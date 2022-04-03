黃子鵬：「展望新球季，更要相信自己、勇敢對決。」

黃子鵬 © Garret Clarke / Red Bull Content Pool

即便可能把自己「投倒」，仍要勇敢對決

時光倒流重回2018年5月24日Lamigo桃猿(現樂天桃猿前身)作客挑戰富邦悍將，這是黃子鵬生涯一軍第一次擔任先發投手。當時，第一局雖然成功三振旅美名將胡金龍，但在第二局卻開始產生亂流，接連被安打失分，在第三、第四局仍無法有效壓制對手火力，被對手back-to-back連續全壘打狙擊，導致生涯一軍首度先發留下3.1局、被揮出10支安打且包括兩支全壘打、失六分全都是自責分的成績單，提前被對手K.O退場。

我可以透過大量引誘球投得較閃，但是很可能出現連續保送，最後把自己『投倒』了，所以當下要求自己勇敢對決，即使被挨轟也不能因此退縮。 黃子鵬

黃子鵬回憶提到，生涯一軍初先發是該年球季印象最深刻的一場比賽。當天身體及心理狀態都很好，當下只想勇敢進攻打者的好球帶。他進一步表示，自己當然可以透過大量引誘球投得較閃，但是很可能出現連續保送，最後把自己「投倒」下場。因此，他要求自己要勇敢對決，即使被挨轟也不能因此退縮。

黃子鵬 © Garret Clarke / Red Bull Content Pool

相隔1028天重返先發，迎接生涯首次完投完勝

有鑒於一軍初先發登板被打爆，教練團決定還是先讓菜鳥黃子鵬以中繼後援角色熟悉一軍節奏，爾後屢獲精彩表現，2019年更獲得中華職棒中繼王的獎項，為球隊守住多次重要勝利。

時至2021年，球季教練認為是時候了，決定讓子鵬重回先發投手身份。重回先發投手身份的黃子鵬，儘管在開季前兩場表現並不理想，他不因此而氣餒，吸取經驗，黃子鵬回到家鄉高雄投出生涯首場完投完勝。

這場比賽很特別，讓我感覺像是回到國小打球的時候。 黃子鵬

第三場先發在家鄉高雄迎戰味全龍隊，家人及加油團成員們也特別前來現場為黃子鵬加油，這群從小一路看著黃子鵬長大，並且陪伴他征戰各地的加油團成員們，比賽過程中不斷為他的好表現喝采，協助黃子鵬順利投出生涯第一場完投完封勝。

回憶這場極具意義的比賽內容，黃子鵬在賽前就知道家人與加油團們會來看球，更進一步表示，加油團的成員是從我國小就一直陪伴我征戰各地，用最最情的方式為我打氣喝采，這場球也讓我回憶起國小時候打球時光，能在他們面前拿下完投完封的難得紀錄，自然更別具意義。

黃子鵬 © TSNA

展望新球季，唯有相信自己才能投出想要的球

就在黃子鵬開始適應先發角色，準備大展身手時，五月中突然遇到國內疫情三級緊戒，造成首次因疫情停賽的狀況。面臨無法預知的狀態，黃子鵬只能等待，並持續調適自己，等待開賽當天的到來。

歷經兩個月停賽後，中職再度開打。黃子鵬在疫情過後表現更優質，接連協助球隊取勝，全年共繳出9勝8負、防禦率僅3.40佳績，整年度主投135局，比在季初設定的100局還要多出35局，對黃子鵬來說是個豐收的球季。對此，黃子鵬謙虛地表示一切都是教練和隊友的大力協助，同時，防護團隊也在治療及訓練上給予極大的輔助，讓他能順利投完一整季。

面臨2022新球季的到來，黃子鵬表示要「唯有相信自己，用當下最佳的判斷，才能做出想要投的球。」今年是轉任全職先發投手的第二年，黃子鵬盼延續先前好表現，為球隊拿下更多勝利，對於個人的新球季願望，黃子鵬只希望「不要再變瘦了，去年球季體重變輕很困擾，希望今年不要再變瘦了。」