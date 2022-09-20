Thomas Pidcock in action at UCI cyclocross World Cup in Rucphen, Belgium on December 18, 2021
© Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool
Cycling

Tom Pidcock：我有腦震盪、斷牙和幾處骨折…

英國自行車手Tom Pidcock在環Tour de L'Avenir賽事原本取得領先，一場恐怖的撞車事故，改變整體戰況走向，透過他的口述，了解他的康復情況。
由 Tom Pidcock 編寫
5 min read發佈於
我騎在一條光滑潮濕的賽道上，路線有許多急轉彎，早在 2019 年，當我在 Tour de L'Avenir第六站最後一公里接近彎道時，結果出現了嚴重問題，導致我發生摔車，並且臉先撞到了牆上。
我只記得那天感覺隱隱約約的冷，但對那次事故始終沒有任何記憶，因為腦震盪的影響，讓我對該次摔車也有任何印象。
摔車讓我產生腦震盪，而且兩顆牙齒斷了，並且四根骨頭有骨折。
Tom Pidcock
我的控車技巧佳，過往非常擅長在摔車時保護自已，但這次沒有足夠時間做出反應，之前遇到這樣情況，我會讓我的後輪滑動，然後用後輪去撞擊物品，而不是我的臉…
這場摔車導致我有腦震盪、兩顆牙齒斷了，並且四根骨頭有骨折，包括臀部、膝蓋骨和股骨，這與我一天前的感覺完全不同。
Tom Pidcock was severely injured after a crash at the 2019 Tour de l'Avenir
I had concussion, broken teeth and several fractures
© Tom Pidcock
我為Tour de L'Avenir進行訓練，同時把狀況調整到高峰，當時的身體狀況更健康、輕盈，比賽過程的身體幾乎處在最佳狀態…
我接到教練的電話，他對我說身體有問題，需要檢查一下，更進一步的對我表示…你可能得了癌症!
Tom Pidcock
摔車先當到法國當地醫院，因為牙齒斷掉的關係，所以我沒有吃太多，在我離開法國的醫院後，意識一切都變得朦朧，出現腦震盪症狀約一周。
回到英國曼徹斯特，在醫生的評估下，由於我的膝蓋不斷受到感染，所以接受了三個療程的抗生素治療，可教練 Kurt Bogaerts 打電話告知我，可能會有更糟糕的消息，他對我說：「身體有問題，需要檢查一下，更進一步對我表示，你可能得了癌症!」
Tom Pidcock, kurt bogaerts
Kurt Bogaerts (left) was the first to break the news to me
© Luc Claessen/Getty Image
醫生認為我可能得了癌症，是因為白細胞周圍的皮膚很薄，但實際上是因為抗生素療程不適合我，所以造成這個結果，起初我有點​​無言，不知道如何處理，我想我的心態就像「哦，好吧，如果是癌症，那我無能為力。」不過謝天謝地，驗血過後的報告一切都很好。
回到賽場上，當時最初參賽計劃是贏得Tour de L'Avenir，然後再參加環英賽，隨後再去約克郡角逐UCI U23世錦賽的公路車及計時車冠軍榮耀。但受傷過後，我不得不接受所有發生的事情，並且改變賽程行事曆。新的目標是順利在世錦賽的公路車賽起跑線出發，我只休了兩個半星期的假來恢復，然後在比賽開始前兩週，重新騎上自行車訓練。
受傷不是只有指肉體傷害，精神心態的強健跟身體一樣重要。
Tom Pidcock
受傷過後，我的身體狀況處在還不錯的狀況，但仍需要時間進行康復，加上距離比賽的時間越來越近，所以處在緊張的狀況下備戰，在最後的訓練日，我還是有一些目標未達成，並且沒有時間去修復牙齒問題，然而當你朝著一個目標努力時，心理就會為你穿上堅韌的外殼武裝自已。
受傷不是只有指肉體傷害，精神心態的強健跟身體一樣重要，而且如何看待它、處理它，這是對運動員最大的挑戰，即使平常沒有訓練，也會比平時消耗更多的精神能量，因為你會想著痛苦的感覺。
Thomas Pidcock of The United Kingdon during the 92nd UCI Road World Championships 2019, Men Under 23 Road Race
On the start line in Yorkshire, it felt like nothing had happened
© Alex Whitehead - Pool/Getty Images
不過，當我回到在家鄉約克群舉辦 U23 世錦賽的起跑線上，感覺什麼事都沒有發生過，第一次在家鄉的道路上疾馳而過，然後直上終點，兩邊擠滿了人，每個人都在喊我的名字，這是一次不可思議的經歷，可惜比賽沒有按照我的意願進行。
我最終獲得了第三名，其實在最後衝刺我一直處於領先地位，但是終點前100米，身體強度已經無法再上去，被迫看著對手從我身邊超車…
賽後，我就像殭屍一樣幾乎動彈不得。從積極角度來看，我拿到第三名是個事實，也讓我看起來不像剛經歷過一場大摔車，而且我能出現在起跑線上已經是個奇蹟，但我真的很生氣，因為我知道如果不是因為在法國的那場摔車，我可以在家鄉約克群拿下世界冠軍，在我的職業生涯中，約克郡有可能只會辦這次的世錦賽，所以這可能會是我職業生涯最大遺憾。
Thomas Pidcock, Bronze Medal during the 92nd UCI Road World Championships 2019, Men Under 23 Road Race
I felt pissed off knowing I could have won if not for that crash in France
© Tim de Waele/Getty Images
賽後，我就像殭屍一樣幾乎動彈不得，但我真的很生氣，因為我知道如果不是因為在法國的那場摔車，我可以在家鄉約克群拿下世界冠軍。
接下來的越野公路車賽賽季表現有點起伏，經歷了整個跨賽季的痛苦，但也讓逐漸變得強大。不過仍有個小問題，就是車禍發生四個月後，我終於接受了牙科手術，拔掉了一顆牙齒，並修復了一顆牙齒。
在事故發生之前，我認為我是天下無敵的，任何狀況下我可以觸底反彈，但是第一次發生這樣的事故，會讓我腦中開始湧現出更多小劇場，這無疑削弱了我在潮濕路面騎乘下坡的信心。實際上這是個奇怪的心覺，雖然我不記得那次撞車事故，但當我回到較濕滑的路面時，心裡會有一種恐懼感。
每當我快速通過路旁的圍起的欄柵時，我都在想…哦，我可能會摔車並且掉進去，我花了一年的時間來克服它，直到2020年的 Baby Giro d'Italia 才開始出現轉折。因為賽事初期有幾天是下雨天，我在騎乘下坡時總是非常小心，並且花了幾天後才慢慢進入狀況，這使得我在比賽中段就取得總成績領先，並且一路領先到最後順利穿起冠軍粉紅衫，讓我因此能夠消除心中的恐懼。
現在我回到最好的狀態已有一段時間，雖然摔車過後讓我的膝蓋有時感到很緊蹦，但我每天進行伸展即可，而傷疤也提醒著我，必須對於恢復更加重視。
回想起來，我不僅要感謝我的教練和同事，還要感謝我的家人，他們給了我很大的鼓舞。從傷病中恢復過來，任何支持都是關鍵支柱，受傷後保持積極的心態也很重要，你還在為同一個目標而努力，只是現在暫時離它更遠一點而已。
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