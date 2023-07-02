Paragliding pilot Tom de Dorlodot soars above the Baltoro Glacier in Pakistan on June 28, 2022.
© Horacio Llorens / Red Bull Content Pool
Paragliding

探索Tom de Dorlodot最喜歡的滑翔翼景點

滑翔翼運動員和冒險家Tom de Dorlodot環遊世界，總是尋找最令人驚嘆的地方來挑戰他的運動極限。 以下是他最喜歡的一些目的地。
由 Thomas Peeters 編寫
3 min read發佈於

Part of this story

Thomas de Dorlodot

Tom de Dorlodot is an aerial adventurer. The Red Bull X-Alps regular travels the world in search of new challenges, documenting his findings as he goes.

BelgiumBelgium

飛翔在重山峻嶺之間

滑翔翼飛行員 Tom de Dorlodot 和 Horacio Llorens 在短短一天內飛越了巴基斯坦的四座山峰，包括世界第二高峰喬戈里峰，這是一項壯觀的高海拔壯舉。

33分鐘

Higher Ground

Thomas de Dorlodot and Horacio Llorens journeyed for a personal adventure across the Himalayan mountains.

16分鐘

Summary

  1. 1
    巴基斯坦喀喇崑崙山脈
  2. 2
    尚比亞維多利亞瀑布
  3. 3
    法屬波利尼西亞馬克薩斯群島和土阿莫土群島
  4. 4
    印度喜馬拉雅山
  5. 5
    法國安納西
  6. 6
    馬達加斯加
  7. 7
    納米比亞斯皮茨科普
滑翔翼運動員Tom de Dorlodot 護照上貼有 60 多個印章，他比任何人都更了解世界上有哪些美麗的地方。 這位比利時人對空中的一切著迷不已，並且對冒險充滿渴望，這讓他能夠前往最偏遠的地方並參加最艱難的賽事。
身為Red Bull X Alps 賽事的常客，今年運動員將有 12 天的時間通過徒步旅行、飛行和攀岩來完成 1,223 公里的賽程路線，同時de Dorlodot也喜歡帶著相機記錄他冒險的全程經歷。
請點擊收聽下方的播客單元，進一步了解 Tom de Dorlodot 在 2021 年Red Bull X-Alps賽事，如何與天氣、疲勞和士氣低落的挫折作爭鬥。
多年來環遊世界，他最喜歡的目的地是哪裡？請仔細閱讀，找出答案。
點擊此即時追蹤鏈接，關注 Tom de Dorlodot 和其他參賽者在 Red Bull X-Alps 2023 比賽中的進度。
01

巴基斯坦喀喇崑崙山脈

“沒有什麼比在 7000 公尺以上的高度飛行更好的事了。那裡的景色令人嘆為觀止！就像衝浪者的夏威夷或滑雪者的阿拉斯加一樣，巴基斯坦是空中運動員的完美之地。”
請觀賞下方的視頻，了解de Dorlodot在一天之內飛越巴基斯坦四座最高山峰的英姿

33分鐘

飛翔在重山峻嶺之間

滑翔翼飛行員 Tom de Dorlodot 和 Horacio Llorens 在短短一天內飛越了巴基斯坦的四座山峰，包括世界第二高峰喬戈里峰，這是一項壯觀的高海拔壯舉。

意大利语 +6

Thomas de Dorlodot
02

尚比亞維多利亞瀑布

“穿越尚比亞南部維多利亞瀑布的飛行，可能是我乘坐動力傘進行過最美麗的飛行之一。我完全依靠我的馬達，因為沒有太多著陸的可能性。這很令人興奮，因為降落在水上將意味著發生嚴重的問題。從空中看到這個巨大的瀑布 - 世界上最大的瀑布，真是太棒了。”
Belgian paraglider Tom de Dorlodot high above Victoria Falls in Zambia.

Tom de Dorlodot high above Victoria Falls

© Tom de Dorlodot

03

法屬波利尼西亞馬克薩斯群島和土阿莫土群島

“大自然處於最美好的狀態，純淨且未受破壞。這個世界上還有很多值得一看的地方，因此發現一個新的地方並飛向從未有人飛過的地方確實很特別。而乘坐帆船到達這些地方正是這種體驗更加獨特的原因。”
Belgian paraglider Tom de Dorlodot in French Polynesia.

Exploring the beauty of French Polynesia

© Tom de Dorlodot

04

印度喜馬拉雅山

“印度是一次美妙的探索，我們找到了我們想要的東西，以前從未有過的飛行。打開一扇門，前往從未有人去過的地方，即使是當地人，這種感覺讓人難以置信。這裡的景色令人印象深刻。
請觀賞下方的紀錄片，進一步了解de Dorlodot飛越喜馬拉雅山脈的歷程。

16分鐘

Higher Ground

Thomas de Dorlodot and Horacio Llorens journeyed for a personal adventure across the Himalayan mountains.

英语 +9

Thomas de Dorlodot
05

法國安納西

“安納西是一處經典。它是航空界的麥加，因為它離我家不太遠，所以它是我最喜歡的訓練場之一。我在該地區有很多好朋友，飛行技術絕頂。“能從湖上起飛太棒了，如果迷失在山裡。我通常會帶上帳篷和睡袋，在這個地區探索幾天。”
Belgian paraglider Thomas de Dorlodot high above the French mountains in Annecy.

Soaring above the mountains in Annecy

© Tom de Dorlodot

06

馬達加斯加

“我有一張最愛看的世界地圖，很長一段時間以來，我一直關注馬達加斯加。當我們去的時候，交通很複雜，但能夠沉浸在當地的生活方式中真是令人難以置信。 “真正深入其中，了解人們的生活方式。這非常有趣。滑翔翼對此非常有用，也是打破僵局的好方法。”
請觀賞下方的視頻，了解de Dorlodot發現馬達加斯加一些令人驚嘆的地點

9分鐘

The Search in Madagascar

Tom de Dorlodot and crew search the most incredible spots to paraglide on the beautiful island of Madagascar.

Thomas de Dorlodot
07

納米比亞斯皮茨科普

“巨大的山峰與周圍廣闊的平原形成鮮明對比。爬到山頂可能相當困難，但之後的飛行是值得的。如果風刮起來，你可以在那裡飛行幾個小時，甚至直到日落。”
Thomas de Dorlodot and Horacio Llorens paragliding in Namibia.

Exploring the stunning surroundings in Namibia

© Tom de Dorlodot

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Thomas de Dorlodot

Tom de Dorlodot is an aerial adventurer. The Red Bull X-Alps regular travels the world in search of new challenges, documenting his findings as he goes.

BelgiumBelgium

飛翔在重山峻嶺之間

滑翔翼飛行員 Tom de Dorlodot 和 Horacio Llorens 在短短一天內飛越了巴基斯坦的四座山峰，包括世界第二高峰喬戈里峰，這是一項壯觀的高海拔壯舉。

33分鐘

Higher Ground

Thomas de Dorlodot and Horacio Llorens journeyed for a personal adventure across the Himalayan mountains.

16分鐘
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