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尋根創新：Thomas Genon 挑戰自我再造新高度

比利時車手 Thomas Genon 在向傳統致敬的同時，也把他的騎行推向了新水平
由 Tom Ward 編寫
4 min read發佈於
Thomas Genon 已成為世界上最好的山地自行車斜坡式和自由騎手之一。這位比利時運動員同樣擅長在 Red Bull District Ride 和 Red Bull Joyride 等比賽中展現高超技巧。
現年 29 歲的 Genon 繼續尋求新的挑戰，正如他在影片 Mine Line 所證實的，有時，要找到新的方向，就必須回顧過去。
Mine Line 在 Genon 的家鄉比利時列日附近郊區廢棄煤礦拍攝，Genon 的曾祖父曾經工作過的煤礦。Mine Line 延續了 Genon 祖先的故事，Genon 在廣闊的場地上挖掘、雕刻和塑造史詩般的線條，創造了一段對他和家人充滿意義的騎乘影片。
觀看上方完整影片，並查看下方 Mine Line 拍攝的幕後花絮。
Thomas Genon während der Dreharbeiten zum neuen Edit "Mine Line".
Genon fühlte sich daheim sichtlich wohl.
© JB Liautard
Genon 未見過他的曾祖父，但他的祖父母都還健在，兩位長者在同一家煤炭的工廠工作。小時候，Genon 會被帶到他曾祖父工作的地方，祖父母會解釋現場所經歷的事情，曾祖父在地底下時挖掘什麼，以及煤炭是用於什麼地方。
「我拜訪祖父母，並與他們談論會在哪裡拍攝自行車影片，他們幾乎不敢相信，我會戴著頭盔和自行車出現在那個礦井裡。」
「我們在現場建造騎乘的路線時，從清晨挖到深夜，這是一項艱苦工作，很感激曾祖父所經歷的一切，我算是延續祖先的腳步，在這裡拍攝單車影片。」
Thomas Genon bei den Dreharbeiten zu "Mine Line" in Belgien.
Für "Mine Line" holt Genon alles raus.
© JB Liautard
這次的經歷，無疑是近幾年的最大亮點。
Thomas Genon
深入地底下進入礦井的保護區，並且拍攝一些畫面，對 Genon 來說是種情感交流，當時 Genon 覺得他與曾祖父的聯繫，比以往任何時候都更加緊密。
Genon 直言，這次的經歷，無疑是近幾年的最大亮點，能更了解我的家人，這真是太棒了。
Thomas Genon im Untergrund bei den Dreharbeiten zu "Mine Line" in Belgien, Juni 2022.
Die Mine fühlte sich aufgrund der Familiengeschichte surreal an.
© JB Liautard
此次拍攝的目的是探索現場採礦所創造的景觀，而不是在礦井內騎乘。甚至在勘探開始前，Genon 需要獲得該礦井官方給予的訪問權，並讓當局知道他的計劃，再透過 Red Bull 進行了聯繫，獲得拍攝許可。
Genon 表示，這裡有礫石開挖，巨大礦山所堆積的材料，就是我們要大顯身手的舞臺，因為泥土幾乎有一種猶他州的感覺，騎在上面時，感覺它很鬆。
Thomas Genon bereitet seinen Build für seinen "Mine Line"-Edit in Belgien vor.
Die Arbeit am riesigen Areal war enorm.
© JB Liautard
確定騎乘範圍及想騎的路線後，Genon 需要幫助才能將想法轉變為現實。考慮到這一點，他請來幾個朋友幫忙挖掘、建造和完善他的騎乘路線。
然而氣候曾讓大伙們的努力功虧一簣，一場大雨使得三天的工作成果一度化為烏有，儘管如此，Genon 和他的團隊仍然低著頭，在預定時間內完成了騎乘路線。
Genon 表示，我盡最大努力全力以赴，並把想展現的東西呈現出來，因為這是一項使命。
兩位著名的單車影片攝影師 Rupert Walker 和 Clay Porter，也在後製畫面呈現出騎乘的緊湊感，並將整個系列統合在一起。
Thomas Genon in Action während der Dreharbeiten zu "Mine Line" in Belgien.
Genon und sein Team hatten 10 Tage, um alle Vorbereitungen zu absolvieren.
© JB Liautard
Thomas Genon performt einen Trick für "Mine Line" in Belgien, Juni 2022.
Stress gab es definitiv, aber Genon war mit der Line zufrieden.
© JB Liautard
在拍攝前，團隊經過十天的討論，知道如何利用地形地貌，呈現出獨特的騎乘技巧，當 Genon 正式登場時，團隊成員心中已知彼此之間要做什麼，擁有一定默契。
當出發時，就已經沒有回頭路，而且必須加停努力，才能夠完成此次的拍攝，Genon 笑著指出，最初的幾次騎乘，在著陸和下坡時無法有效操控，因此摔車也不會令人驚奇，但嘗試是件非常有趣的事，我真的很喜歡試著不同的可能性。
談到自已最喜愛的片段，Genon 認為是在空中轉體的部份，這更像是他自身的騎乘方式，在空中必須找出如何旋轉，過往我從來沒有真正旋轉過這麼大的角度，能夠完美著陸的感覺真好。
Thomas Genon photographed in sequence during the filming of his Mine Line edit in Belgium in June 2022.
Some of the line was in a clearing as it allowed for a more creative build
© JB Liautard
Thomas Genon as seen flying off a jump during the filming of his Mine Line edit in Belgium in June 2022.
Genon used his Canyon Torque, a bike that suits big freeride-type lines
© JB Liautard
Thomas Genon as seen performing during the filming of his Mine Line edit in Belgium in June 2022.
The money shot
© JB Liautard
當然這並非馬上就完成，第一次嘗試時，差距比我預期的要大得多，所幸最後一切都解決了。
這支影片是對 Genon 的曾祖父充滿敬意，內容同樣令人驚嘆，最重要的是，Genon 有機會利用這個歷史環境，在曾祖父的工作地把自身推向到全新的高度。
Genon 認為很開心有這個機會在 freeride 項目上，做任何想做的事，以及更貼切符合現在自身的騎行願景，Genon 補充表示，儘管我以 slopestyle 而聞名，但我仍願意嘗試新的東西，想在我可能不為人所知的事情上，盡力而為。
勇於挑戰自我，Genon 的曾祖父肯定會感到自豪。
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