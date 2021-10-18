2021 世界拉力大賽西班牙戰報-Thierry Neuville 本站蟬聯冠軍榮耀

提供了自己的洞察力，比利時籍車手將眼鏡推上鼻樑聳了聳肩表示：我們必須解決轉向不足的問題。有時我的汽車真的無法轉向。

來自 Neuville 的Hyundai i20 Coupe WRC車內車載鏡頭顯示，提供一個最真實的觀察力，讓他了解到，讓汽車鼻翼轉向的困難。 無論角度或半徑，Neuville的右手都以驚人的規律以手剎操控。

A second win of the 2021 WRC campaign for Thierry Neuville in Spain © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

"他表示：我們需要它讓賽車轉彎。

抓住手剎，經由後方滑動來強制旋轉汽車。 在礫石上，這是平常使用的一種方法。 在瀝青路面上，這是暖胎的途徑之一。 相較之下，西班牙拉力賽的領先者 Elfyn Evans 整個上午都沒有碰過其Toyota Yaris WRC的手剎車。 聽到這個見解，Neuville揚起眉毛，承認他汽車後方的倍耐力輪胎已經“卡死了”。

需要徹底修改，並交付執行。Hyundai車隊重新做了Neuville汽車的設定，他在周五下午和周六以極快的速度回報了他們的努力。 讓人想起Evans早些時候在芬蘭所取得的成就，Neuville衝到了最前面位置，並穩住陣腳建立起與威爾斯車手之間的優勢距離。

擺脫了車手錦標賽排位的束縛，Neuville 以最快的速度在最快的時間內完成比賽，以證明他兩個月前在比利時倫蒂斯伊普爾拉力賽主場的勝利並非僥倖而得。

2nd for Elfyn Evans kept his WRC title hopes alive for the final round © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

在第一個循環中他猶豫和掙扎的地方，Neuville現在處於主導地位，並且是最佳的狀態。 唯一的小問題來自起步較晚的引擎問題，但是一旦 i20 Coupe WRC 啟動，他要取得本賽季第2場勝利的決心無人能擋。

請點擊影片觀賞 Neuville 贏得西班牙拉力賽勝利時卓越實力的展現：

Thierry Neuville's winning Rally Spain drive

他表示：在最後賽段之前[啟動引擎]壓力很大。真遺憾—如果沒有這個問題，週末會過得很不錯。但我們在這裡。有時很艱難，但我們為此也付出了很多努力。

錦標賽車手排名如何？

Elfyn Evans 仍然處於車手冠軍爭奪戰最激烈的階段。在本賽季倒數第二輪比賽之前，人們的討論主要是關於 Sébastien Ogier 獲得第8座世界冠軍頭銜的話題。但結果卻不是這樣。

Evans 在兩週前，離開芬蘭于韋斯屈萊( Jyväskylä)開始，拿下速度最快並取得拉力賽領先的位置。 週五倒數第二次測試的一個重要時刻，可能與Neuville即將超越有關。 當然，這是一個警惕，他需要抵達終點才能讓這場戰鬥繼續打下去。

他表示：這是一個重要的時刻，臉上帶著車手的微笑，他知道自己剛剛逃過了一劫。我們撞到了礫石，車子就飛了起來。我還真的有點嚇到了。

與Neuville相較更驚險，Evans持續沉著應戰，最後衝線拿下第2名，並進一步削弱了Ogier在積分榜上的優勢。

Sébastien Ogier missed the podium and the chance to seal his 8th title © Jaanus Ree /Red Bull Content Pool

連續第2個賽季，Evans 與 Ogier成為賽季最後一站蒙札賽事的冠軍爭奪者，僅有兩位車手能夠贏得最後世冠的殊榮。 去年是Evans在義大利捍衛14分的優勢。這回是Ogier準備防守其'速度聖堂' 17分的領先積分。

Ogier自己表示，他希望在西班牙完成這項奪冠任務。歷經14 年167 場 WRC 比賽，他和副駕駛 Julien Ingrassia 將在下個月的 FORUM8 ACI 蒙札拉力賽結束後分道揚鑣，Ogier原希望兩人能夠在贏得冠軍後，結束他們之間出色合作的夥伴關係，並擺脫冠軍爭奪的壓力，不幸事與願違。

A brilliant late charge put Dani Sordo on the podium on home soil © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

進入最後測試，Ogier僅落後Sordo 2.3 秒，他不需要被提醒6年前在加泰隆尼亞加分賽段所發生的事情，當時他在終點的視線內從領先位置發生撞車意外。如果2016 年的事態重演，他將會把冠軍優勢拱手讓予Evan，當然他並不打算這樣做。

冠軍的焦點與Sordo驚人的衝鋒陷陣相結合，並獲得最後賽段的獎勵積分，為這位主場英雄帶來第3名輝煌的戰果。