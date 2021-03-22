好遊戲會越陳越香《巫師3》介紹與前中後期最強技能點法攻略

寫作巫師，但其實本質是獵魔士

主角傑洛特的職業是WITCHER(波蘭原文Wiedźmin)，這是一份以狩獵各種妖魔鬼怪討生活的工作，而本作原著小說《THE WITCHER》在台灣的代理出版商和NETFLIX的影集版譯名均為直觀達意的《獵魔士》，就只有遊戲代理名稱，是比較奇葩的叫作容易讓人誤會作品定位的《巫師》。

因此比起巫師這種感覺偏向以魔法為主體的角色定位，主角的身分比較接近憑藉著對於諸多妖魔鬼怪的專業知識，專精於斬妖除魔，又劍技法術雙修的魔法戰士，也因此這作品常被玩家戲稱為波蘭林正英。

在遊戲中，你可以用刀劍、法印，以及各樣的鍊金產物、例如藥水、劍油、或是混合各像奇幻效果的炸彈直接和怪物來個正面硬碰硬，也可以扮演旁敲側擊以類似的偵探角色身分，去抽絲剝繭找出許多和怪物相關事件的真相。

如人飲水冷暖自知，本作有著多樣化的遊戲方式讓你可以用第一人稱的角度，感受獵魔士的驕傲、與辛酸。

名作永不褪色

《巫師3》是由波蘭遊戲商CD Projekt RED所開發的產品，並於2015年五月推出，已經是款有點年代的遊戲了，但本作在音樂、敘事、世界觀的營造，以及代入感上的沉浸感都相當可圈可點，一推出就奪得許多電玩媒體獎項，並在同年數款大作中脫穎而出，奪得2015年遊戲大賞（The Game Award）的「2015 最佳遊戲」首獎。

而遊戲中讓玩家自由四處的冒險尋寶、探索整個遊戲地圖的過程，以及小遊戲「昆特牌」，和各種讓人臉紅心跳的「塔羅牌事件」，更是讓許多玩家津津樂道，接著在隔年的推出的DLC資料片《血與酒》，更是讓《巫師3》再連續拿到2016年遊戲大賞的「最佳 RPG」獎項。

在遊戲中對WITCHER這個職業的譯名是狩魔獵人，加上這系列遊戲已經出到三代，而遊戲的一代，其實就已經是原著小說結束之後的後日談，因此這款《巫師3》是原著的後日談的最終章，是終點中的終點，因此這是一款扮演傑洛特並帶著劍與魔法降妖伏魔的同時，感受他在奇幻世界中的晚年生活的一款作品。

我沒玩過前作，能直接玩3代嗎？

《巫師3》在整個龐大的系列作品故事時間軸中，是最終章的最終章，那如果沒有接觸過前作遊戲、甚至是原著小說，那對於遊戲劇情的理解會不會有影響？

答案是肯定的，說都沒影響是騙人的，多少一定會有一點影響，但說實話這個影響也只存在於遊戲序章中，因為不只是你怕你看不懂劇情，比起你自己看不懂，遊戲商更怕你因為劇情看不懂而不想玩這片

因此遊戲中，或是官方的影片平台上，都有各式的說明、以及影片，讓你快速融入這個世界中

光是《巫師3》這個遊戲本身自己的劇情分量其實就相當足夠，因此即便你沒有接觸過以往系列作品，但在這片遊戲前期中各種你所看不懂的人物關係，或是各種勢力鬥爭的來龍去脈，都會隨著遊戲的進度推進而逐漸明朗，在遊戲劇情中有著很多的敘事角度，可以讓你拼湊出整個故事的脈絡，以抽絲剝繭理解整個遊戲的劇情發展。

而且在遊戲中你所扮演的傑洛特，並非只是旁觀者，而是當事人之一，也就是你的各種重大決定，都會對你所經歷的遊戲世界產生牽一髮而動全身的變化。

要進場玩《巫師3》很簡單，你只要知道主角傑洛特是位小有名氣的獵魔士、他在三代遠行的目的是為了找尋身為女術士的舊情人葉奈法，以了解養女希里身陷怎麼樣的危機，與在二代還有一位女主角兼臨時女友叫特莉絲，知道這些就可以了，其他人物關係在遊戲中都會有交代，你可以前往這個神祕的世界開始冒險了。

