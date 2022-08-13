認識Manuel Lettenbichler必知五件事

24 歲的 Manuel Lettenbichler 有很多令人驚訝的事蹟——一位不懼怕與眾不同的運動員，並且無所畏懼地尋找生活中的樂趣——因此請繼續看下去，以發掘了解他的必知五件事：

01 1. 他的賽車生涯係因一塊石頭而起

出生在 Andi Lettenbichler 的家庭，摩托車傳奇人物和 Erzbergrodeo 2015 的獲勝者本人，你會認為 Lettenbichler jr 注定要會騎車- 但事實並非如此。 他在一個擁有 13 匹馬的農場長大，他更喜歡騎馬，而非坐在他五歲時父親送給他的那輛小摩托車上。但當他六歲時，這一切都改變了。

他解釋表示 :有一塊岩石，大約 30 公分高。我騎著摩托車越過了它，就是這樣——我完全迷上了這項運動。從一天到另一天，它完全吸引了我。

Mani Lettenbichler testet den neuen Enduro Track am Red Bull Ring © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

決定人生的熱情是由隨機的一顆石頭定義的嗎？沒錯，只是因為一塊石頭。輕鬆地越過了它就讓我眼前一亮，我想，哇！這也太瘋狂了吧！這個有趣！ 然後我在 15 歲之前開始試騎摩托車，並在 2014 年轉入耐力賽車領域。

02 2. 他的父親不是競爭對手——他是最好的朋友

事實上，他們甚至共享一個家。我會說，我們住在一起更像是室友，而不是父子。 我洗衣服，他做別的事。他是我最好的朋友，這就是為什麼我們的關係這麼好。

Vater und Sohn © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Andi還陪伴Lettenbichler參加每場比賽，充當顧問和得力助手。他做出所有摩托車的決定，所有技術決定，我們使用何種輪胎，所以我一點都不必擔心。我知道他做出了正確的決定，因為他自己就是最好的車手之一，我完全相信他。

在他父親之後僅僅七年就贏得了 Erzbergrodeo賽事的勝利，Lettenbichler 喜歡看到他的父親享受兒子職業生涯的下一個階段。

Lettenbichler 透露:我第一次在比賽中擊敗他時，他自己意識到他想退居幕後，把更多時間用來支持我。他非常高興自己仍然是賽事的一份子，並且覺得現在可能更有趣，因為他可以真正享受它並為之瘋狂。 我很感激有他。 他是一位了不起的爸爸。

Manuel und Andreas Lettenbichler © Future7Media 我很感激有他。 他是一位了不起的爸爸。 Manuel Lettenbichler

03 3. 2021/22 年除夕他在醫院度過

五年前，Lettenbichler的半月板撕裂，但部分已癒合，他決定不做手術。 他解釋說：內側韌帶部分撕裂，半月板輕微撕裂。內側韌帶自行癒合，但半月板沒有癒合。所以，有時，半月板會卡住，我不得不頂著它直到它重新歸位。

有一種方法！直到除夕，何時呢：看來它不會歸位了。

“我們在義大利騎自行車 - 20 個人，我和我的朋友 - 我們決定跳入大海，當我們開始向大海遊去時，我有點絆倒了，哦，糟糕！ 我嘗試彎曲和擠壓半月板，但它不動，所以我在 1 月 4 日進行了手術。這是一個漫長的夜晚！”

漫漫的長夜之後是漫長的復原之路——他缺席了五個月，錯過了本賽季的第一場比賽——但隨之而來的是一場壯觀的復出表現。

Manuel Lettenbichler ist wieder in Form © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

04 4. 因為心態的改變，他贏了 Erzbergrodeo賽事

Lettenbichler 多次幾乎要贏了 Erzbergrodeo賽事，但皆未能成功。不過，今年，有些不同——他的心態。

Manuel Lettenbichler im Kampf mit dem Erzberg © Future7Media / Red Bull Content Pool

在與心理教練 Veronika Mayerhofer 的一次談話中，一切都發生了變化，她問道：除了 Erzberg，你在比賽中的表現有何不同？

他承認，在參加那場特定的比賽時感到壓力更大，這讓他意識到自己想多了，失去了注意力。 Mayerhofer 告訴他的話完全改變了他進入本屆賽事的心態。

Mayerhofer 說:當你一直考慮結果，或者未來生活可能發生什麼或會出什麼錯，但是當你活在當下時，你與自己的聯繫就更加緊密。

Mani Lettenbichler auf dem Weg an die Spitze. © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

05 5. 他成功的關鍵？休息和玩得愉快

他的首要任務是對他所做的事情充滿熱情並從中獲得樂趣。 他有信心，如果賽車不再讓他快樂，他會立即轉換跑道。 但他究竟是如何保持激情的呢？

“我要休息一下，否則，我會失去對賽車運動的熱情，然後這對我來說也很危險。我會去騎自行車或遠足，任何能找回我騎行動力的事情。”

Mani Lettenbichler war verletzungsbedingt nur Zuschauer bei Minus 400 © Future 7 Media/Red Bull Content Pool

他甚至改變了他的訓練計劃，以適應他對更多樣化日常活動的需要。我有一位教練，他很酷，對我如何充分利用耐力訓練和舉重訓練非常有益。 但我常常覺得有點太多了。

所以他告訴他的教練他想自己嘗試。從那以後，我只做我喜歡的事情，比如山地自行車、滑雪旅遊或徒步旅行。 我喜歡做其他事情。 只騎自行車對我來說太過分了，僅此而已。 當我玩得開心時，我在騎摩托車方面也做得更好。

"Relax und genieß es," sagt Mani Lettenbichler © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

從他本賽季的成績來看，Lettenbichler 的辛勤工作、獨特的方法和思維方式的轉變，顯然得到了回報。 憑藉 XCross Hard Enduro Rally、Erzbergrodeo 和 Red Bull Abestone賽事，他在本賽季稍早連續贏得了三場比賽。

在Red Bull Romaniacs賽事，Mani在開幕日因離合器斷裂而苦苦掙扎，並在當天以兩小時的判罰結束比賽，但他奮力反擊，贏得了第二天和第四天的冠軍，最終在總比賽中獲得第六名。

他目前在艱困耐力世界錦標賽積分榜上排名第二，僅落後Mario Roman 3 分。 沒有什麼是一成不變的，在 Red Bull Tennessee Knock Out 比賽中仍有很多事情要做。Mani能否實現他的世界冠軍夢想，且讓我們拭目以待？

歡迎持續關注 Lettenbichler 耐力賽之旅，並在此處了解更多FIM 艱困耐力世界錦標賽的相關信息。