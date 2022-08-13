Manuel Lettenbichler performs during the FIM Hard Enduro Xross in Serbia on May 21, 2022.
© Artwork
Motorbike Enduro

認識Manuel Lettenbichler必知五件事

今年的 Erzbergrodeo艱困耐力賽冠軍得主、德國耐力賽傳奇人物 Andreas 的兒子，Manuel Lettenbichler 是一位非常特別的運動員，也是您需要了解賽車運動的重要人物之一。
由 Manuela Maier 編寫
5 min read發佈於

Summary

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    1. 他的賽車生涯係因一塊石頭而起
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    2. 他的父親不是競爭對手——他是最好的朋友
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    3. 2021/22 年除夕他在醫院度過
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    4. 因為心態的改變，他贏了 Erzbergrodeo賽事
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    5. 他成功的關鍵？休息和玩得愉快
24 歲的Manuel Lettenbichler有很多令人驚訝的事蹟——一位不懼怕與眾不同的運動員，並且無所畏懼地尋找生活中的樂趣——因此請繼續看下去，以發掘了解他的必知五件事：
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1. 他的賽車生涯係因一塊石頭而起

出生在 Andi Lettenbichler 的家庭，摩托車傳奇人物和Erzbergrodeo 2015 的獲勝者本人，你會認為 Lettenbichler jr 注定要會騎車- 但事實並非如此。 他在一個擁有 13 匹馬的農場長大，他更喜歡騎馬，而非坐在他五歲時父親送給他的那輛小摩托車上。但當他六歲時，這一切都改變了。
他解釋表示 :有一塊岩石，大約 30 公分高。我騎著摩托車越過了它，就是這樣——我完全迷上了這項運動。從一天到另一天，它完全吸引了我。
Mani Lettenbichler testet den neuen Enduro Track am Red Bull Ring in Spielberg
Mani Lettenbichler testet den neuen Enduro Track am Red Bull Ring
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
決定人生的熱情是由隨機的一顆石頭定義的嗎？沒錯，只是因為一塊石頭。輕鬆地越過了它就讓我眼前一亮，我想，哇！這也太瘋狂了吧！這個有趣！ 然後我在 15 歲之前開始試騎摩托車，並在 2014 年轉入耐力賽車領域。
02

2. 他的父親不是競爭對手——他是最好的朋友

事實上，他們甚至共享一個家。我會說，我們住在一起更像是室友，而不是父子。 我洗衣服，他做別的事。他是我最好的朋友，這就是為什麼我們的關係這麼好。
Andi Lettenbichler und Manuel Lettenbichler bei Red Bull Romaniacs in Sibiu 2019
Vater und Sohn
© Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool
Andi還陪伴Lettenbichler參加每場比賽，充當顧問和得力助手。他做出所有摩托車的決定，所有技術決定，我們使用何種輪胎，所以我一點都不必擔心。我知道他做出了正確的決定，因為他自己就是最好的車手之一，我完全相信他。
我知道他做出了正確的決定，因為他自己就是最好的車手之一，我完全相信他。
Manuel Lettenbichler
在他父親之後僅僅七年就贏得了 Erzbergrodeo賽事的勝利，Lettenbichler 喜歡看到他的父親享受兒子職業生涯的下一個階段。
Lettenbichler 透露:我第一次在比賽中擊敗他時，他自己意識到他想退居幕後，把更多時間用來支持我。他非常高興自己仍然是賽事的一份子，並且覺得現在可能更有趣，因為他可以真正享受它並為之瘋狂。 我很感激有他。 他是一位了不起的爸爸。
Manuel und Andreas Lettenbichler
Manuel und Andreas Lettenbichler
© Future7Media
我很感激有他。 他是一位了不起的爸爸。
Manuel Lettenbichler
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3. 2021/22 年除夕他在醫院度過

