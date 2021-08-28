讓我們開心的事情：Timmy Hansen成為跨界拉力主場世界的英雄

首輪獲勝者 Kevin Hansen以第2名成績落後他的哥哥Timmy，但持續穩居他們在今年冠軍頭銜的地位。荷蘭籍車手Kevin Abbring 以出色的駕駛實力，首次登上頒獎台榮耀，而衛冕世界冠軍的 Johan Kristoffersson 則因爆胎，在領先位置飲恨退出準決賽。
2019 年世界冠軍Timmy Hansen 在世界跨界拉力大賽上首次贏得他在主場比賽的冠軍榮耀。他在Q2速度最快，並在第1場準決賽中領先主場的Abbring及芬蘭籍車手Juha Rytkönen。但在第2場準決賽中途，本國選手Kristoffersson的右前車輪穿刺爆胎，進而結束了他的周末賽事。由Kevin Hansen打敗 Krisztián Szabó贏得本場準決賽的勝利，而比利時籍的Enzo Ide也通過資格賽進入決賽圈。
在決賽中一直是Hansen車隊居領先要位，Timmy全程一馬當先，Kevin緊追其後，兩位車手在最後一圈都發揮了他們的實力與爆發力，為車隊贏得1-2 名佳績，及Timmy職業生涯第 11 場的勝利殊榮。
29 歲的Timmy表示：我們車隊的機械師是讓我們賽車保持在贏面的功臣。有時我們認為這是理所當然的，但這提醒我們，他們所做的，是一份令人難以置信的工作。我很高興。我們又拿下前兩名。
車隊老板及自豪的父親Kenneth Hansen 表示：真是太棒了。Timmy全力以赴才取得勝利。而Kevin同心協力，並加快速度跟上哥哥的節奏。Kevin Abbring真的非常接近。戰術運用可謂是100%。
2021 年世界跨界拉力冠軍錦標賽，目前Timmy以 57 分領先，Kevin 51 暫居第2。Szabó以 40 分排名第3，Kristoffersson 與 Abbring以 37 分並列第4名。
2021 年世界跨界拉力冠軍錦標賽，將於 9 月 3 - 5 日在 Lohéac 的布列塔尼進行後續的賽程。
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