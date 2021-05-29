2021 F1大獎賽至今戰報研析：第1部份

首先，我們要點出顯而易見的重點–我們的車手和車隊在錦標賽中均名列前茅！ 這是非常特別的一刻，尤其發生在這混合動力時代的第1次，這是我們值得驕傲的事。

本賽季至今的5場比賽，也許你已不記得目前為止發生了什麼事，這是可以理解的，所以讓我們在這與你一起回顧第一輪比賽的精采內容…

第1站 – 巴林大獎賽

賽道: 巴林國際賽道

Max: 第2名

Checo: 第5名

本賽季開幕戰，對Max來說有個好的開始，排位賽奪得桿位佳績，並蓄勢待發。不過，對Sergio效力Red Bull車隊首次亮相來說，情況則大不相同。 由於Q2的賽道限制，他的第1圈被刪除後，未能前進到Q3，只能以第11位發車起跑。

正賽日，Checo在轉好前運氣真是糟透了。暖胎圈時，墨西哥籍車手的賽車速度漸漸使不上力，最後在賽道旁停了下來。看來他的動力消失了，但仍能保持鎮定並讓賽車再次運轉回神，不幸的是，這意味著他必須從維修區發車起跑。

不過，Checo充分展現他的才華與天賦，終場衝線拿下第5名佳績。

Sparks In The Sakhir Spotlight © Vladimir Rys Starting Off With Some Silverware © Vladimir Rys What A Debut Race For Checo © Vladimir Rys These Boots Were Made For Racing © Vladimir Rys This Mexican Means Business © Vladimir Rys Checo Never Gave Up The Charge © Vladimir Rys Max Starts Off On Mediums © Vladimir Rys Bahrain Shines Bright At Night © Vladimir Rys What A Season Opener © Vladimir Rys Checo On The Charge © Vladimir Rys

Max與Lewis Hamilton全程纏鬥激烈，荷蘭籍車手與Mercedes車手在每次策略運作時此起彼落互換領先地位。

56 圈的第 53 圈，Max 追上了Lewis，並在進入第4彎道外側超越了Hamilton。荷蘭籍車手設法取得領先，但因為跑得太開太外側，在進入11 號彎時位置又交還給Hamilton。

Max一直尋找下一次超車的機會，但顯然沒出現，衝線只能拿下第2名。 隨著賽季開幕戰的結束，專家們認為這樣兩虎相爭的態勢將會延續至整個賽季，值得銘記。

Max With The Second Place Silverware © Getty Images

第2站 – 義大利艾米利亞-羅馬涅大獎賽

賽道: 伊莫拉

Max: 第1名

Checo: 第11名

第2站伊莫拉大獎賽又是另一次激動人心的排位賽，Checo 拿下排位第2 和 Max 排位3。這是自 2018 年墨西哥大獎賽以來，Max第1次在排位賽落後隊友的名次。看來週日將迎來一場驚心動魄的正賽場面。

正賽日一切準備就緒，但在燈滅起跑前卻遭遇一場驚心動魄的傾盆大雨。

雨停後，賽道漸乾，車隊開始一一進站，Max 在第 27 圈進站換上新的中性胎，回到賽道上位居Hamilton之後，他在1圈後進站，但Mercedes這回進站花了4秒，與Max相比要慢多了，因此Red Bull車手才能再次取回領先地位。

Max從第3位起跑表現出色，超越他的隊友及Lewis，進入第1彎已率先取得領先。Max還跑出最快單圈時間，並在第 16 圈與Hamilton拉出5 秒的差距。

Cheering Max Across The Line © Vladimir Rys We Can't Wait To See You Soon © Vladimir Rys Picking Up Race Win Number 11 © Vladimir Rys Lining Up Following Our Best Team Qualifying Since 2018 © Vladimir Rys Up Close With Checo © Vladimir Rys These Boots Were Ready For Racing © Vladimir Rys Practicing His P2 Start © Vladimir Rys Sunday Smoke And Showers In Imola © Vladimir Rys A Strong Saturday For Sergio © Vladimir Rys Celebrating With The Team © Vladimir Rys Max Gets Sprayed On The Top Step © Vladimir Rys Ready For The Trophy Cabinet © Vladimir Rys Running From The Spraying Red Bull © Vladimir Rys