五年前，Lettenbichler的半月板撕裂，但部分已癒合，他決定不做手術。 他解釋說：內側韌帶部分撕裂，半月板輕微撕裂。內側韌帶自行癒合，但半月板沒有癒合。所以，有時，半月板會卡住，我不得不頂著它直到它重新歸位。
有一種方法！直到除夕，何時呢：看來它不會歸位了。
“我們在義大利騎自行車 - 20 個人，我和我的朋友 - 我們決定跳入大海，當我們開始向大海遊去時，我有點絆倒了，哦，糟糕！ 我嘗試彎曲和擠壓半月板，但它不動，所以我在 1 月 4 日進行了手術。這是一個漫長的夜晚！”
漫漫的長夜之後是漫長的復原之路——他缺席了五個月，錯過了本賽季的第一場比賽——但隨之而來的是一場壯觀的復出表現。
Manuel Lettenbichler beim FIM Hard Enduro Xross Challenge Race in Serbien am 20. Mai 2022
Manuel Lettenbichler ist wieder in Form
© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool
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4. 因為心態的改變，他贏了 Erzbergrodeo賽事

Lettenbichler 多次幾乎要贏了 Erzbergrodeo賽事，但皆未能成功。不過，今年，有些不同——他的心態。
Manuel Lettenbichler im Kampf mit dem Erzberg
Manuel Lettenbichler im Kampf mit dem Erzberg
© Future7Media / Red Bull Content Pool
在與心理教練 Veronika Mayerhofer 的一次談話中，一切都發生了變化，她問道：除了 Erzberg，你在比賽中的表現有何不同？
他承認，在參加那場特定的比賽時感到壓力更大，這讓他意識到自己想多了，失去了注意力。 Mayerhofer 告訴他的話完全改變了他進入本屆賽事的心態。
Mayerhofer 說:當你一直考慮結果，或者未來生活可能發生什麼或會出什麼錯，但是當你活在當下時，你與自己的聯繫就更加緊密。
Mani Lettenbichler fährt beim Red Bull Erzbergrodeo 2022 in Eisenerz, Österreich.
Mani Lettenbichler auf dem Weg an die Spitze.
© Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
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5. 他成功的關鍵？休息和玩得愉快

他的首要任務是對他所做的事情充滿熱情並從中獲得樂趣。 他有信心，如果賽車不再讓他快樂，他會立即轉換跑道。 但他究竟是如何保持激情的呢？
“我要休息一下，否則，我會失去對賽車運動的熱情，然後這對我來說也很危險。我會去騎自行車或遠足，任何能找回我騎行動力的事情。”
Manuel Lettenbichler (GER) ist während des FIM Hard Enduro Minus 400 Race in Neve Zohar, Israel am 4. April 2022 zu sehen.
Mani Lettenbichler war verletzungsbedingt nur Zuschauer bei Minus 400
© Future 7 Media/Red Bull Content Pool
他甚至改變了他的訓練計劃，以適應他對更多樣化日常活動的需要。我有一位教練，他很酷，對我如何充分利用耐力訓練和舉重訓練非常有益。 但我常常覺得有點太多了。
只騎自行車對我來說太過分了，僅此而已
Manuel Lettenbichler
所以他告訴他的教練他想自己嘗試。從那以後，我只做我喜歡的事情，比如山地自行車、滑雪旅遊或徒步旅行。 我喜歡做其他事情。 只騎自行車對我來說太過分了，僅此而已。 當我玩得開心時，我在騎摩托車方面也做得更好。
Manuel Lettenbichler in Aktion an Tag 3 bei Red Bull Romaniacs in Sibiu, Romania am 30. Oktober, 2020
"Relax und genieß es," sagt Mani Lettenbichler
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
從他本賽季的成績來看，Lettenbichler 的辛勤工作、獨特的方法和思維方式的轉變，顯然得到了回報。 憑藉 XCross Hard Enduro Rally、Erzbergrodeo 和 Red Bull Abestone賽事，他在本賽季稍早連續贏得了三場比賽。
在Red Bull Romaniacs賽事，Mani在開幕日因離合器斷裂而苦苦掙扎，並在當天以兩小時的判罰結束比賽，但他奮力反擊，贏得了第二天和第四天的冠軍，最終在總比賽中獲得第六名。
他目前在艱困耐力世界錦標賽積分榜上排名第二，僅落後Mario Roman 3 分。 沒有什麼是一成不變的，在 Red Bull Tennessee Knock Out 比賽中仍有很多事情要做。Mani能否實現他的世界冠軍夢想，且讓我們拭目以待？
歡迎持續關注 Lettenbichler 耐力賽之旅，並在此處了解更多FIM 艱困耐力世界錦標賽的相關信息。
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