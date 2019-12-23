最消極男子團體-嫑嫑的Starr Chen與Tipsy

Tipsy & Starr Chen in Red Bull Studios Tokyo © Lin Cheng-De

當被問到這兩位音樂人們對於自己作品有什麼標準時，兩人的回答很不一樣。Tipsy很有條理的說：「我覺得每一首歌所要求的東西不同。所以如果是party的歌那就要夠爽，如果是在講事情的〔歌曲〕，那麼歌詞就要講究一點。」Starr Chen的回答則很有他的個人風格，他說自己非常喜新厭舊，「我做東西的習慣就是這樣，做完一首歌過兩天，就已經覺得不喜歡了，所以你可以說我現在很討厭〔嫑嫑〕這首歌。」他認真地說。

【嫑嫑】一曲本著「就是要笨」的中心思想，兩位鬼才製作人/饒舌歌手Starr Chen與 Tipsy在製作這首歌時，捨去了歌曲中過多的綴飾。Starr Chen表示：「我們想盡辦法阻止自己去做一些比較複雜的事情；整首歌曲的構成除人聲外，就只有鼓組、鋼琴、808、sample、沒了！」Starr Chen接著說起這首歌的核心，也就是sample的部份。他強調：「sample這個東西對我來說是很常見的，從早期開始做beats的時候就特別喜歡sample，特愛！必須sam！不sam起來我不知道怎麼辦！」取樣的部份分成用日文數數字的小女孩聲音，以及整首歌主調的波蘭多重人聲合唱團取樣，它乍聽起來是日文，但事實上完全不是，然而有趣的地方就在於此。接著，Tipsy撥放了鼓組的部份，Starr Chen簡單的分享了這首歌曲的速度是143 BPM，鼓組就是一般trap歌曲的樣子，並沒有太多花俏的地方。但是大家需要知道的是，由於trap的hi-hat大多非常緊密，所以事實上當一位饒舌歌手在安排自己的唱法時，對應的其實是它折半的速度，以這首歌來說的話就大約是71.5 BPM，而也因為這樣的彈性，一位饒舌歌手的技術得以展現，他可以選擇以高速快嘴的方式來表現，或是放慢步調唱，抑或是兩者交替。

Tipsy & Starr Chen in Red Bull Studios Tokyo © Lin Cheng-De

接著，Starr Chen很大方地開始分享他對於808 bass drum的新發現：「我最近學會了這個，就是大家在編trap這種類型的歌曲時很容易會把808編的〔pitch〕太低，可能在當下聽覺得很爽，但是把歌拿到車上或在手機上撥放，它就聽不太到了。」再來他提出了解決這個問題的秘方，「如果你在編trap的時候聽覺得怪怪的，可以試著把808往上調個八度，然後疊在一起，這樣就是會很有fu。」Tipsy點頭稱是，而從這個小細節可以看出剛拿下MAMA亞洲最佳製作人獎項的Starr Chen對於歌曲在不同播放裝置上的表現也很在乎，希望能夠在不同的設備播送時，都能將808的陷阱能量傳遞出去。

有趣的是，面對創作侃侃而談的兩位創作人，雖然是團員，卻少在音樂製作的技術面上有交流。「我問他，他也不會回答我啊！」Tipsy無奈地說到。然而兩人皆有共識的是，在網路資訊發達的今日，與其你花時間去問別人要怎麼製作音樂，不如直接開始動手，透過實戰經驗累積才能夠確切了解自己的問題與解決方式。但是隨興的兩人被問到短期內在音樂上想達成的目標時卻都給了跟音樂全然無關的答案。「我想拿到NBA總冠軍戒指」Tipsy說，「還要有上場打球那種。」Starr Chen則說：「我上次幫自己設定目標，是說要健身讓自己變成像水行俠那樣，但是我沒有達成」，他思考了一會，苦惱地說：「什麼獎項之類的…怎麼說呢，那又不是我想追求的。我真的很不擅長設定目標，因為我很喜新厭舊。」

Starr Chen & Tipsy © Lin Cheng-De

從事嘻哈音樂這樣追求新潮的音樂類型，或許這才是最適合的方式，如他們十幾年前剛組成Young Souljaz時一樣，不斷地在音樂中追求最新，最能引領潮流的的模樣，這就是為什麼他們至今仍然能長存在眾人的播放清單，登上舞台時一樣帥的嫑嫑的。

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