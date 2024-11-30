Thierry Neuville十年的追求終於成真：成為世界拉力錦標賽冠軍得主！

新科冠軍Thierry Neuville在賽季末的日本拉力賽中奮戰至第六名，為他的十年職業生涯添上光輝一筆，首次奪得FIA世界拉力錦標賽冠軍。讓我們來看看這位比利時拉力賽明星如何能成為一位出色的世界冠軍……

01 Neuville 奮戰到底

Thierry Neuville and Martijn Wydaeghe are Belgium's first WRC champions © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

這位36歲的車手不得不以艱難的方式完成比賽：他在賽季最後一輪抵達日本時，只需獲得六分即可奪冠，但他的Hyundai i20 N Rally1 HYBRID的渦輪增壓器出現問題，導致他在首日結束時位居第15位。

36歲的Neuville與導航員Martijn Wydaeghe在週六展開猛烈反擊，將排名提升至總成績第七位。這意味著他們在賽季最後一天只需再獲得兩分即可奪得WRC冠軍。回到服務公園時，Neuville表示：「我們對今天的表現感到滿意，從今早的第15位攀升至第七位。速度不錯，並且在進入超級星期天前獲得了四個重要的積分。」

Title showdown: Ott Tanak and Thierry Neuville © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

02 Tänak的世界冠軍衝刺

Neuville的冠軍競爭對手暨Hyundai車隊隊友Ott Tänak 加大了壓力。這位愛沙尼亞車手深知，若要在2019年世界冠軍基礎上再添一冠，他需要獲得最大積分。他在場上表現出色，並在最後一天前建立了對Toyota車隊Elfyn Evans 38秒的領先優勢。

然而，在第17賽段（Nukata），Tänak滑出賽道，發生嚴重撞車事故，被迫退出比賽。失望的Tänak在冠軍夢碎時表示：「這真是一場災難，沒有其他詞語可以形容，難以描述。」

這更加令人痛苦，當他只能眼睜睜地看著年度亞軍也失之交臂， Evans 在奪得本賽季首勝的過程中超越了他。然而，這位愛沙尼亞車手在失敗中表現出大度，並對隊友Neuville表示：「這對他來說確實是一個偉大的賽季，非常穩定，管理得非常出色。」

Thierry Neuville on his way to the WRC title in Japan © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

03 通往冠軍的驚險之旅

在經歷了跌宕起伏的比賽開局後，Neuville可以利用最後四個賽段來回顧這場歷史性的勝利。這不僅是他和導航員Martijn Wydaeghe的首次冠軍，也是比利時和Hyundai 汽車運動團隊在WRC十年來的首次奪冠。

「老實說，我感覺非常棒，我們為此努力了這麼久，」自蒙地卡羅拉力賽開局獲勝後便領跑冠軍排名的Neuville表示。「我要感謝所有參與其中的人，感謝那些為我們奮鬥的人以及整個團隊。我們多次非常接近目標；我們總是全力以赴，但今年我們終於獲得了回報。」

Thierry Neuville on a flyer in Chile © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

04 Thierry Neuville 如何贏得世界拉力錦標賽

Neuville是WRC中最有經驗的車手之一，也是一位堅韌的競爭者，曾五次獲得年度亞軍。他結合了出色的駕駛技術和速度，並在壓力下保持冷靜的頭腦。「老實說，這對我來說是個驚喜，但我認為我們值得這個冠軍，」當意識到自己成為世界冠軍時，Neuville激動地說道。「這是一個非常具挑戰性的一年，非常艱難。顯然，我們承受了比需要的更多壓力，特別是在這最後一場比賽。」

Neuville started off 2024 with a Monte Carlo Rally victory © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

05 冠軍賽的精彩開局

Neuville以蒙地卡羅拉力賽的勝利為2024年WRC賽季開啟了最佳的開局，這是他繼2020年後第二次贏得這項全球最著名的拉力賽。Hyundai 汽車運動部門負責人Cyril Abiteboul 盛讚這是Neuville職業生涯中最出色的表現。這次比賽帶來了巨大收益的30分，讓Neuville在冠軍爭奪戰中取得領先地位，他以一貫的決心和專業精神守住了這個優勢。

Thierry Neuville celebrates his 2024 WRC title © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

06 Neuville 保持冷靜奪冠

韓國品牌的WRC項目經理Christian Loriaux 讚揚了Neuville在面對通常可靠的Hyundai i20 N Rally1 HYBRID出現問題時的專業精神：「儘管遇到問題，他依然以非常專業的方式應對，保持冷靜，並將車安全帶回，沒有失去冷靜，這令人欽佩。」

這是這位經驗豐富車手的特質，他曾在2013、2016、2017、2018和2019年獲得年度亞軍。「這些年來，我訓練自己，並憑藉經驗管理自己在WRC中的心理和身體狀態。我學會了應對壓力、疲勞和挫折，並通過設定非常高強度的節奏來挺過難關。我專注於目標，俟機恢復元氣。

