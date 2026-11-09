挑戰體能極限！Thomas van Tonder 如何成為引體向上高手

10 月 26 日，來自南非的障礙賽（Obstacle Course Racing，OCR）世界冠軍 Thomas van Tonder 完成了一項驚人的體能挑戰：在距離河面 216 公尺高的 南非布勞克蘭斯大橋（Bloukrans Bridge）下方，連續攀越 600 根懸吊式單槓 。他以 47 分 37 秒的成績完成全長 280 公尺的挑戰。這項壯舉不僅需要長達數月的充分準備，更考驗驚人的握力耐力與強大的上肢肌力。

這是一項前所未有的挑戰，而攀越路線的特殊設計，更讓整個過程格外艱辛。van Tonder 並非只是沿著直線，交替運用雙手從橋的一端攀越至另一端，而是必須沿著大橋的拱形結構前進，一開始就得面對高達 45 度的陡峭上坡。

挑戰開始前，他特別指出其中的差異：「單純懸吊在單槓上，或是在水平單槓之間擺盪前進，與我們這次的挑戰完全不同。這次的難度究竟高出多少，實在很難用言語形容。如果單槓是水平排列的，我曾經一口氣完成超過 300 公尺的距離，只花了 6 到 7 分鐘，而且當時還沒有進行任何專門的握力訓練。」

但他也坦言，這次的挑戰完全是另一回事。

觀看 van Tonder 如何挑戰史上最長的懸吊式單槓設施：

01 沒有強大握力，就沒有極限突破：如何練就鋼鐵般的握力

Thomas van Tonder's training focused on pull-ups and hang time © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

在挑戰前的數個月裡，van Tonder 進行了多元且高強度的訓練，並將重點放在兩大關鍵能力上。他表示：「最重要的兩個要素就是引體向上和懸吊時間。我必須有足夠的力量讓身體向前移動，同時也要能長時間懸吊在單槓上。因此，在訓練方面，我最著重的就是握力耐力與上肢拉力的提升。」

其中有一項訓練，正好能同時強化這兩種能力。他說：「我想到的一項測試是，先為自己設定一段時間，例如 10 分鐘，然後在這段時間內全程懸吊在單槓上，並盡可能完成最多次的引體向上。過程中不能鬆手離開單槓、不能中斷，也不能休息。」（這裡所謂的「休息」，是指單手懸吊在單槓上，同時甩動另一隻手，讓手部肌肉稍微放鬆。）

van Tonder 定期進行這項挑戰，並不斷刷新個人最佳紀錄。他表示：「我最好的成績是在雙手始終不離開單槓的情況下，10 分鐘內完成 90 次引體向上。」

隨著訓練逐步推進，van Tonder 越來越清楚意識到，攀越路線的傾斜角度將是這次挑戰的一大難關。他形容，這簡直就像是「沿著上坡攀越單槓」。他表示：「單純懸吊在單槓上，或是在水平單槓之間擺盪前進，與我們這次的挑戰根本無法相提並論。難度究竟高出多少，實在很難用言語形容。如果單槓是水平排列的，我曾經一口氣完成超過 300 公尺的距離，只花了 6 到 7 分鐘，而且當時還沒有進行任何專門的握力訓練。但我很清楚，如果過程中不能停下來甩動雙手、稍微放鬆肌肉，我根本不可能一路攀越到另一端。」

他接著說：「當懸吊動作還必須結合向上拉動身體的力量時，肌肉疲勞的速度就會大幅加快。我認為，疲勞累積的速度大約會快上四到五倍。」

02 沒有捷徑，唯有扎實苦練

Thomas van Tonder racked up around 17,000 pull-ups during training © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

隨著挑戰日期逐漸逼近，van Tonder 依然維持高強度訓練，但整體安排更具系統性，並採取以下循環訓練模式：

第一天 以模擬訓練為主。他會利用家中大型的單槓訓練架，模擬實際挑戰的攀越過程，直到完成 300 公尺的距離。他表示：「在模擬訓練日，我通常需要花 30 至 40 分鐘才能完成，最快紀錄則是不到 30 分鐘。不過要注意的是，模擬訓練架的傾斜角度並不像大橋那麼陡峭，路線相對平緩，難度也比較低。」

第二天 則前往健身房訓練，減少雙手懸吊的時間，但仍持續進行引體向上練習。他表示：「我會針對需要強化的肌群進行訓練，包括引體向上、負重訓練，以及利用滑輪拉力器進行各種動作，盡可能模擬攀越單槓時的肌肉出力方式。」

