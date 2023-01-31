Tom Oehler + Dolomites = 非常神奇

「棘手的路線才是最好的路線!」Thomas Oehler 敢如此大聲說，因為在他最新影片 Tom Oehler rides the Dolomites，現年37歲的奧地利傳奇，在義大利山脈中展現出新的高度，探索具有挑戰性的路線，考驗著他 20 年的騎乘經驗。
為慶祝這部視覺震撼的傑作上映，特別採訪Oehler分享影片拍攝的大小事，以及幕後的挑戰。
在下列影片中觀看 Tom Oehler 騎白雲巖
9分鐘
Taking on the Dolomites
傳奇車手Tom Oehler深入義大利白雲巖並進行驚險刺激的騎行。
為什麼選擇在義大利的Dolomites山脈拍攝？
我以前在那裡騎過登山車，所以就知道大概的區域，在Dolomites山脈想欣賞美景，則必須爬上山頂。這是我們選擇去Dolomites山脈的主要原因之一。
之前騎過類似的路段，影片路線的騎車體驗如何？
與我騎過的其他區域相似，大致有岩石和林道的外觀，然而影片不完全是在同一個地點拍攝的，過程中也到了其他林道。
我喜歡各種登山車，高山騎行是最喜歡的領域，同時有很強的試車背景，所以當我踏上登山車賽場時，我知道可以憑藉技術騎乘極具挑戰性的路線。
在如此偏遠的地方騎行，有哪些挑戰？
因為拍攝地超過 3,000 英尺，海拔高讓我睡得非常糟糕。之前我在尼泊爾騎乘一些非常高的海拔路線，我沒有高山症的症狀，但感覺仍然不是很好。
在 Dolomites 山脈，早上起床時會很冷，有一張我裹著毯子的照片，就是因為天氣太冷了。拍攝當天的天氣是陰天，我希望晴朗的天氣且看到最美麗的日出，但事與願違。
遇到了哪些其他挑戰？
我們是八月下旬去拍攝的，那是義大利著名的登山避暑時間，所以有很多人步行上山。通常奧地利的高山小徑上騎自行車，人們並不會覺得高興，因為這應該是一條給人走的小徑，而不是給自行車騎的。
但是在義大利做同樣的事情時，他們會為之瘋狂且喜歡它，同會停下來看著我們在做什麼。我習慣在大量觀眾前進行自行車騎乘，但當我在高山騎行拍攝時，我只想獨自一人，所以讓 20-25 人站著在旁觀看，然後在我完成時鼓掌，這讓我感到有點奇怪。
人群在旁，是否會帶給你壓力？
並不會。通常我在進行表演時，我會想離開我的舒適區、突破自我，但因為有觀眾，所以拍攝過程中，我必須確保動作不是為了鏡頭或人群而做的，這樣就不會太危險。
拍攝過程中，有沒有哪些可怕的時刻？
要經過半米寬的路線，是相當冒險的，在拍攝之前，我已經走過了，之後在腦海中構思了幾週，關於要怎麼騎乘該路線。
在拍攝那天，我比機組人員更早點抵達，當時就一股腦兒的想著「好吧，就是現在了」，所以直接戴上頭盔去完成它，讓我深知這是可行的。
影片中有哪些精彩時刻，最後未收錄呢?
附近有個區域，旁邊是部舊電梯，過去常常用電梯將食物運送到此。不幸的是，這邊最後未收錄於影片內，我猜是因為有些事情不太順利的關係，最後並未收錄。
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