2020 東京奧運之絕技回顧：一鳴驚人的滑板競賽後記【下篇】

公園賽與街道賽最顯著的不同之處，便是因場地類型差異使後者以線性路線作招式組合，前者則是近似迴圈式的路線。東京奧運的公園賽場地設計是一座大碗池為基本結構，中間有一座火山型高台，碗壁高低不一，頂緣則有平杆、平台或落差讓選手能自由發揮招式。由於每一輪只有 45 秒的時間，選手一下板出發後幾乎沒有時間允許自己作招失敗，騰越至空中再作花式翻板或人轉的技巧通常失敗機率也較高，像是代表英國出賽的 Sky Brown 在練習和決賽時輕輕鬆鬆就躍至空中使出 frontside 540，著實令人驚豔。
年僅十三歲且拿下公園賽女子組銅牌的 Sky Brown，也是英國史上最年輕的獎牌得主。奧運大會開賽前夕，Brown 曾在五月時的一次滑板練習撞傷頭部甚至造成頭骨裂傷，當時她昏迷了約十二至十六小時。但自小便展現驚人意志力的她，一個月後就重回滑板場練習，繼續她的奧運備戰計畫。傷後痊癒的她在接受奧運官方媒體訪問時曾說希望自己能啟發更多年輕女性滑板人，她說：「我希望能透過挑戰更高騰越和高難度招式，突破一般人對女子滑板能力所設下侷限的觀感。」而現年十九歲、板齡八年的四十住櫻（Yosozumi Sakura）則以絕佳的速度、流暢的招式和路線流韻，拿下奧運首枚滑板公園賽女子組金牌，獲得銀牌的開心那（Hiraki Kokona）與她的分數也僅僅只有 2.04 分之差。
公園賽女子組賽事值得一提的是，滑板公園類選手排名世界第一、現年十五歲的岡本碧優（Okamoto Misugu），在決賽時因 kickflip indy 招式失敗而失分與獎牌無緣，當場沮喪的幾乎掉淚的她立即被一擁而上的日本、澳洲、美國和巴西等選手們擁抱，她們將岡本抱起並高舉至肩上，展現她們雖是以個人之姿參賽，但對於滑板的熱愛卻是無比團結。現年五十三歲、擔任今年東京奧運滑板競賽官方奧運評委的傳奇選手東尼．霍克（Tony Hawk），他曾於 2006 年接受 NPR 專訪時說過：「滑板帶予一般人許多負面形象，被認為是一種潮流，浪費時間又危險，甚至犯法惹禍上身。」如今，他能在奧運宣傳影片裡表述：「我們曾經被社會認為是格格不入的一份子，但現在大家將稱呼我們為奧林匹克運動員。」
自上個世紀至今，滑板人從闖入他人住宅後院碗池玩板、自家後院蓋道具練習、三五成群地街滑尋覓板點、DIY找空地建蓋滑板場；直到奧運將滑板納入正式競賽項目後，世界各地的城市汲於發展滑板運動與培育選手，各形各色的滑板公園四處興建，居住在這些積極於滑板發展之城市的年輕人們，是否就不再需要發揮叛逆精神去街滑、去挑戰遊走於危險和法紀邊緣的板點了呢？然而，在有一定程度的技術去街滑之前，滑板公園不外乎是一個完善的練習場場。事實上，滑板公園的興建也確實提供了兒童與青少年要安全許多的滑板環境，尤其對初學者而言，令人自在安心的練習空間同時也減低受傷的機率。
一開始若接觸滑板就因挑戰遠大於自身能力的板點而受傷，便很有可能就此放棄玩板的樂趣。此外，具賽事規格的滑板公園，也能作為選手的日常訓練場地，畢竟理想的城市練習板點難尋，而且還可能會被當地警衛追趕。但相對地，街滑的必要性在於，城市板點並不像經由安全考量設計下的滑板場地，其充滿潛在的危險性如地面粗礪、地形角度怪異、手扶桿搖晃不穩或是飛越樓梯的助跑距離不足等，這些因素不僅能激發滑板人的技巧應變、即興創意、控板能力的穩定性試煉，更是他們招式實踐的自由最大值體現。
正是這樣的自由精神深深吸引三十四歲的奧運女子滑板選手 Alexis Sablone，身為建築師及藝術家的她認為滑板並非一種運動，其樂趣是在於自我表達、創造力和風格的表現，並非建立於贏得奧運獎牌的壓力之下去玩板。她也在這次東奧中的街道賽拿下第四名佳績，招招紮實的翻板技巧及俐落風格，便是街滑二十年功夫之下的底蘊展現。或許，現今滑板的叛逆是在於你如何展現自身風格的獨特性，並且 如何在網路社群媒體形造諸多一致性的現象之下，創造屬於自己玩板的獨有樣貌。