07 Neuville 拒絕放棄

「我永不放棄，因為比賽不到最後一刻就不算結束，」Neuville說道。這是他職業生涯中始終秉持的信念：「在2014年墨西哥拉力賽時，我必須用啤酒填充散熱器，最終我們獲得了總成績第三名。然後，在2022年的克羅地亞拉力賽中，我們需要將車推行超過800米才能進檢查點。」結果，他們再次拿下第三名。

Neuville on stage in the Central European Rally © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08 在所有情況下保持快速

自從十年前在德國拉力賽上首次奪冠以來，Neuville就因在柏油路面上最快的表現而享有盛譽：「這是因為我是在比利時的柏油路上學會駕駛的，無論是寬還是窄，乾燥還是骯髒的路面，所以我學會了在這種路面上駕馭自如。」

因此，他在蒙地卡羅的勝利是在柏油路面上取得的，他還通過在克羅地亞、葡萄牙和中歐的頒獎台上拿下了關鍵積分。但Neuville也是一位多才多藝的拉力車手，他還曾在碎石路和雪地上取勝——他是少數幾位贏得瑞典拉力賽的非北歐車手之一。

他在碎石路上的技術幫助他在2024年取得了關鍵積分，先是在壯觀的芬蘭拉力賽中獲得亞軍，隨後在阿克羅波利斯拉力賽中奪冠。這場希臘的勝利是在他冠軍競爭對手的密切關注和巨大壓力下取得的，但這一結果意味著Neuville在進入最後幾輪比賽時已經掌握了主動權。

2024 WRC champions Thierry Neuville and Martijn Wydaeghe © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

09 WRC冠軍賽的行程表

Round Event Winner Thierry Neuville Elfyn Evans Ott Tänak Sébastien Ogier R1 Rallye Monte Carlo Thierry Neuville 30pts 21pts 15pts 24pts R2 Rally Sweden Esapekka Lappi 18pts 24pts 6pts N/A R3 Safari Rally Kalle Rovanperä 19pts 16pts 12pts N/A R4 Croatia Rally Sébastien Ogier 19pts 19pts 20pts 21pts R5 Rally de Portugal Sébastien Ogier 24pts 6pts 26pts 25pts R6 Rally Italia Sardegna Ott Tänak 12pts 18pts 25pts 22pts R7 Rally Poland Kalle Rovanperä 14pts 17pts 11pts 0pts R8 Rally Latvia Kalle Rovanperä 9pts 11pts 22pts 25pts R9 Rally Finland Sébastien Ogier 23pts 0pts 0pts 24pts R10 Acropolis Rally Greece Thierry Neuville 24pts 8pts 20pts 13pts R11 Rally Chile Kalle Rovanperä 15pts 21pts 20pts 22pts R12 Central European Rally Ott Tänak 18pts 24pts 22pts 0pts R13 Rally Japan Eflyn Evans 17pts 25pts 0pts 25pts

10 Neuville與Hyundai 汽車的關鍵合作關係

Neuville celebrates his first WRC win back in 2014 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Thierry Neuville 已經贏得了21場世界拉力賽，全部都是與Hyundai汽車合作。這支總部位於科隆的車隊從一開始就支持他，而他也通過幫助車隊在2019年和2020年獲得製造商冠軍，以及如今贏得他們的首個車手世界冠軍來回報他們。

「我真的很感謝我們的團隊。我們一起成長，一起贏得勝利，也一起經歷失敗。我們有過艱難的時刻，也有過不可思議的時刻。Hyundai汽車運動部門是我的家人，我們之間建立了非常特殊的關係。」

11 2024 WRC 車手冠軍積分榜

Pos Driver Nat Chassis Team Points 1. Thierry Neuville BEL Hyundai i20 N Hyundai Shell Mobis WRT 242 2. Elfyn Evans GBR Toyota GR Yaris Toyota Gazoo Racing WRT 210 3. Ott Tänak EST Hyundai i20 N Hyundai Shell Mobis WRT 200 4. Sébastien Ogier FRA Toyota GR Yaris Toyota Gazoo Racing WRT 191 5. Adrien Formaux FRA Ford Puma M-Sport Ford WRT 162 6. Takamoto Katsuta JAP Toyota GR Yaris Toyota Gazoo Racing WRT 116 7. Kalle Rovanperä FIN Toyota GR Yaris Toyota Gazoo Racing WRT 114 8. Grégoire Munster LUX Ford Puma M-Sport Ford WRT 46

12 製造商冠軍積分榜

Toyota GAZOO Racing WRT 561 分 Hyundai Shell Mobis WRT 558 分 M-Sport Ford WRT 295 分

隨著冠軍獲得，Neuville的下一站將是盧旺達基加利，參加FIA頒獎典禮的正式加冕儀式。接著，所有目光將轉向摩納哥，準備迎接他在2025年的冠軍衛冕。2025年FIA世界拉力錦標賽將帶來更多刺激，擴展的賽季日曆將包括沙烏地阿拉伯、巴拉圭和西班牙的新賽事。比賽將於1月23日的蒙地卡羅拉力賽重新啟動。