單獨《巫師3》遊戲本篇在故事上就有一個非常完整的起承轉合，後續追加的資料片更是畫龍點睛，放心，你絕對看得懂。

新手入門的重要攻略提示

遊戲開始時有四個難度可選，從簡單到困難分別是看劇情就好、想流點汗，想流點血、死而無愧，當中看劇情就好、想流點汗這兩個難度，有額外提供冥想就能原地無代價補血的功能，玩家可以依照自己的喜好選取適合自己的難度，正式進了遊戲之後也可以在設定選項中重新調整難度。

遊戲前期的傑洛特算是一窮二白，沒錢、沒裝備、也沒等級，那沒關係，在前期威倫這張大地圖中的各個小村落，都會有佈告欄可接任務，你就接、都接，而解任務推薦以主線任務，和我們角色等級相近的綠色支線故事這兩者為重心，紅色支線先別碰，因為痛苦太多收穫太少。

前期的經驗值主要來源都是解任務，威倫、諾格，主線支線都清一清，很快就能十幾等，足夠你的早期的狩魔獵人生活風生水起。

工欲善其事，必先利其器

裝備和金錢來源方面，前期遺物等級裝備一定是先裝起來穿，等到你差不多要汰換成更好的裝備時，推薦一率拆解掉換素材。

主要兩個因為前期要什麼素材沒什麼素材，遺物裝能拆解出來的素材在前期都是珍貴物資，幾乎所有素材你都是缺的，如果前期你直接賣掉遺物裝，很多時候你作裝容易東缺一樣西缺一樣素材，光找這個素材怎麼取得的這個時間，其實就讓你少賺很多素材和經驗值，更是拐個彎的浪費你和美女NPC培養感情的時間，不如直接全部換成素材比較划算，還可以兼差當個時間管理大師

遊戲前期如果你都有照著主線和綠色支線跑，把取得後要汰換掉的藍白黃裝備直接丟商店是最省事也最省時的；低階符石類的鑲嵌素材也多半都是過客，效力不強也用不久，但販售價格相當不錯，有急用可以直接拿去變現，再加上修復裝備這件事情其實是有些省錢小技巧的，如果這些你都有照作的話，前期其實不太會缺錢

至於修復裝備的省錢小技巧非常簡單，你即將汰換掉的裝備別修，有照推主線支線的話，等你身上裝備差不多要壞了之後，新的裝備差不多也來了，你直接換上全新裝備，再把你的舊裝變賣換現金就可以了，或是意思意思拆個幾件留些基本素材也不錯，10等之前基本上不太需要花錢修裝，如果真的遇到真命天裝，覺得非修不可，偶爾會撿到修復工具，直接用撿到的修復工具修裝也可以省下一筆開銷。

更多的金錢來源和花費標的

對自己的賽馬功夫、拳擊技巧，還有賭牌手腕有自信的話，先存檔然後押金押到最高，也是一個不錯的經濟來源

至於金錢的使用方面，因為作裝的時候皮革碎片、硬皮革這兩種素材的需求量很大，會有一部分的金錢支出是用在這部分跟商人購買皮革，所以如果你看到拆裝拆出來的素材會有皮革素材，就可以先考慮要不要留著拆掉省點錢

接著是用在草藥商人上，這遊戲的藥物配方都是重要道具，身為一名優秀的狩魔獵人，劍和法印都是你的力量、知識和炸彈也是，所以基本上你只要看到有賣任何你沒有的配方，就盡量買下來，然後盡量照著配方第一時間做出成品，不夠的素材如果商人有賣，可以直接購買，尤其燕子和金鶯是非常重要的恢復類魔藥，毒性低效果高，能夠讓你順暢的打完不少強力敵人

技能方面配置流程

這個遊戲的中期開始，技能方面都是和裝備相輔相成，而防具裝備的主流基本上是首推狩魔獵人的各學派套裝，不同的學派套裝有不同的特色，獅鷲學派以法印為主、貓學派以速攻暴擊為主、熊學派以防護特化為主、狼學派則是法印、武器、炸藥樣樣通，毒蛇學派以毒屬性和對人戰特化為主，飛獅學以鍊金為主體，可以使用更多的魔藥和更強的炸彈