第三天 則安排動態恢復，透過低強度活動讓身體適度休息。這套三天的訓練循環每週重複兩次，並在星期日安排完全休息，讓身體充分恢復。

在長達六個月的訓練期間，van Tonder 累積了驚人的訓練量。他表示：「我們試著統計過去六個月的訓練數據，包括完成多少次引體向上，以及累積多少懸吊時間。結果發現，光是引體向上就累積了高達 17,000 次。」

透過這套訓練計畫，van Tonder 不僅發現自己的體能大幅提升，身體外型也出現了明顯變化。他笑著分享，現在連原本的衣服都已經穿不下了。

「我的上半身確實變得更壯碩了。我一直希望保持精實的體態，而不是練成肌肉過度發達的壯漢，但經過這段時間的密集訓練，上半身的肌肉自然變得更加發達，雙手也變得更厚實。至於腿部有沒有變瘦，我倒是沒有特別感覺，畢竟我也沒有實際測量或追蹤這方面的變化。」

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「一開始，我的體重確實增加了。我一直努力將體重控制回平常的範圍，通常我的體重介於 83 至 85 公斤之間，但有一段時間曾經增加到 89 公斤。現在我已經成功降到 86 公斤左右……對於目前的狀態，我感到相當滿意。」

03 打造單槓攀越高手的關鍵訓練

Cable pulls were a big part of Thomas van Tonder's training regime © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

當被問及為這次攀越挑戰做準備時，最常進行、也最喜愛哪些訓練動作，van Tonder 毫不猶豫地列出了以下 10 項：

雙手懸吊（Dead Hang） 引體向上（Pull-ups） 離心引體向上（Eccentric Pull-ups） 單臂拉力訓練，例如單臂滑輪下拉及滑輪拉力訓練 米桶手指開合訓練（Opening and Closing Hands in Rice Bucket） 肩關節活動度與肌力訓練，特別著重於關節活動範圍末端的肌力強化 握力器擠壓訓練（Grip Squeezes） 甩動戰繩訓練，提升心肺適能 划船訓練，強化上肢肌力 跑步訓練，幫助減重

04 每一次引體向上，都是累積力量的一步

The incline on the bridge made the 600 bars infinitely more challenging © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

對於受到 van Tonder 壯舉啟發、希望培養類似肌力與技巧的人，他也分享了自己的建議，特別是如何逐步提升引體向上的能力。他表示：「我會建議先使用彈力帶輔助，幫助減輕需要支撐的體重，並將最初的目標設定為完成 3 到 5 次引體向上。選擇一條能協助你完成一次以上動作的彈力帶，然後盡可能反覆練習，從小目標開始，例如先完成 3 次，再進步到 5 次。如果你已經能在彈力帶輔助下完成 5 次引體向上，就試著不靠彈力帶完成 2 次。只要按照這樣的方式循序漸進，最終就能達到連續完成 10 次引體向上的目標。」

van Tonder 強調，任何訓練計畫成功的關鍵都在於持之以恆。只要持續努力，就一定能看見進步與成長。他表示：「當我剛開始為這項挑戰做準備，並進行引體向上訓練時，完成 50 次引體向上需要花費 14 到 15 分鐘。但現在，我只需要 2 分鐘，而且可以一口氣完成，中途完全不需要休息。」

05 極限耐力挑戰的營養補給之道

Thomas van Tonder's challenge was a test of both strength and endurance © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

對於大型高強度賽事與極限體能挑戰，van Tonder 早已累積豐富經驗，也十分清楚自己的營養需求。他表示：「過去幾天，我一直盡量維持清淡、精實的飲食，避免攝取不必要的脂肪。但這其實很難拿捏，因為在這種挑戰前想要減掉多餘的體重，就可能同時減少體內的碳水化合物儲備與水分，而我不能讓這兩者流失太多。」

這項挑戰不僅考驗肌力，更是一場耐力試煉，因此充足的碳水化合物與適當的水分補給至關重要。不過，van Tonder 指出，這些飲食調整對他而言並不陌生。雖然他稍微減少了某些宏量營養素的攝取，但並未對原有的飲食習慣做出大幅改變。

到了正式挑戰當天，van Tonder 依照自己熟悉的賽前準備流程進行。他在早上採取「三小時賽前準備」策略，在挑戰開始前三小時吃下最後一頓正餐，並於 90 分鐘後再補充少量食物，作為挑戰前最後一次固體食物的攝取。隨著挑戰時間逐漸逼近，他則確保身體維持充足的水分。

關於作者 Nicky Freymond 是誰？ Nicky Freymond 是一位居住在美國愛達荷州波伊西市（Boise）的自由撰稿人，熱衷於各類競技體能運動、越野跑及跑步賽事。她曾為《The Red Bulletin》和《BarBend》等媒體撰稿，目前擔任《Morning Chalk Up》的記者。