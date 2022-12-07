餘音迴繞的美妙樂音：去北流聲音實驗室玩殘響！

一場好看的室內現場演出，殘響（reverb）是讓聲音美妙的重要關鍵，同樣的音樂在不同場地作現場演出，通常也會有不一樣的音場效果。一個具備殘響的音樂場地可稱為「活的音樂場館」，讓音樂有完美的精確度、平衡、音質和音色，並使聲音豐潤美妙。

在 12 月初時推出一系列以殘響效果為主題的

《北流聲音實驗室——殘響》

線上節目，與大家分享夢幻等級的錄音室，其所能塑造出來的聲音空間感是如此令人心神嚮往。