不久，Hamilton在第31圈的潮濕賽道上失速滑行，幾乎陷入賽道邊礫石的陷阱並損壞了他的前翼。這位英國籍車手遂在礫石區倒車慢慢再進入賽道。

雖然，當時Williams車隊的 George Russel 和 Mercedes車隊的 Valtteri Bottas在進入Tamburello彎道時發生重大擦撞事故。這讓雙方都發生失速旋轉進而被迫退出了比賽。此一事件，帶出了紅旗並暫停比賽，因為賽道管理人員必須清理滿地的碎片。

比賽在第 35 圈重新開始，在倒數第2個彎道Max 調整節奏花了一點時間，不久，他冷靜下來，並朝前方飛馳而去。

Max在剩下的賽程中完全掌控了局勢，最後衝線，在方格旗的揮舞下領先他的對手 22 秒。

Checo 的比賽與 Max 恰恰相反。第2圈在安全車後失速打轉，他掉了兩個位置，但也很快又恢復了正軌，不過仍在安全車的狀況下，這是不被允許的，遂被判罰10 秒，並在進站換胎時執行了這次判罰行動。這位墨西哥籍車手在第 38 圈再次失速旋轉，並從P4掉到 P15的位置。之後，雖設法追趕了一些位置回來，但為時已晚，最後衝線以第11名完賽。

Max On The Imola Podium © Getty Images

第3站 –葡萄牙大獎賽

賽道: 波爾蒂芒

Max: 第2名

Checo: 第4名

葡萄牙大獎賽，Red Bull兩位車手位居Mercedes車隊Lewis Hamilton 和Valtteri Bottas的後方發車。Max 排位第3、Checo 排位第4，前者顯然對他沒有進入前排感到有點失望。

在Alfa Romeo車隊的Kimi Raikkonen 與他的隊友Antonio Giovinazzi.發生嚴重擦撞意外之後，稍早安全車即進入賽道部署。在安全車之後的第7圈賽事重啟，Max趁機找到機會超越了Hamilton並攻佔至第2位。

Sergio Sticks On The Softs © Vladimir Rys Eyes On The Priza © Getty Images Podium 45 For Max © Vladimir Rys Brightening Up The Garage © Vladimir Rys Shining Bright On The Algarve © Vladimir Rys Watching The Bull From Behind The Fence © Vladimir Rys Heading To The Office © Vladimir Rys Taking In The View © Vladimir Rys Practice Makes Perfect In Pit Stops © Vladimir Rys A Rollercoaster Ride In Portugal © Vladimir Rys

不過，Hamilton在4圈後反擊超車荷蘭籍車手，並再下一城超越他的隊友Bottas取得領先。

這讓Mercedes的隊友們為爭奪 P1 和 P2 展開激烈的追逐行動，Max 位居第3。 車隊將Max召回進站換胎，使他能夠切入在Bottas的前方，後者也在1圈後進站換胎。Max 最後衝線拿下第2名，但錯過最速單圈的獎勵積分。

對於 Checo 來說，這是一場孤獨戰役至第4名完賽。墨西哥籍車手使用中性胎進行了史詩般前 51 圈的比賽，並在Max和Mercedes進站時取得短暫領先。但隨著安全車退場後，他的速度在舊胎狀況逐漸下降，並在他自己進站換胎出站後，他退後到第4名的起跑位置 - 這也是他本賽季迄今為止的最佳成績。

Max Picks Up P2 In Portugal © Vladimir Rys

第4站 – 西班牙大獎賽

賽道: 加泰隆尼亞

Max: 第2名

Checo: 第5名

Max 在巴塞隆納排位拿下第2，落後冠軍領先者Hamilton，後者在這場賽事寫下史上歷史紀錄，成為F1賽車第1位獲得100桿位的車手，而 Checo發車排位第8。

燈滅起跑後，Max從第2位出發，進入第1彎道前與Hamilton並駕齊驅，不久取得領先地位，荷蘭籍車手在橫掃接續彎道時均居領導者角色。

取得優勢後，Max迫使Hamilton跑向外側，當他趕上Mercedes車手，並牽制住他的隊友Valtteri Bottas，這也使Ferrari的Charles Leclerc有機可趁，偷偷攻佔第3名位置。

仍居領先地位，Max在第24圈進站換胎，但因維修區出現問題，左後輪脫延了近4.2秒才出站。他再次加入第3名位置，並朝領先者發動攻勢。

Sending It Into Turn One © Vladimir Rys Picking Up Points For The Battle © Vladimir Rys Podium 46 For The Dutchman © Vladimir Rys P5 For Sergio In Spain © Vladimir Rys Dou-Bull Trouble © Vladimir Rys Congratulations On Pole 100 Lewis © Vladimir Rys Bringing In The Bull For New Rubber © Vladimir Rys Ready To Put The Pedal To The Metal © Vladimir Rys Sergio's Stint On Softs © Vladimir Rys Max Qualifies P2 For The Spanish GP © Vladimir Rys Checking In On Checo © Vladimir Rys

