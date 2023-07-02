探索Tom de Dorlodot最喜歡的滑翔翼景點

滑翔翼運動員 Tom de Dorlodot 護照上貼有 60 多個印章，他比任何人都更了解世界上有哪些美麗的地方。 這位比利時人對空中的一切著迷不已，並且對冒險充滿渴望，這讓他能夠前往最偏遠的地方並參加最艱難的賽事。

身為 Red Bull X Alps 賽事的常客，今年運動員將有 12 天的時間通過徒步旅行、飛行和攀岩來完成 1,223 公里的賽程路線，同時de Dorlodot也喜歡帶著相機記錄他冒險的全程經歷。

請點擊收聽下方的播客單元，進一步了解 Tom de Dorlodot 在 2021 年Red Bull X-Alps賽事，如何與天氣、疲勞和士氣低落的挫折作爭鬥。

多年來環遊世界，他最喜歡的目的地是哪裡？請仔細閱讀，找出答案。

點擊此 即時追蹤鏈接 ，關注 Tom de Dorlodot 和其他參賽者在 Red Bull X-Alps 2023 比賽中的進度。

01 巴基斯坦喀喇崑崙山脈

“沒有什麼比在 7000 公尺以上的高度飛行更好的事了。那裡的景色令人嘆為觀止！就像衝浪者的夏威夷或滑雪者的阿拉斯加一樣，巴基斯坦是空中運動員的完美之地。”

33分鐘 飛翔在重山峻嶺之間 滑翔翼飛行員 Tom de Dorlodot 和 Horacio Llorens 在短短一天內飛越了巴基斯坦的四座山峰，包括世界第二高峰喬戈里峰，這是一項壯觀的高海拔壯舉。

02 尚比亞維多利亞瀑布

“穿越尚比亞南部維多利亞瀑布的飛行，可能是我乘坐動力傘進行過最美麗的飛行之一。我完全依靠我的馬達，因為沒有太多著陸的可能性。這很令人興奮，因為降落在水上將意味著發生嚴重的問題。從空中看到這個巨大的瀑布 - 世界上最大的瀑布，真是太棒了。”

Tom de Dorlodot high above Victoria Falls © Tom de Dorlodot

03 法屬波利尼西亞馬克薩斯群島和土阿莫土群島

“大自然處於最美好的狀態，純淨且未受破壞。這個世界上還有很多值得一看的地方，因此發現一個新的地方並飛向從未有人飛過的地方確實很特別。而乘坐帆船到達這些地方正是這種體驗更加獨特的原因。”

Exploring the beauty of French Polynesia © Tom de Dorlodot

04 印度喜馬拉雅山

“印度是一次美妙的探索，我們找到了我們想要的東西，以前從未有過的飛行。打開一扇門，前往從未有人去過的地方，即使是當地人，這種感覺讓人難以置信。這裡的景色令人印象深刻。

請觀賞下方的紀錄片，進一步了解de Dorlodot飛越喜馬拉雅山脈的歷程。

16分鐘 Higher Ground Thomas de Dorlodot and Horacio Llorens journeyed for a personal adventure across the Himalayan mountains.

05 法國安納西

“安納西是一處經典。它是航空界的麥加，因為它離我家不太遠，所以它是我最喜歡的訓練場之一。我在該地區有很多好朋友，飛行技術絕頂。“能從湖上起飛太棒了，如果迷失在山裡。我通常會帶上帳篷和睡袋，在這個地區探索幾天。”

Soaring above the mountains in Annecy © Tom de Dorlodot

06 馬達加斯加

“我有一張最愛看的世界地圖，很長一段時間以來，我一直關注馬達加斯加。當我們去的時候，交通很複雜，但能夠沉浸在當地的生活方式中真是令人難以置信。 “真正深入其中，了解人們的生活方式。這非常有趣。滑翔翼對此非常有用，也是打破僵局的好方法。”

9分鐘 The Search in Madagascar Tom de Dorlodot and crew search the most incredible spots to paraglide on the beautiful island of Madagascar.

07 納米比亞斯皮茨科普

“巨大的山峰與周圍廣闊的平原形成鮮明對比。爬到山頂可能相當困難，但之後的飛行是值得的。如果風刮起來，你可以在那裡飛行幾個小時，甚至直到日落。”

Exploring the stunning surroundings in Namibia © Tom de Dorlodot