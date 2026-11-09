Thomas van Tonder hangs from the Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge, South Africa, high above the gorge on 23 October 2026
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Fitness Training

挑戰體能極限！Thomas van Tonder 如何成為引體向上高手

如何為一場在河面上方 216 公尺高空、橫越 280 公尺長懸吊式單槓的極限挑戰做好準備？Thomas van Tonder 揭開這項驚人成就背後的訓練方法、營養策略與堅定意志。
由 Nicky Freymond 編寫
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托馬斯・范通德 - Thomas van Tonder

南非選手 Thomas van Tonder 憑藉障礙賽與驚人耐力挑戰，締造輝煌的運動生涯，不僅贏得多項重要賽事冠軍、屢次登上頒獎台，更創下金氏世界紀錄，展現超凡的體能與毅力。

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Summary

  1. 1
    沒有強大握力，就沒有極限突破：如何練就鋼鐵般的握力
  2. 2
    沒有捷徑，唯有扎實苦練
  3. 3
    打造單槓攀越高手的關鍵訓練
  4. 4
    每一次引體向上，都是累積力量的一步
  5. 5
    極限耐力挑戰的營養補給之道
10 月 26 日，來自南非的障礙賽（Obstacle Course Racing，OCR）世界冠軍Thomas van Tonder 完成了一項驚人的體能挑戰：在距離河面 216 公尺高的南非布勞克蘭斯大橋（Bloukrans Bridge）下方，連續攀越 600 根懸吊式單槓。他以 47 分 37 秒的成績完成全長 280 公尺的挑戰。這項壯舉不僅需要長達數月的充分準備，更考驗驚人的握力耐力與強大的上肢肌力。
這是一項前所未有的挑戰，而攀越路線的特殊設計，更讓整個過程格外艱辛。van Tonder 並非只是沿著直線，交替運用雙手從橋的一端攀越至另一端，而是必須沿著大橋的拱形結構前進，一開始就得面對高達 45 度的陡峭上坡。
挑戰開始前，他特別指出其中的差異：「單純懸吊在單槓上，或是在水平單槓之間擺盪前進，與我們這次的挑戰完全不同。這次的難度究竟高出多少，實在很難用言語形容。如果單槓是水平排列的，我曾經一口氣完成超過 300 公尺的距離，只花了 6 到 7 分鐘，而且當時還沒有進行任何專門的握力訓練。」
但他也坦言，這次的挑戰完全是另一回事。
觀看 van Tonder 如何挑戰史上最長的懸吊式單槓設施：
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沒有強大握力，就沒有極限突破：如何練就鋼鐵般的握力

Thomas van Tonder celebrates following Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge in South Africa in October 2026.

Thomas van Tonder's training focused on pull-ups and hang time

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

在挑戰前的數個月裡，van Tonder 進行了多元且高強度的訓練，並將重點放在兩大關鍵能力上。他表示：「最重要的兩個要素就是引體向上和懸吊時間。我必須有足夠的力量讓身體向前移動，同時也要能長時間懸吊在單槓上。因此，在訓練方面，我最著重的就是握力耐力與上肢拉力的提升。」
其中有一項訓練，正好能同時強化這兩種能力。他說：「我想到的一項測試是，先為自己設定一段時間，例如 10 分鐘，然後在這段時間內全程懸吊在單槓上，並盡可能完成最多次的引體向上。過程中不能鬆手離開單槓、不能中斷，也不能休息。」（這裡所謂的「休息」，是指單手懸吊在單槓上，同時甩動另一隻手，讓手部肌肉稍微放鬆。）
van Tonder 定期進行這項挑戰，並不斷刷新個人最佳紀錄。他表示：「我最好的成績是在雙手始終不離開單槓的情況下，10 分鐘內完成 90 次引體向上。」
Quotation
單純懸吊在單槓上，或是在水平單槓之間擺盪前進，與我們這次的挑戰根本無法相提並論。
托馬斯・范通德 - Thomas van Tonder
隨著訓練逐步推進，van Tonder 越來越清楚意識到，攀越路線的傾斜角度將是這次挑戰的一大難關。他形容，這簡直就像是「沿著上坡攀越單槓」。他表示：「單純懸吊在單槓上，或是在水平單槓之間擺盪前進，與我們這次的挑戰根本無法相提並論。難度究竟高出多少，實在很難用言語形容。如果單槓是水平排列的，我曾經一口氣完成超過 300 公尺的距離，只花了 6 到 7 分鐘，而且當時還沒有進行任何專門的握力訓練。但我很清楚，如果過程中不能停下來甩動雙手、稍微放鬆肌肉，我根本不可能一路攀越到另一端。」
他接著說：「當懸吊動作還必須結合向上拉動身體的力量時，肌肉疲勞的速度就會大幅加快。我認為，疲勞累積的速度大約會快上四到五倍。」
02

沒有捷徑，唯有扎實苦練

Thomas Van Tonder does pull ups during training in Salzburg, Austria in May 2026.