這套就是毒蛇學派套裝，但要完全取得要到後期 © CDPR

遊戲前期的技能配置如果以強度為考量，不太會推薦紅色相關技能，早期就算硬要點紅色技能，也會因為缺少足量的紅色突變物，即便點了出來成長幅度也是捉襟見肘

早期進度會比較建議建議分配一部份的點數在藍色法印流，主要是前期可以取得不少的藍色突變物，配合這些藍色突變物，能讓你的法印技能強度成長更為突出，什麼放火、護盾、擊倒，心靈控制都是信手拈來如探囊取物，而且藍色技能附加的加速活力回復效果，遠遠超過輕甲提供的活力恢復量，前期有活力不管你戰鬥中想做什麼都方便。

再來是最早可以取得的學派套裝就是法印流的獅鷲套裝，種種的設計讓法印流算是贏在起跑點，而且學派套裝會隨著遊戲的進程一直升級，最後都抵達相同水準的終點，所以不用擔心先作了11等的獅鷲套裝會比作17等的貓套裝吃虧

順便提一下法印流的亞克席點到三點，除了戰鬥實用以外，對前期的劇情拓展來說也滿有幫助的，可以讓你取得不少額外的情報和優勢，值得早早點滿，順便提一下，點完的技能記得裝備到技能欄才能啟用效果喔，包括要讓亞克席在劇情中發揮也是一樣。

紅色相關技能相關則是到了中期會開始有得發揮，因為作為紅色技能核心的紅色突變物是二十幾等之後才有得足量供應，也是到了這個階段才算真正解鎖紅色突變物，中期也會開放重製購買重製技能藥水，這時就可以自由摸索自己喜歡的技能流派，能開始研究不同流派、不同打法，所帶來的不同樂趣。

這是最早可以買到洗點數還原藥水的地方 © CDPR

大後期總和戰力最強流派，中甲鍊金熊

筆者玩過這遊戲中所有的大末期各家學派，當中總和戰力最高的就是中甲鍊金熊

鍊金熊是原版《巫師3》中一個相當主流的流派，同時具備熊派的耐打、高爆發輸出，更結合了鍊金技能對於血量方面的續戰力，以及各樣強化BUFF

原本的熊學派套裝分類在重甲，熊學派重甲的特性就是高抗性、高防禦、高腎上腺素提升，但缺點就是由於身為重甲，所以對於耐力方面的控管較為嚴格。

中甲鍊金熊就是傳統鍊金熊的改良升級版，透過資料片解鎖的附魔功能，可以把熊學派套裝改為中型甲，配合通用學派中的獅鷲獸學派技能，可以同時大幅提高耐力回復與法印強度，除了原有鍊金熊的超強優點之外，更補上原有的不足，真正作到毫無死角，如果你操作上夠認真，要輾過最高難度的守衛也毫無問題

中甲鍊金熊，技能該怎麼點？

技能配置如圖

中甲鍊金熊配點 © CDPR

這邊針對幾個關鍵作說明

中間的突變選擇癮頭，這是一個隨著你藥水毒性越高，你爆發就越強的核心技能，我們點高鍊金相關提高抗性的技能，同時大量喝下BUFF藥水，癮頭就會免費提供你相當鉅額的輸出爆發力

紅色技能最左邊的兩排分別是輕擊和重擊，這兩排的關鍵招分別是迴旋和怒氣爆發，這兩招會消耗耐力，結合消費耐力就會回血的海克娜煎藥，和我們中甲流派的快速回復耐力，等於是血量上的永動機，所以這兩招必出。其他輕擊和重擊上的相關技能就看個人喜好和用途，沒有一定，你順手最重要

紅色技能中的心意已決也必出，腎上腺素是我們重要的輸出來源之一，心意已決可以讓你被攻擊而消耗耐力的罰則被免除，是核心技能之一

這個遊戲玩到後面要點出最下面的技能其實門檻有點高，而光點出技能還不夠，還要有技能欄位可以裝備上才算啟動這技能，所以技能格更是重要，因此怎麼在有效的技能格子之中，取捨出關鍵技能就是另一門學問了。因為格子的和技能點數的數量都非常重要，所以我們這個流派"不點"被很多玩家視作主流的神技，聚精會神，是的，我們這個流派用不到聚精會神，原因後面會說，總之不點這招，你就現省五點和一個格子，很賺。