英國籍車手在第28圈進站，出站跑在Max 賽車33號的前方，領先6秒間距。

Max正設法與Hamilton拉開差距，儘管兩人之間的時間差僅有1秒。但是，在第 41 圈結束時，Hamilton衝進維修區換上中性胎出站。Mercedes車手居 第3位，落後Bottas及位於Max後方 23 秒處，Max持續留在賽道上，以守住領先位置，並希望輪胎能夠保持足夠的戰力，以速度與節奏阻止Hamilton的進攻行動。

最後15 圈時，Hamilton與Max的差距漸拉近，此時仍然領先Bottas 9 秒、Hamilton 11 秒。然而，幾圈後差距縮小到 3秒鐘，Max正為他的輪胎性能逐漸衰減苦苦掙扎。Hamilton在第60圈已經接近RB16B的減阻系統(DRS)範圍，在維修區直接超越無助的荷蘭籍車手，進入第1彎道。

憑藉Max勝利的最大原則，車隊在第 60 圈結束時，讓荷蘭籍車手進站換了一套新軟胎，並在第 62 圈以 1:18.149 的單圈成績，獲得最速圈的加分獎勵。

Checo排位8起跑，進行了一場穩紮穩打的比賽，並設法超越了3個名次，——超車Daniel Ricciardo、Carlos Sainz 和Esteban Ocon以第5名完賽。

Second In Spain For Max © Getty Images

第5站 –摩納哥大獎賽

賽道: 摩納哥

Max: 第1名

Checo: 第4名

摩納哥的排位賽令人嘆為觀止，Max 超越兩輛Mercedes的表現，但由於Ferrari的 Charles Leclerc在緊要關頭撞毀了他的Ferrari賽車，造成碎片散佈賽道滿地，此時紅旗出現，導致Red Bull車手桿位機會落空。

隨著維修區的開啟，Ferrari為Leclerc的變速箱提出保證。然而，在他上車時，摩納哥車手的左邊傳動軸則出現了問題，在比賽開始前 30 分鐘，宣布Leclerc無法參加比賽。這意味著桿位出了空缺。

Leading The Charge © Vladimir Rys Checo Shines In Monaco © Vladimir Rys Sparking The Streets © Vladimir Rys Taking The Bull Through The Tunnel © Vladimir Rys Dou-Bull Trouble At The Hairpin © Vladimir Rys Harbour Side Bulls © Vladimir Rys Bull Straight Out The Blocks © Vladimir Rys Admiring The Monaco Master © Vladimir Rys Straight Up Those Streets © Vladimir Rys Charging On To Celebrate © Vladimir Rys Making Memories In Monaco © Vladimir Rys

Max自第2位發車，在經過第1彎道緊張的對峙狀態之後，他掌控了全局，此時Bottas緊追其後，他自排位3發車。

當 Max 在前 15 圈與 Bottas 拉出 1.5 秒小而穩的差距時，Checo 開始追趕Vettel，他在起跑階段創下一系列最速圈紀錄，並逐漸接近Aston Martin車手更近了一些。

Max快速與Bottas拉出間距，在第27圈，距離Mercedes車手5秒鐘，而Bottas則明顯受到軟胎的牽制。

摩納哥賽事如常，進站變得至關重要。Hamilton在第 29 圈結束時首先發難，進站換硬胎出戰。Bottas在下一圈結束時進站，但他的維修人員無法卸下右前輪，並且車輪螺母卡死，導致被迫退賽收場。

Crossing The Line To Claim A Maiden Monaco Win © Vladimir Rys

Max隨後完成他的唯一一次進站。在換上硬胎出站後，荷蘭籍車手重獲第2名位置，緊追Checo之後，他在大家陸續進站後排名逐漸上升。

在墨西哥籍車手之前進站的是Sebastian Vettel，Aston Martin車手出站時還超越了Hamilton 及 Gasly.。這是車隊隨後讓Checo進站的提示，經過幾次精彩的最速圈後，Red Bull車手僅停留 2.8 秒即出站，並重新加入戰局，領先Vettel,，位居第4。

從那之後，對Max 來說，比賽變成一場精算的管理，在比賽的下半場，荷蘭車手以完美的精確度完成了圈數，78 圈後，以 9 秒的優勢打敗第2名的Carlos Sainz，奪得冠軍殊榮。