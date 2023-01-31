Tom Oehler + Dolomites = 非常神奇

「棘手的路線才是最好的路線!」 Thomas Oehler 敢如此大聲說，因為在他最新影片 Tom Oehler rides the Dolomites ，現年37歲的奧地利傳奇，在義大利山脈中展現出新的高度，探索具有挑戰性的路線，考驗著他 20 年的騎乘經驗。

為慶祝這部視覺震撼的傑作上映，特別採訪Oehler分享影片拍攝的大小事，以及幕後的挑戰。

在下列影片中觀看 Tom Oehler 騎白雲巖

9分鐘 Taking on the Dolomites 傳奇車手Tom Oehler深入義大利白雲巖並進行驚險刺激的騎行。

為什麼選擇在義大利的Dolomites山脈拍攝？

Oehler and the magnificent Dolomities behind him © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

我以前在那裡騎過登山車，所以就知道大概的區域，在Dolomites山脈想欣賞美景，則必須爬上山頂。這是我們選擇去Dolomites山脈的主要原因之一。

之前騎過類似的路段，影片路線的騎車體驗如何？

與我騎過的其他區域相似，大致有岩石和林道的外觀，然而影片不完全是在同一個地點拍攝的，過程中也到了其他林道。

From the top © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Signposted routes in the Dolomites © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

我喜歡各種登山車，高山騎行是最喜歡的領域，同時有很強的試車背景，所以當我踏上登山車賽場時，我知道可以憑藉技術騎乘極具挑戰性的路線。

Mountain high © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

在如此偏遠的地方騎行，有哪些挑戰？

因為拍攝地超過 3,000 英尺，海拔高讓我睡得非常糟糕。之前我在尼泊爾騎乘一些非常高的海拔路線，我沒有高山症的症狀，但感覺仍然不是很好。

在 Dolomites 山脈，早上起床時會很冷，有一張我裹著毯子的照片，就是因為天氣太冷了。拍攝當天的天氣是陰天，我希望晴朗的天氣且看到最美麗的日出，但事與願違。

Close to the edge © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

遇到了哪些其他挑戰？

我們是八月下旬去拍攝的，那是義大利著名的登山避暑時間，所以有很多人步行上山。通常奧地利的高山小徑上騎自行車，人們並不會覺得高興，因為這應該是一條給人走的小徑，而不是給自行車騎的。

但是在義大利做同樣的事情時，他們會為之瘋狂且喜歡它，同會停下來看著我們在做什麼。我習慣在大量觀眾前進行自行車騎乘，但當我在高山騎行拍攝時，我只想獨自一人，所以讓 20-25 人站著在旁觀看，然後在我完成時鼓掌，這讓我感到有點奇怪。

No worries, I'll just pass. Bikers and hikers co-exist on the trails © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

人群在旁，是否會帶給你壓力？

並不會。通常我在進行表演時，我會想離開我的舒適區、突破自我，但因為有觀眾，所以拍攝過程中，我必須確保動作不是為了鏡頭或人群而做的，這樣就不會太危險。

Oehler approaches a narrow route whether there is no give or take © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool There's definitely no room for mistakes © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool This sort of rocky terrain isn't easy to ride © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

拍攝過程中，有沒有哪些可怕的時刻？

要經過半米寬的路線，是相當冒險的，在拍攝之前，我已經走過了，之後在腦海中構思了幾週，關於要怎麼騎乘該路線。

在拍攝那天，我比機組人員更早點抵達，當時就一股腦兒的想著「好吧，就是現在了」，所以直接戴上頭盔去完成它，讓我深知這是可行的。

Where there's a will there's a way © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

影片中有哪些精彩時刻，最後未收錄呢?

附近有個區域，旁邊是部舊電梯，過去常常用電梯將食物運送到此。不幸的是，這邊最後未收錄於影片內，我猜是因為有些事情不太順利的關係，最後並未收錄。