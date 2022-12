餘音迴繞的美妙樂音：去北流聲音實驗室玩殘響！

從古典樂到流行樂,「殘響」(reverberation 或 reverb)是一種讓音樂更好聽的公認祕方,這也是為什麼人們在浴室裡唱歌的聲音,聽起來格外美妙的原因之一。開發改善劇院聲響和錄音室聲音質感新方法的聲學工程大師崔佛考克斯(Trevor Cox)在他的著作《聲音之書:世界不可思議之音的科學》(The Sound Book: The Science of the Sonic Wonders of the World)一書裡描繪研究世界各地產生奇妙聲音的空間與地景的旅程,多次聲音之旅引領他上山下海,從海洋裡寬吻海豚的聲音到維多利亞時代古老惡臭的下水道系統;他甚至在那裡發現過去從未聽過的曲線聲音效果,而他所發現的奇妙的聲響和自然音場,在在也都與殘響有著密切關係。