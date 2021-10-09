與Toby Price同乘穿越澳大利亞紅土中心之役

這位 34 歲的澳大利亞籍車手，在他輝煌的越野生涯，並沒有遇到過多的挑戰，但其家鄉著名的芬克沙漠賽車就是其中之一。 也不是說他沒有在 Finke 上取得過成功，Price 已經6次贏得摩托車類組的勝利——但在4輪上？ 這是他簡歷中罕見的一個缺憾，也是他決心要填補的一個位置，但都被多次的肩傷所耽誤。

Price在 Finke 汽車類組對榮耀的追求，是最新 Ridin' Shotgun 紀錄片的主題，雖然這是一個結局圓滿的故事，但一路是從澳大利亞頂端的愛麗絲泉到小阿普圖拉社區，沿途還穿越芬克河。

If at first you don't succeed... © Andy Green/Red Bull Content Pool

對外行人來說，我們快速來堂芬克歷史課。這項比賽始於 1976 年，當時一群當地摩托車賽車手為自己設定了一個挑戰，看誰能從愛麗斯泉騎車到芬克河，然後以最快的速度返回——460 公里的往返行程，還與穿越澳大利亞紅土中心3,000 公里旅程，從達爾文(Darwin)出發到阿德萊德(Adelaide)著名的汗號列車路線形影相隨。

之後這條鐵路線向西移動了 160 公里，但比賽仍然依循原來的路線，蜿蜒穿過惡名昭彰的艱苦內陸地形。更重要的是，它在每年 6 月女王生日長周末假期舉行，還有什麼比與你的朋友聚在一起，並在周末參加比賽盡可能快速地穿越沙漠，以遠離一位在 16,000 公里外統治的女王更愉快的事。不，我們可不這麼認為。

但讓我們回到Price的比賽上。 汽車和越野車在 1980 年代後期加入了 Finke 的賽事，從那時起，沒有人能夠同時贏得摩托車和汽車類組的冠軍，這就是他一直無法抗拒的挑戰。問題是，他在 2016 年的第1次4輪比賽中獲得第2名後，接續每年都失敗，這是一個挑戰。第2年，加上 2018和 2019 年（當時他領先超過 7 分鐘，後因機械問題未能完賽），一切都以絕望告終，2020 年的疫情大流行也使這項救贖之旅付諸流水。

With Mark Dutton at his side, Price blitzed the run to Aputula © Andy Green/Red Bull Content Pool

2021 年，Price 對4輪成功的追求又漸漸燃起希望，但時間很快地變得不敷使用。 騎摩托車參賽 Finke 已是不可能，他必須快速與時間賽跑才能適應房車的駕駛狀況，然後是熟悉4輪本身的車況，這是最快的解決之道，並及時趕回了澳大利亞。

擁有獲獎卡車參加芬克比賽，這讓他“即將參加的比賽沉默不語”。在外觀看來它是一輛Mitsubishi Triton，但深入了解其技術和規格，你會發現 Dougan 的 8 缸 6 升引擎，帶有 6 速換擋撥片，可推動 750 匹馬力，所有這些都裝在一個底盤上，底盤有很多碳纖維，和最先進的 Motec 電子設備位於卡車的神經中樞。真是太酷了，甚至沒有將其放在重點介紹中。

Toby Price的新卡車亮相

Ridin' Shotgun 帶我們瞭解 Price 在解決地形問題之前，還前往 Finke沙漠，並讓他的卡車及時從美國運回澳大利亞參加活動的壓力，以及將定制的龐然大物直接上路使用，帶來初期不可避免的問題，並在沙漠中進行了 50 公里快速安定的測試，還有來自Price、他的父母John和Pauline，以及一群捲起袖子幫助他實現目標忠誠的家人和朋友，所帶來無怨無悔深厚親情的支持。

今年 6 月舉行的第 45 屆 Finke 沙漠賽事，計有 900 多名參賽者，但觀眾和其他參賽者最想看到的只有一個人和那輛卡車。 正是Price的魅力讓Mark Dutton脫穎而出，他是 Red Bull Ampol Racing 冠軍超級跑車隊的車隊經理，他擔任了'there'賽段往返比賽的導航員。

Dutton 表示：每個人都喜歡Toby。他是這項運動的一項資產—他所回饋的，他為這項運動帶來的人氣，真是太棒了，而且他做得很好。

It was no surprise that Price's new trophy truck drew a crowd © Andy Green/Red Bull Content Pool

穿越 230 公里從愛麗斯泉到阿普圖拉很清鬆——創紀錄的 1 小時 39 分（我們會讓其沉澱一會兒），但是在Dutton 換上Joe Weining之後，回來的路，嗯，情況就大不相同了，你可以看到只能靠自己了。

可以說Price已經有了更大的目標。當他談到突破性的４輪勝利與他的兩輪冠軍頭銜相匹配時，確實減輕了肩上所有的重擔。這幾乎是我在達卡受傷後第１次參加比賽。肩膀仍然有點小恙。這點令人有點擔憂，但在比賽的周末沒有太大影響， 並且最後能夠獲得良好的結果，這點疼痛和不適確實幫了大忙。

“既然我們已經獲得這項冠軍，我們可能會回來嘗試雙冠目標。”

以Price的意思，”可能”應該是“將會”。

The run back to Alice was fraught, but successful © Andy Green/Red Bull Content Pool