關的所有參數。 他們負責動力系統的準備和調整，考慮車手對車內體驗的回饋，並管理電能的部署區域。

策略工程師 不僅負責評估車隊的表現，也負責評估對手的表現。 他們還研究各種可能的情況並預測將會發生的反應。 and departures and monitor engine overspeeding.

03 技術總監

Adrian Newey first joined Red Bull Racing as a technical director in 2006 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

技術總監負責協調上述所有工程工作，並且必須確保單座賽車的每個部件（從底盤到引擎再到輪胎）確保協調工作完美無誤。

04 首席機械師

首席機械師負責監督賽道上的（龐大）機械師團隊。 該人員必須確保汽車的所有規格均正確，解決各種機械問題並確保汽車的所有設定都符合最高標準。

05 技師

The pit crew work their magic © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

沒有圍場的車手就什麼都不是。其中工作的機械師必須確保車手擁有一輛高性能、可靠、最重要的是安全的汽車。 在進站期間，他們進行常規檢查，為汽車加滿燃油，並締造輪胎更換速度的世界紀錄。 正如下面的影片所示，他們甚至可以在零重力的情況下做到這一點。

2分鐘 F1 零重力進站換胎 請觀賞機械師嘗試在太空人訓練飛機上，以零重力進站所發生的情況。

06 數據專家

數據專家即時分析汽車傳輸的大量數據（引擎性能、空氣動力效率、油壓、輪胎抓地力、煞車磨損等）。這些數據確保所有技術團隊和駕駛艙內的車手都了解，正是賽道上隨時發生的事情。 一級方程式車隊的另一個重要角色是與技術進步同步發展。

這份清單顯然遠非詳盡無遺，僅涉及賽道上實際存在人員的職業。 賽道之外還有許多其他員工。 去年，Oracle Red Bull車隊共有超過 800 名員工。