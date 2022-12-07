餘音迴繞的美妙樂音：去北流聲音實驗室玩殘響！

從古典樂到流行樂，「殘響」（reverberation 或 reverb）是一種讓音樂更好聽的公認祕方，這也是為什麼人們在浴室裡唱歌的聲音，聽起來格外美妙的原因之一。開發改善劇院聲響和錄音室聲音質感新方法的聲學工程大師崔佛考克斯（Trevor Cox）在他的著作《聲音之書：世界不可思議之音的科學》（The Sound Book: The Science of the Sonic Wonders of the World）一書裡描繪研究世界各地產生奇妙聲音的空間與地景的旅程，多次聲音之旅引領他上山下海，從海洋裡寬吻海豚的聲音到維多利亞時代古老惡臭的下水道系統；他甚至在那裡發現過去從未聽過的曲線聲音效果，而他所發現的奇妙的聲響和自然音場，在在也都與殘響有著密切關係。
北流聲音實驗室－殘響 EP.1 Feat. 呱吉、YELLOW 黃宣、李權哲、呂聖斐、PUZZLEMAN、王家棟
一場好看的室內現場演出，殘響（reverb）是讓聲音美妙的重要關鍵，同樣的音樂在不同場地作現場演出，通常也會有不一樣的音場效果。一個具備殘響的音樂場地可稱為「活的音樂場館」，讓音樂有完美的精確度、平衡、音質和音色，並使聲音豐潤美妙。臺北流行音樂中心（簡稱北流）在 12 月初時推出一系列以殘響效果為主題的《北流聲音實驗室——殘響》線上節目，與大家分享夢幻等級的錄音室，其所能塑造出來的聲音空間感是如此令人心神嚮往。
北流聲音實驗室－殘響 【即興篇】 Feat. 呱吉、YELLOW 黃宣、李權哲、呂聖斐、PUZZLEMAN、王家棟
首先，與大家分享何謂「殘響」。殘響指的是一個空間裡，當音源停止（消失）後，短暫殘存於空間之中的聲響。而殘響在音樂製作中也扮演相當畫龍點晴的角色，不但能讓聲音質地更動人，表現出更明確且自然的聲音特性，有些則利用自然的環境感模擬，製造出不同的音場特性，強化聲音的個性與情緒。現今許多聲音效果器也運用殘響的特質來修飾聲音，完美融合不同的聲音，或增加聲音與聲音之間的差異、填補時間上的空隙、改變樂器本身的音色。古典音樂、流行音樂表演等不同演奏風格的形式，也會有不同的殘響適用。
北流聲音實驗室－殘響 EP.2
北流「南基地」於 2021 年 10 月開始啟用，至今已舉辦不少講座與演出，而主打「自然殘響」的聲音實驗室，以南基地的三大空間來呈現：大回音房（Hall）、中回音房（Chamber）、小回音房（Room），其各空間的殘響不但各有千秋，更能體現殘響與器樂聲響密不可分的關係。北流規劃這三大空間為一「期間限定」的概念，不僅是台灣音樂史上頭一遭地打造出三室一廳的夢幻錄音室，推出的《北流聲音實驗室—殘響》（TMC Sound Lab: Dream Echo Studio）系列線上節目，也展示了這三個夢幻空間所創造出來的音場有多麼迷人。
北流聲音實驗室－殘響 【呱吉篇】
其節目由呱吉擔綱主持，為觀眾介紹專業音樂人如何玩轉殘響效果，呱吉形容：「主持這節目像在聊酒，同樣有前味、後味，中間的酒體又是什麼感覺，很複雜很細緻，是相當有趣的實驗。」節目也邀來各路音樂人如獲得多項金獎肯定、擔任演唱的 YELLOW 黃宣、PUZZLEMAN 則演奏鼓機、呂聖斐老師（北流前執行長）演奏鍵盤，以及演奏吉他的李權哲。四人共同即興改編 YELLOW 的歌曲〈羊皮先生〉，並邀請了資深錄音師王家棟老師操刀混音，五人一起玩轉南基地這三個空間所能創造出來且令人驚豔的殘響效果。
北流聲音實驗室－殘響 EP.3
PUZZLEMAN 體驗空間時說：「平常都是用軟體玩取樣音源（plug-in），第一次見證實體聲音，就像恐龍迷親眼看見真正的恐龍，令人感動。」李權哲也表示：「聲音的乾淨與否其實沒那麼重要，重點是聆聽的音樂能否令你感動，今天就是滿滿的感動！」王家棟老師同樣對於這次聲音實驗充滿激動地表達：「架完麥克風時已全身發抖，害怕聲音出來會難聽。但人一坐下，混音器推桿一推，尤其是大迴音房傳出的整個聲音，一聽完全就是我們追求的效果！」
北流聲音實驗室－殘響 花絮
參與企劃的呂聖斐老師也說：「我希望藉由這個計畫讓音樂人或一般聽眾，都能對於殘響體驗到更深刻的聽感與感動。」YELLOW 對這次聲音實驗更是為之震撼地表示：「太深了～我今天的體驗整個拓寬了我的世界！」節目內容也會穿插主持人呱吉「身為現場觀眾」的直觀式訪問，以平易近人的方式加深觀眾對於殘響於音樂上的實際應用，讓觀眾透過「聽感」清楚感受到差異與樂趣；並帶領大家走進南基地產業區的各個空間與角落，無論是民眾、產業人士或樂迷都能透過不同面向認識北流，一起探索流行音樂領域從入門到專業的各種應用元素。