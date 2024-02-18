而且，引用我們Seb Vettel的話，「我們必須記住這些日子」——所以讓我們回顧一些最美好的時刻。 大家準備好好享受吧…

運動最好的一點就是你永遠不知道會發生什麼事。 最小的事情可能會影響整個比賽週末，甚至整個賽季。 有時你處於領先地位，但有時一切都會出錯——所以重要的是要盡可能地享受那些勝利的時刻。

美好事物的開始

F1一級方程式車迷經常會回顧 2010 年，認為 2010 年是我們引人注目的第一年 - 考慮到我們在上場僅 5 個賽季後就贏得了雙料冠軍，原因很容易理解。 但在我們回顧偉大的Vettel 王朝之前，有必要回顧一下 2009 年——人們開始注意到的這一年。

2009年，年輕的Sebastian Vettel加入車隊，在他為我們效力的第三場比賽中，他為我們帶來了中國大獎賽的首場勝利（這也是他在一級方程式賽車中的首場勝利）。 對車隊來說，這是一個重要的時刻，從那時起，我們無所畏懼。

那個賽季稍晚些時候，Mark Webber還在德國大獎賽上獲得了他的首個 F1 勝利。 一年來的第一名讓我們在六次勝利和多次登上頒獎台後，一路登上車隊錦標賽第二名。

如果你了解我們，那麼你就知道唯一的出路就是不斷進步。 這正是我們努力的方向。

偉大的Vettel 王朝

2010 年，方格旗最終落下帷幕。 憑藉 Seb 和 Mark 的一二名成績，車隊在倒數第二場比賽中鎖定了車隊冠軍，但進入最後一場比賽時，一切都是為了爭奪車手冠軍而戰。

當我們抵達阿布達比時，Seb 在車手積分榜上排名第三，落後排名第二的隊友Mark，Fernando Alonso居領先地位。 Seb 拿下了桿位，他知道如果他比Alonso多拿 15 分，比他的隊友多拿 7 分，他將成為世界冠軍。

好吧，剩下的你可能都知道了——Seb 最終贏得了比賽，從而贏得了冠軍，並成為有史以來最具震撼的體育新聞之一。 但如果你認為這就是我們的主導力，那你就只能慢慢等吧…

2011 年是同樣的故事，但又有所不同。 掌控 RB7 的 Seb 在本賽季取得了 11 場勝利，贏得了他的第二個世界冠軍頭銜，但這一次還剩四場比賽。

2012 年又是一場勢均力敵的一年，Seb 也走到了最後一刻。 在賽季最後一場比賽中，他獲得了第六名，但這足以再次領先Alonso確保他的第三個世界冠軍頭銜。

2013 年，Seb 完成了 10 場比賽，位居領先首位，領先第二名Kimi Räikkönen 38 分。 接下來發生的事情載入了 F1 的歷史。 Seb 贏得了過去 9 場比賽，打破了紀錄並獲得了他的第四座世界冠軍頭銜，並以 155 分的巨大優勢領先第二名。

那個賽季結束時，車隊在短短四年內就獲得了四次雙料世界冠軍，41 場勝利，85 次登上頒獎台和 52 次桿位。

過渡時期

接下來的幾年對團隊來說是一段艱難的歲月。 關於體育界的主導地位，唯一確定的是它必須結束。

儘管在接下來的幾年裡，我們在車隊錦標賽中的成績從未低於第四名，但在經歷了四年的勝利後，這是一個充滿挑戰的時期。

但這並不是說 2014 至 2020 年我們沒有經歷過一些史詩般的時刻。 2014 年賽季，新面孔Daniel Ricciardo加入車隊，取代Mark Webber，並在加拿大大獎賽上取得了他在一級方程式賽車中的首場勝利（這裡是否存有某些規律或趨勢？）。Ricciardo在那個賽季又贏得了兩場比賽，在他為車隊效力期間甚至贏得了更多的比賽。

如果我們不回憶他在摩納哥取得令人印象深刻的勝利，那將是愚蠢的，他在巨大的動力損失、某些零件缺損、剎車過熱以及Vettel駕駛的Ferrari 在後方緊迫盯人的情況下成功佔據了榜首。 他是怎麼做到的？ 老實說，我們不確定。

在所有艱難的歲月中，有一件事讓我們看到了一線希望，那就是一位名叫Max Verstappen的少年。 當他在西班牙跳上賽車參加他的第一場Red Bull比賽時，沒有人能想到幾個小時後他就成為了有史以來最年輕的大獎賽分站冠軍。

黃金歲月

2021 年對車隊來說有一些特殊的時刻。 隨著Sergio Perez 首次代表Red Bull車隊亮相，不久之後他就在巴庫為我們贏得了第一場勝利，這是他多次登上領獎台的第一次勝出。

顯然，在談論 2021 年時，我們不能不承認本季結束的最終結局。 一切都歸結為本賽季最後一場比賽的情況並不常見，而且基本上是聞所未聞，因為它歸結為最後一圈。

我們懷疑任何 F1 車迷都會忘記那一天，沒有什麼可說的來概括上一場比賽的情緒，所以讓我們再聽一次廣播消息 🔊

時間進到 2022 年，在首場比賽中雙雙未能完賽（ DNF ）後，車隊從 2021 年的高點被殘酷地拖了下來。 在沒有按照新規則完成第一場比賽後，情況看起來並不好。

然而，事實證明這只是一個錯誤的開始。 整個賽季，車隊取得了 17 場勝利，在還剩三場比賽的情況下贏得了車隊冠軍頭銜。 這是我們自 2010 年以來第一年贏得兩項冠軍，儘管日本對於 Max 是否真的獲勝存在一些困惑…

我們不要忘記 2022 年最具標誌性的勝利之一——Checo 在摩納哥職業生涯中首次奪冠。

如果我們認為這一切都太好了，那麼沒有人對 2023 年發生的事情做好準備。記錄太多，無法在此一一列出，但當然，這裡有一些我們最喜歡的數據：

單季冠軍積分最多（860）

車手連續獲勝次數最多（10 次）和車隊連續獲勝次數最多（15 次）

一個賽季最多圈數領先 (1003)

單季最多獲勝次數的車手 (19)

2023 年絕對是載入青史的一年。

那麼，這現在意味著什麼呢？ 好吧，正如我們所說，這就是運動的偉大之處，我們不知道，但 Max、Checo 和 RB20 在 2024 年將很難被超越！

Is That A One-Two Finish? © Getty Images … It Certainly Is! © Getty Images Mark Webber In The RB6 – The Car That Changed It All © Getty Images That First Championship Feeling! © Getty Images Sebastian Vettel And The RB9 Make It Four In A Row! © Getty Images Winning Monaco Means Everything… © Getty Images And Danny Ric Achieved That In 2018 © Getty Images The Baby-Faced Assassin Claims His First F1 Win © Getty Images There Goes The Chequered Flag © Getty Images Checo’s Inaugural Win © Getty Images The RB19 – The Car That Changed It All © Getty Images Your 2023 World Champion! © Getty Images