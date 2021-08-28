Timmy Hansen wins his first World RX on home soil with Kevin Hansen second
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Rallycross

讓我們開心的事情：Timmy Hansen成為跨界拉力主場世界的英雄

Timmy Hansen 在 Höljes 贏得世界跨界拉力錦標賽瑞典站的冠軍寶座，搶先他的兄弟Kevin之前，一躍成為世界 Rallycross 錦標賽積分榜上的首位。
由 Paul Keith 編寫
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FIA World Rallycross Championship

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Sweden

Timmy Hansen

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Kevin Hansen

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Johan Kristoffersson

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首輪獲勝者 Kevin Hansen以第2名成績落後他的哥哥Timmy，但持續穩居他們在今年冠軍頭銜的地位。荷蘭籍車手Kevin Abbring 以出色的駕駛實力，首次登上頒獎台榮耀，而衛冕世界冠軍的 Johan Kristoffersson 則因爆胎，在領先位置飲恨退出準決賽。
Timmy Hansen chases down reigning champion Johan Kristoffersson around Holjes in the World RX of Sweden on August 22, 2021.
Timmy Hansen chases reigning champion Johan Kristoffersson around Höljes
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2019 年世界冠軍Timmy Hansen 在世界跨界拉力大賽上首次贏得他在主場比賽的冠軍榮耀。他在Q2速度最快，並在第1場準決賽中領先主場的Abbring及芬蘭籍車手Juha Rytkönen。但在第2場準決賽中途，本國選手Kristoffersson的右前車輪穿刺爆胎，進而結束了他的周末賽事。由Kevin Hansen打敗 Krisztián Szabó贏得本場準決賽的勝利，而比利時籍的Enzo Ide也通過資格賽進入決賽圈。
在決賽中一直是Hansen車隊居領先要位，Timmy全程一馬當先，Kevin緊追其後，兩位車手在最後一圈都發揮了他們的實力與爆發力，為車隊贏得1-2 名佳績，及Timmy職業生涯第 11 場的勝利殊榮。
29 歲的Timmy表示：我們車隊的機械師是讓我們賽車保持在贏面的功臣。有時我們認為這是理所當然的，但這提醒我們，他們所做的，是一份令人難以置信的工作。我很高興。我們又拿下前兩名。
Kevin Hansen racing just above his home soil during the World RX in Sweden on August 22, 2021.
Kevin Hansen racing just above his home soil during the World RX in Sweden
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Timmy and Kevin Hansen lead the field around Höljes, Sweden on August 22, 2021.
Deep in the dirt: the Hansen brothers lead the field around Höljes
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Reigning RX World champion Johan Kristoffersson lead the way in his semi-final at the World RX of Sweden in Höljes on August 22, 2021.
Flying High: reigning RX World champion Johan Kristoffersson
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Timmy Hansen leads his brother Kevin at the World RX of Sweden in Höljes on August 22 2021.
Timmy Hansen leads his brother Kevin at the World RX in Sweden
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Johan Kristoffersson leads the way for KYB EKS JC
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Kevin Hansen celebrates in style on the World RX podium in Sweden
© @World/Red Bull Content Pool
車隊老板及自豪的父親Kenneth Hansen 表示：真是太棒了。Timmy全力以赴才取得勝利。而Kevin同心協力，並加快速度跟上哥哥的節奏。Kevin Abbring真的非常接近。戰術運用可謂是100%。
2021 年世界跨界拉力冠軍錦標賽，目前Timmy以 57 分領先，Kevin 51 暫居第2。Szabó以 40 分排名第3，Kristoffersson 與 Abbring以 37 分並列第4名。
2021 年世界跨界拉力冠軍錦標賽，將於 9 月 3 - 5 日在 Lohéac 的布列塔尼進行後續的賽程。
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