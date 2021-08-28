讓我們開心的事情：Timmy Hansen成為跨界拉力主場世界的英雄

以第2名成績落後他的哥哥Timmy，但持續穩居他們在今年冠軍頭銜的地位。荷蘭籍車手Kevin Abbring 以出色的駕駛實力，首次登上頒獎台榮耀，而衛冕世界冠軍的

在世界跨界拉力大賽上首次贏得他在主場比賽的冠軍榮耀。他在Q2速度最快，並在第1場準決賽中領先主場的Abbring及芬蘭籍車手Juha Rytkönen。但在第2場準決賽中途，本國選手Kristoffersson的右前車輪穿刺爆胎，進而結束了他的周末賽事。由Kevin Hansen打敗 Krisztián Szabó贏得本場準決賽的勝利，而比利時籍的Enzo Ide也通過資格賽進入決賽圈。

在決賽中一直是Hansen車隊居領先要位，Timmy全程一馬當先，Kevin緊追其後，兩位車手在最後一圈都發揮了他們的實力與爆發力，為車隊贏得1-2 名佳績，及Timmy職業生涯第 11 場的勝利殊榮。

在決賽中一直是Hansen車隊居領先要位，Timmy全程一馬當先，Kevin緊追其後，兩位車手在最後一圈都發揮了他們的實力與爆發力，為車隊贏得1-2 名佳績，及Timmy職業生涯第 11 場的勝利殊榮。

在決賽中一直是Hansen車隊居領先要位，Timmy全程一馬當先，Kevin緊追其後，兩位車手在最後一圈都發揮了他們的實力與爆發力，為車隊贏得1-2 名佳績，及Timmy職業生涯第 11 場的勝利殊榮。