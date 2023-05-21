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MTB
戰駒鑑賞：Tom Pidcock 的最新 Pinarello Dogma XC race
多才多藝的 Tom Pidcock 在 2023 賽季將騎乘義大利頂級品牌 Pinarello 近十年來首款新型越野登山車。
Tom Pidcock 是位「多刀流」車手，當他還沒贏下環法大賽單站冠軍或是還沒獲得越野公路車的世界冠軍時，他已經在越野登山車賽事殺翻對手，更是2021東京奧運越野登山車項目的金牌得主。
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Tom Pidcock wins his first UCI MTB World Cup at Nové Město
Tom Pidcock crosses the finish line to win the Nové Město XCO men's race on May 16, 2021.
Tom Pidcock跨越三個不同領域的賽事，需要專屬的自行車下場比賽，在公路車與越野公路車的賽事中，Tom Pidcock可以騎乘 Ineos Grenadiers 的主要贊助商 Pinarello 的車型，但來自義大利的 Pinarello 已經很久沒有打造越野登山車了，讓他現在只能騎乘別家品牌 (未貼標)的越野登山車。
隨著 2023 UCI Cross-Country Mountain Bike 賽季到來，Pinarello 發布新款 Dogma XC Race 越野登山車，這是 Pinarello 在2012年發布同名車型以來，首款越野登山車。新款車種是在 Pidcock 和 Ineos Grenadiers 隊友 Pauline Ferrand-Prévot 的協助下開發，兩人在其設計中佔有不可或缺角色，以確保全新戰駒可以幫助兩人在最高水平的競賽大展身手。
該自行車的車架為非對稱碳纖維，車架兼具反應靈敏及剛性，以應對 UCI MTB XC World Cup 各賽道的技術地形。
車架同時也具有適應性，可根據每場不同賽道的需求進行調整。自行車的車架可運用在前 100 mm /後 90 mm 或是前 120 mm / 後 100 mm 的行程上。在 Pidcock 使用的避震器，前叉和後避震器都是 SR Suntour 電子控制避震的產品原型。
其他特別之處包括 Prince CarbonWorks 輪組和由 Pinarello 內部開發的一體式座艙（車手把和豎管）。同時在豎管內置了支架，可固定於 Pidcock 的 Garmin 車表，煞車和後變撥桿的都穿過頭碗組，兩者相結合可以降低摔車時管線從單車脫落的風險。
Shimano 的 XTR 套件用於傳動系統、煞車裝置和踏板，而 Vertical 的 Helium 升降座管，提供了輕巧的結構和 90 mm的行程。
最後客製化的噴漆，金色裝飾以代表在奧運會勝利，並在車架的上管提醒「正確出牌」，相信這會是一輛在越野賽中獲得更多榮耀的戰駒。
Tom Pidcock's Pinarello Dogma XC 規格
- 車架：Pinarello Dogma XC
- 前叉：SR Suntour Axon prototype
- 後避震：SR Suntour Edge prototype
- 曲柄組：Shimano XTR 34T
- 功率計：SRM
- 飛輪：Shimano XTR
- 後變速器：Shimano XTR
- 變速撥桿：Shimano XTR
- 輪胎：Continental CrossKing, 29"x2.2"
- 煞車：Shimano XTR levers and Shimano Dura-Ace 160mm rotors
- 座艙：Most prototype
- 座墊：Fizik Antares R1
- 座管：Vertical Helium
- 握把：ESI Racer’s Edge
- 踏板：Shimano XTR M9100 XC
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