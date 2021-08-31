2020 東京奧運之絕技回顧：一鳴驚人的滑板競賽後記【下篇】

公園賽女子組賽事值得一提的是，滑板公園類選手排名世界第一、現年十五歲的岡本碧優（Okamoto Misugu），在決賽時因 kickflip indy 招式失敗而失分與獎牌無緣，當場沮喪的幾乎掉淚的她立即被一擁而上的日本、澳洲、美國和巴西等選手們擁抱，她們將岡本抱起並高舉至肩上，展現她們雖是以個人之姿參賽，但對於滑板的熱愛卻是無比團結。現年五十三歲、擔任今年東京奧運滑板競賽官方奧運評委的傳奇選手東尼．霍克（Tony Hawk），他曾於 2006 年接受 NPR 專訪時說過：「

滑板帶予一般人許多負面形象，被認為是一種潮流，浪費時間又危險，甚至犯法惹禍上身。

」如今，他能在奧運宣傳影片裡表述：「

我們曾經被社會認為是格格不入的一份子，但現在大家將稱呼我們為奧林匹克運動員。

」