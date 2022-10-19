尋根創新：Thomas Genon 挑戰自我再造新高度

現年 29 歲的 Genon 繼續尋求新的挑戰，正如他在影片 Mine Line 所證實的，有時，要找到新的方向，就必須回顧過去。

Mine Line 在 Genon 的家鄉比利時列日附近郊區廢棄煤礦拍攝，Genon 的曾祖父曾經工作過的煤礦。Mine Line 延續了 Genon 祖先的故事，Genon 在廣闊的場地上挖掘、雕刻和塑造史詩般的線條，創造了一段對他和家人充滿意義的騎乘影片。

觀看上方 完整影片 ，並查看下方 Mine Line 拍攝的幕後花絮。

Genon fühlte sich daheim sichtlich wohl. © JB Liautard

Genon 未見過他的曾祖父，但他的祖父母都還健在，兩位長者在同一家煤炭的工廠工作。小時候，Genon 會被帶到他曾祖父工作的地方，祖父母會解釋現場所經歷的事情，曾祖父在地底下時挖掘什麼，以及煤炭是用於什麼地方。

「我拜訪祖父母，並與他們談論會在哪裡拍攝自行車影片，他們幾乎不敢相信，我會戴著頭盔和自行車出現在那個礦井裡。」

「我們在現場建造騎乘的路線時，從清晨挖到深夜，這是一項艱苦工作，很感激曾祖父所經歷的一切，我算是延續祖先的腳步，在這裡拍攝單車影片。」

Für "Mine Line" holt Genon alles raus. © JB Liautard 這次的經歷，無疑是近幾年的最大亮點。 Thomas Genon

深入地底下進入礦井的保護區，並且拍攝一些畫面，對 Genon 來說是種情感交流，當時 Genon 覺得他與曾祖父的聯繫，比以往任何時候都更加緊密。

Genon 直言，這次的經歷，無疑是近幾年的最大亮點，能更了解我的家人，這真是太棒了。

Die Mine fühlte sich aufgrund der Familiengeschichte surreal an. © JB Liautard

此次拍攝的目的是探索現場採礦所創造的景觀，而不是在礦井內騎乘。甚至在勘探開始前，Genon 需要獲得該礦井官方給予的訪問權，並讓當局知道他的計劃，再透過 Red Bull 進行了聯繫，獲得拍攝許可。

Genon 表示，這裡有礫石開挖，巨大礦山所堆積的材料，就是我們要大顯身手的舞臺，因為泥土幾乎有一種猶他州的感覺，騎在上面時，感覺它很鬆。

Die Arbeit am riesigen Areal war enorm. © JB Liautard

確定騎乘範圍及想騎的路線後，Genon 需要幫助才能將想法轉變為現實。考慮到這一點，他請來幾個朋友幫忙挖掘、建造和完善他的騎乘路線。

然而氣候曾讓大伙們的努力功虧一簣，一場大雨使得三天的工作成果一度化為烏有，儘管如此，Genon 和他的團隊仍然低著頭，在預定時間內完成了騎乘路線。

Genon 表示，我盡最大努力全力以赴，並把想展現的東西呈現出來，因為這是一項使命。

兩位著名的單車影片攝影師 Rupert Walker 和 Clay Porter，也在後製畫面呈現出騎乘的緊湊感，並將整個系列統合在一起。

Genon und sein Team hatten 10 Tage, um alle Vorbereitungen zu absolvieren. © JB Liautard Stress gab es definitiv, aber Genon war mit der Line zufrieden. © JB Liautard

在拍攝前，團隊經過十天的討論，知道如何利用地形地貌，呈現出獨特的騎乘技巧，當 Genon 正式登場時，團隊成員心中已知彼此之間要做什麼，擁有一定默契。

當出發時，就已經沒有回頭路，而且必須加停努力，才能夠完成此次的拍攝，Genon 笑著指出，最初的幾次騎乘，在著陸和下坡時無法有效操控，因此摔車也不會令人驚奇，但嘗試是件非常有趣的事，我真的很喜歡試著不同的可能性。

談到自已最喜愛的片段，Genon 認為是在空中轉體的部份，這更像是他自身的騎乘方式，在空中必須找出如何旋轉，過往我從來沒有真正旋轉過這麼大的角度，能夠完美著陸的感覺真好。

Some of the line was in a clearing as it allowed for a more creative build © JB Liautard Genon used his Canyon Torque, a bike that suits big freeride-type lines © JB Liautard The money shot © JB Liautard

當然這並非馬上就完成，第一次嘗試時，差距比我預期的要大得多，所幸最後一切都解決了。

這支影片是對 Genon 的曾祖父充滿敬意，內容同樣令人驚嘆，最重要的是，Genon 有機會利用這個歷史環境，在曾祖父的工作地把自身推向到全新的高度。

Genon 認為很開心有這個機會在 freeride 項目上，做任何想做的事，以及更貼切符合現在自身的騎行願景，Genon 補充表示，儘管我以 slopestyle 而聞名，但我仍願意嘗試新的東西，想在我可能不為人所知的事情上，盡力而為。

勇於挑戰自我，Genon 的曾祖父肯定會感到自豪。