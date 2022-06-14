2022 黃子鵬 All-Star Game

那就快去幫子鵬投票，再回來填表單，這些機會就是你的！
活動日程
即日起至 2022/06/26
參加資格
參賽者須年滿16歲者
參加方式
- 於中華職棒明星對抗賽投票網站進行投票，完成後請截圖投票結果。
- 將截圖上傳至 Red Bull 黃子鵬 All-Star Game 活動官網，並完整填寫相關連絡資訊。
- 不可使用同一畫面，重複上傳以增加計票。
投票規則
- 時間：即日起至 2022/06/22 (三) 晚上23:59截止。
- 投票方式：透過明星賽官方網站，球迷可使用Yahoo、Google、Facebook帳號身份登入，即可進行票選。
- 每個帳號每日可以投票二次，網路票選結果每小時更新一次。
- 每次投票於每個守備位置可選一人（先發投手、中繼投手、救援投手各一人、外野手三人）。
- 必須所有位置均無空白並確認送出選票後才算完成投票。
獎勵項目
- 最多次上傳投票結果之前50名，可獲得 Red Bull 運動員黃子鵬簽名球組乙盒＋中華職棒明星對抗賽門票乙張。
- 最多次上傳投票結果之51至100名，可獲得 Red Bull 運動員黃子鵬簽名球組乙盒。
注意事項
- 參加者如有冒用他人身分、不符參加資格、或其他違反中職投票相關規定事宜，經查證屬實者，主辦單位有權取消參加者之資格。
- 參加人員應於每場比賽前自行確認健康情況是否得以參與比賽；若因參賽致疾病發作或惡化，概由當事人自負一切相關責任。
- 參加人員報名本活動時，即表示同意本活動辦法，並同意黃子鵬 All-Star Game 於本活動期間內因本活動之相關需要，依個人資料保護相關法規蒐集、處理、利用參賽人員提供之個人資料，於未經參賽人員之同意下，承辦單位不得利用參賽人員之個人資料進行商業行銷行為。
- 參加者請自行確認所填寫之資料均為正確，若因資料不全或錯誤，致無法通知活動相關訊息者，主辦單位及承辦單位不負任何法律責任。
- 活動所提供之獎品，不得要求更改獎項或兌換現金。主辦單位將保留修改活動或更換等值贈品之權利。
- 得獎者領獎時，應配合填寫相關資料及繳交領據，並依所得稅法規定扣繳所得稅。
- 本賽制如有未盡事宜，主辦單位保留最終解釋、更改及變動之權利。