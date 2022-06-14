2022 黃子鵬 All-Star Game

參加人員應於每場比賽前自行確認健康情況是否得以參與比賽；若因參賽致疾病發作或惡化，概由當事人自負一切相關責任。

參加人員應於每場比賽前自行確認健康情況是否得以參與比賽；若因參賽致疾病發作或惡化，概由當事人自負一切相關責任。

參加人員應於每場比賽前自行確認健康情況是否得以參與比賽；若因參賽致疾病發作或惡化，概由當事人自負一切相關責任。