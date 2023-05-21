戰駒鑑賞：Tom Pidcock 的最新 Pinarello Dogma XC race

1分鐘 Tom Pidcock wins his first UCI MTB World Cup at Nové Město Tom Pidcock crosses the finish line to win the Nové Město XCO men's race on May 16, 2021.

Tom Pidcock跨越三個不同領域的賽事，需要專屬的自行車下場比賽，在公路車與越野公路車的賽事中，Tom Pidcock可以騎乘 Ineos Grenadiers 的主要贊助商 Pinarello 的車型，但來自義大利的 Pinarello 已經很久沒有打造越野登山車了，讓他現在只能騎乘別家品牌 (未貼標)的越野登山車。

Pidcock rode the Dogma XC to victory in the first XCC race of 2023 © Bartek Wolinski/@wolisphoto

隨著 2023 UCI Cross-Country Mountain Bike 賽季到來， Pinarello 發布新款 Dogma XC Race 越野登山車，這是 Pinarello 在2012年發布同名車型以來，首款越野登山車。新款車種是在 Pidcock 和 Ineos Grenadiers 隊友 Pauline Ferrand-Prévot 的協助下開發，兩人在其設計中佔有不可或缺角色，以確保全新戰駒可以幫助兩人在最高水平的競賽大展身手。

Pidcock was heavily involved in the Dogma XC's development © Bartek Wolinski/@wolisphoto

該自行車的車架為非對稱碳纖維，車架兼具反應靈敏及剛性，以應對 UCI MTB XC World Cup 各賽道的技術地形。

SR Suntour's prototype Axon fork takes care of suspension up front © Bartek Wolinski/@wolisphoto The SR Suntour Edge shock can be swapped out to alter the bike's geometry © Bartek Wolinski/@wolisphoto

車架同時也具有適應性，可根據每場不同賽道的需求進行調整。自行車的車架可運用在前 100 mm /後 90 mm 或是前 120 mm / 後 100 mm 的行程上。在 Pidcock 使用的避震器，前叉和後避震器都是 SR Suntour 電子控制避震的產品原型。

Princeton CarbonWorks makes it mountain biking debut for the the first time © Bartek Wolinski/@wolisphoto

其他特別之處包括 Prince CarbonWorks 輪組和由 Pinarello 內部開發的一體式座艙（車手把和豎管）。同時在豎管內置了支架，可固定於 Pidcock 的 Garmin 車表，煞車和後變撥桿的都穿過頭碗組，兩者相結合可以降低摔車時管線從單車脫落的風險。

Most's one-piece stem and handlebar keeps the cockpit clean © Bartek Wolinski/@wolisphoto Vertical claims that its Helium dropper post is the lightest around © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Shimano 的 XTR 套件用於傳動系統、煞車裝置和踏板，而 Vertical 的 Helium 升降座管，提供了輕巧的結構和 90 mm的行程。

A custom paint job fit for an Olympic and multi-discipline world champion © Bartek Wolinski/@wolisphoto

最後客製化的噴漆，金色裝飾以代表在奧運會勝利，並在車架的上管提醒「正確出牌」，相信這會是一輛在越野賽中獲得更多榮耀的戰駒。

Tom Pidcock's Pinarello Dogma XC 規格

車架： Pinarello Dogma XC

前叉： SR Suntour Axon prototype

後避震： SR Suntour Edge prototype

曲柄組： Shimano XTR 34T

功率計： SRM

飛輪： Shimano XTR

後變速器： Shimano XTR

變速撥桿： Shimano XTR

輪胎： Continental CrossKing, 29"x2.2"

煞車： Shimano XTR levers and Shimano Dura-Ace 160mm rotors

座艙： Most prototype

座墊： Fizik Antares R1

座管： Vertical Helium

握把： ESI Racer’s Edge

踏板： Shimano XTR M9100 XC