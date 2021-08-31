2020 東京奧運之絕技回顧：一鳴驚人的滑板競賽後記【上篇】

空手道、攀岩、衝浪及滑板首次於今年舉行的 2020 東京奧運展開競賽，作為表現奧林匹克運動的項目，其中各國代表選手不但得以在東京奧運賽事中大放異彩，向來被視為非主流運動的滑板也正式邁入全球關注的運動最高殿堂。

滑板無論是否被視為一種文化或運動，它的根基都是建構在滑板人本質上的叛逆骨血。那樣的叛逆魂起始於美國加州衝浪客製作簡易滑板，在路邊人行道漫遊甚至橫行街道，試著在沒浪可衝的季節，模擬海上盪浪的快感，加州的馬路衝浪客便是世界首批滑板玩家。一直到了 1970 年代，位於南加州聖塔莫尼卡和威尼斯海灘一帶的 Dogtown，出現一群四處尋找板點的青少年，有時甚至潛入私人住宅後院的碗池玩板，被當地警察追著跑乃家常便飯，他們便是傳奇滑板團隊 Z-Boys。他們的叛逆精神及為了玩板不顧一切的暴衝魂，讓爾後無數滑板世代的年輕人都深感共鳴並起而效之，但滑板的反叛形象或多或少地，也因此被貼上諸多負面標籤。

東京奧運舉行期間，滑板的男女街道賽和公園賽項目分別於7月25日至26日和8月4日至5日在東京的有明城市運動公園展開。奧運大會將滑板競賽切分為兩種類型的子項目：街道賽（street）和公園賽（park）。街道賽場地基本上便是模擬城市隨處可見的建物樓梯、手扶杆、路緣、平台等道具，選手們要運用這些道具設計自己擅長的招式路線，在 45 秒之內完成其路線。評審的計分標準則是基於招式難度、招式成功率、如何展現招式組合、速度及創意等作綜合評分。

街道賽的魅力簡而言之，便是觀賞選手們如何表現他們以滑板視角體悟這「城市風景」的創意。無論是以輪架或板身磨卡杆子或平台、以花式翻板技巧飛越各種障礙與落差，或是各種如舞蹈般絕美的帶板旋轉招式，每一成功落地的招式背後，都是他們歷經無數次失敗摔倒並克服挫折感所換來的、無與倫比的成就感。來自大阪，年僅十三歲其拿下首枚奧運滑板街道賽女子組金牌的西矢椛（Momiji Nishiya），便是以極為流暢的招式路線組合，加上她在大招積分回合的高難度招式如大組手扶杆的 f/s feeble、big spin f/s boardslide 讓她穩坐冠軍榮座，擊敗巴西的Rayssa Leal和中山楓奈（Nakayama Funa），成為日本史上最年輕的奧運金牌得主。

街道賽男子組則同樣由日本代表的二十二歲選手堀米雄斗（Horigome Yuto）奪得金牌，決賽大招積分時在大組手扶杆使出 fakie nose grind 反身 180 的完美落地，也是他高分扭轉局勢的金牌絕技，最後以總分 37.18 擊敗巴西的 Kelvin Hoefler、美國的 Jagger Eaton 及 Nyjah Huston 等知名選手。出生並成長於日本的堀米雄斗，因父親也玩板的關係，他自七歲就開始接觸滑板。十四歲時，他開始到美國與各方選手們一起玩板旅行，參加過Tampa Am、Dew Tour 等知名滑板賽事，至2019年時，他已是 World Skate 積分榜排名世界第二的滑板選手。