通用技能中的獅鷲獸學派技能必點，這是我們中甲流的核心，而且便宜大碗

通用技能中的代謝控制必點，提升你的毒性抗性上限＝可以有更多藥水BUFF＝配合癮頭可以強化更多攻擊力＝配合組織變異可以再加更多血量，這是我們鍊金流戰士技能核心

鍊金技能中的耐力提高和耐性提高必點，原因跟上面代謝控制一樣，提升你的毒性抗性上限＝可以有更多藥水BUFF＝配合癮頭可以強化更多攻擊力＝配合組織變異可以再加更多血量，這是我們鍊金流戰士技能核心

鍊金技能中的恐懼攻擊，這邊筆者幫你畫個重點，這招是神技，必點。

原因是這個技能可以針對你所上劍油的敵人提高抗性保護，例如你上了針對人類、亞人種族的吊死者之毒，那你的攻擊除了對人類和亞人有額外增傷以外，人類和亞人對你的攻擊也有減傷25%。同時！這個遊戲的傷害減免是用%數直接疊加的，這樣講可能有點模糊，我們直接秀數字就很好理解，原本敵人對你的攻擊是造成一萬的傷害，但因為你的重裝、你的技能、讓你的減傷堆疊到74%，所以這一萬的傷害，你最後只會吃到兩千六。

但是如果這時候你又補上了恐懼攻擊所提供的25%減傷，那就表示你的抗性到達99%，你原本會受的傷害就會從兩千六瞬間掉落到只剩一百，各種不痛不癢，簡單的說，這招是神技，必點。

鍊金技能中的協同作用和組織變異是選配，協同作用可以巨幅強化你的突變物，看你想加攻加血都行，而且沒有操作門檻，是直接提升你的機體強度，這是一個很優的被動技能；組織變異則是每喝下一瓶煎藥，血量可以加一千，配合我們前面提高的毒性上限，等於是用了這個技能你血量就可以多個三四千，但我們鍊金熊這個流派，原本就有強化昆恩這個防禦法印，配合我們再升級之後的中甲法印強化和耐力高速恢復，幾乎是等於你的強化昆恩法印可以無限施放，所以其實這個三四千血量你未必真的用得到，因此定位選配，你喜歡就留著，覺得用不著也可以換掉

至於如果你已經玩了好幾輪，或是等級高到頂天可以解鎖最後一格技能欄，那可以考慮放上鍊金技能中的連殺快感，讓你每收一顆頭爆擊率就+50%，非常凶猛，或是你可以把一個紅色技能卸下，同時裝上連殺快感和鍊金技能中增加爆擊傷害的獵人直覺，打起來也是神阻殺神

想把技能塞滿的代價（肝度）真的不小 © CDPR

中甲鍊金熊，配裝怎麼配？

防具方面

全套熊裝附魔平衡改成中甲，配合我們前面提到的獅鷲獸學派技能，可以快速提高耐力回復和提升法印強度，其餘防具鑲嵌可以放上高等昆恩印記，再度提高昆恩強度

武器方面

銀劍首選湖女之劍，這是一把可以跟我們一同成長的最強銀劍；鋼劍的話選擇就很多，只求方便的話可以選擇血與酒資料片開放的陶森特騎士鋼劍，省心又給力。

武器方面的附魔則是都推薦斷裂大幅提升攻擊範圍，畢竟一寸長就是一寸強，我們這個流派單挑可以說是幾乎無敵，即便是最高難度的最終頭目和守衛都拿你沒辦法，所以提高攻擊距離配合劍舞快速清理小兵，會是加速戰鬥結束的關鍵之一

配裝與藥水 © CDPR

藥在手，跟我走

既然都是鍊金流派了，那藥水煎藥當然也是關鍵之一，我們前面提到不需要聚精會神的原因也在這，戰鬥前只要先喝高等馬里波森林，再喝下高等白蜂蜜，就可以直接拿走一點腎上腺素，重複三次就直接刷滿腎上腺素，現省一個技能欄和五點點數

煎藥方面有前面提到的海克娜煎藥，可以透過消耗我們這個恢復甚快的耐力轉換成血量，進而達到血量永動的效果，因此海克娜煎藥是核心，必帶

除了海克娜以外，在滿血時可以大幅提升我們攻擊力的沼澤巫婆煎藥也是另一個重點，配合海克娜提供的無限補血，等於我們是沒有血量限制的在強化攻擊力，核心之二，也必帶