Thomas van Tonder racked up around 17,000 pull-ups during training

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

隨著挑戰日期逐漸逼近，van Tonder 依然維持高強度訓練，但整體安排更具系統性，並採取以下循環訓練模式：
  • 第一天以模擬訓練為主。他會利用家中大型的單槓訓練架，模擬實際挑戰的攀越過程，直到完成 300 公尺的距離。他表示：「在模擬訓練日，我通常需要花 30 至 40 分鐘才能完成，最快紀錄則是不到 30 分鐘。不過要注意的是，模擬訓練架的傾斜角度並不像大橋那麼陡峭，路線相對平緩，難度也比較低。」
  • 第二天則前往健身房訓練，減少雙手懸吊的時間，但仍持續進行引體向上練習。他表示：「我會針對需要強化的肌群進行訓練，包括引體向上、負重訓練，以及利用滑輪拉力器進行各種動作，盡可能模擬攀越單槓時的肌肉出力方式。」
  • 第三天則安排動態恢復，透過低強度活動讓身體適度休息。這套三天的訓練循環每週重複兩次，並在星期日安排完全休息，讓身體充分恢復。
在長達六個月的訓練期間，van Tonder 累積了驚人的訓練量。他表示：「我們試著統計過去六個月的訓練數據，包括完成多少次引體向上，以及累積多少懸吊時間。結果發現，光是引體向上就累積了高達 17,000 次。」
透過這套訓練計畫，van Tonder 不僅發現自己的體能大幅提升，身體外型也出現了明顯變化。他笑著分享，現在連原本的衣服都已經穿不下了。
Quotation
我們試著統計過去六個月的訓練數據……結果發現，引體向上的累積次數竟然高達 17,000 次。
托馬斯・范通德 - Thomas van Tonder
「我的上半身確實變得更壯碩了。我一直希望保持精實的體態，而不是練成肌肉過度發達的壯漢，但經過這段時間的密集訓練，上半身的肌肉自然變得更加發達，雙手也變得更厚實。至於腿部有沒有變瘦，我倒是沒有特別感覺，畢竟我也沒有實際測量或追蹤這方面的變化。」

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「一開始，我的體重確實增加了。我一直努力將體重控制回平常的範圍，通常我的體重介於 83 至 85 公斤之間，但有一段時間曾經增加到 89 公斤。現在我已經成功降到 86 公斤左右……對於目前的狀態，我感到相當滿意。」
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打造單槓攀越高手的關鍵訓練

Thomas Van Tonder seen during gym training in Salzburg, Austria in May 2026.

Cable pulls were a big part of Thomas van Tonder's training regime

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

當被問及為這次攀越挑戰做準備時，最常進行、也最喜愛哪些訓練動作，van Tonder 毫不猶豫地列出了以下 10 項：
  1. 雙手懸吊（Dead Hang）
  2. 引體向上（Pull-ups）
  3. 離心引體向上（Eccentric Pull-ups）
  4. 單臂拉力訓練，例如單臂滑輪下拉及滑輪拉力訓練
  5. 米桶手指開合訓練（Opening and Closing Hands in Rice Bucket）
  6. 肩關節活動度與肌力訓練，特別著重於關節活動範圍末端的肌力強化
  7. 握力器擠壓訓練（Grip Squeezes）
  8. 甩動戰繩訓練，提升心肺適能
  9. 划船訓練，強化上肢肌力
  10. 跑步訓練，幫助減重
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每一次引體向上，都是累積力量的一步

Thomas van Tonder hangs from the Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge near Plettenberg Bay, South Africa, in October 2026.

The incline on the bridge made the 600 bars infinitely more challenging

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

對於受到 van Tonder 壯舉啟發、希望培養類似肌力與技巧的人，他也分享了自己的建議，特別是如何逐步提升引體向上的能力。他表示：「我會建議先使用彈力帶輔助，幫助減輕需要支撐的體重，並將最初的目標設定為完成 3 到 5 次引體向上。選擇一條能協助你完成一次以上動作的彈力帶，然後盡可能反覆練習，從小目標開始，例如先完成 3 次，再進步到 5 次。如果你已經能在彈力帶輔助下完成 5 次引體向上，就試著不靠彈力帶完成 2 次。只要按照這樣的方式循序漸進，最終就能達到連續完成 10 次引體向上的目標。」
van Tonder 強調，任何訓練計畫成功的關鍵都在於持之以恆。只要持續努力，就一定能看見進步與成長。他表示：「當我剛開始為這項挑戰做準備，並進行引體向上訓練時，完成 50 次引體向上需要花費 14 到 15 分鐘。但現在，我只需要 2 分鐘，而且可以一口氣完成，中途完全不需要休息。」
05

極限耐力挑戰的營養補給之道

Thomas van Tonder drinks a can of Red Bull after the Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge in South Africa in October 2026.

Thomas van Tonder's challenge was a test of both strength and endurance

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

對於大型高強度賽事與極限體能挑戰，van Tonder 早已累積豐富經驗，也十分清楚自己的營養需求。他表示：「過去幾天，我一直盡量維持清淡、精實的飲食，避免攝取不必要的脂肪。但這其實很難拿捏，因為在這種挑戰前想要減掉多餘的體重，就可能同時減少體內的碳水化合物儲備與水分，而我不能讓這兩者流失太多。」
這項挑戰不僅考驗肌力，更是一場耐力試煉，因此充足的碳水化合物與適當的水分補給至關重要。不過，van Tonder 指出，這些飲食調整對他而言並不陌生。雖然他稍微減少了某些宏量營養素的攝取，但並未對原有的飲食習慣做出大幅改變。
到了正式挑戰當天，van Tonder 依照自己熟悉的賽前準備流程進行。他在早上採取「三小時賽前準備」策略，在挑戰開始前三小時吃下最後一頓正餐，並於 90 分鐘後再補充少量食物，作為挑戰前最後一次固體食物的攝取。隨著挑戰時間逐漸逼近，他則確保身體維持充足的水分。

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托馬斯・范通德 - Thomas van Tonder

南非選手 Thomas van Tonder 憑藉障礙賽與驚人耐力挑戰，締造輝煌的運動生涯，不僅贏得多項重要賽事冠軍、屢次登上頒獎台，更創下金氏世界紀錄，展現超凡的體能與毅力。

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