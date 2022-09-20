Tom Pidcock：我有腦震盪、斷牙和幾處骨折…

我騎在一條光滑潮濕的賽道上，路線有許多急轉彎，早在 2019 年，當我在 Tour de L'Avenir第六站最後一公里接近彎道時，結果出現了嚴重問題，導致我發生摔車，並且臉先撞到了牆上。

我只記得那天感覺隱隱約約的冷，但對那次事故始終沒有任何記憶，因為腦震盪的影響，讓我對該次摔車也有任何印象。

我的控車技巧佳，過往非常擅長在摔車時保護自已，但這次沒有足夠時間做出反應，之前遇到這樣情況，我會讓我的後輪滑動，然後用後輪去撞擊物品，而不是我的臉…

這場摔車導致我有腦震盪、兩顆牙齒斷了，並且四根骨頭有骨折，包括臀部、膝蓋骨和股骨，這與我一天前的感覺完全不同。

I had concussion, broken teeth and several fractures © Tom Pidcock

我為Tour de L'Avenir進行訓練，同時把狀況調整到高峰，當時的身體狀況更健康、輕盈，比賽過程的身體幾乎處在最佳狀態…

摔車先當到法國當地醫院，因為牙齒斷掉的關係，所以我沒有吃太多，在我離開法國的醫院後，意識一切都變得朦朧，出現腦震盪症狀約一周。

回到英國曼徹斯特，在醫生的評估下，由於我的膝蓋不斷受到感染，所以接受了三個療程的抗生素治療，可教練 Kurt Bogaerts 打電話告知我，可能會有更糟糕的消息，他對我說：「身體有問題，需要檢查一下，更進一步對我表示，你可能得了癌症!」

Kurt Bogaerts (left) was the first to break the news to me © Luc Claessen/Getty Image

醫生認為我可能得了癌症，是因為白細胞周圍的皮膚很薄，但實際上是因為抗生素療程不適合我，所以造成這個結果，起初我有點​​無言，不知道如何處理，我想我的心態就像「哦，好吧，如果是癌症，那我無能為力。」不過謝天謝地，驗血過後的報告一切都很好。

回到賽場上，當時最初參賽計劃是贏得Tour de L'Avenir，然後再參加環英賽，隨後再去約克郡角逐UCI U23世錦賽的公路車及計時車冠軍榮耀。但受傷過後，我不得不接受所有發生的事情，並且改變賽程行事曆。新的目標是順利在世錦賽的公路車賽起跑線出發，我只休了兩個半星期的假來恢復，然後在比賽開始前兩週，重新騎上自行車訓練。

受傷過後，我的身體狀況處在還不錯的狀況，但仍需要時間進行康復，加上距離比賽的時間越來越近，所以處在緊張的狀況下備戰，在最後的訓練日，我還是有一些目標未達成，並且沒有時間去修復牙齒問題，然而當你朝著一個目標努力時，心理就會為你穿上堅韌的外殼武裝自已。

受傷不是只有指肉體傷害，精神心態的強健跟身體一樣重要，而且如何看待它、處理它，這是對運動員最大的挑戰，即使平常沒有訓練，也會比平時消耗更多的精神能量，因為你會想著痛苦的感覺。

On the start line in Yorkshire, it felt like nothing had happened © Alex Whitehead - Pool/Getty Images

不過，當我回到在家鄉約克群舉辦 U23 世錦賽的起跑線上，感覺什麼事都沒有發生過，第一次在家鄉的道路上疾馳而過，然後直上終點，兩邊擠滿了人，每個人都在喊我的名字，這是一次不可思議的經歷，可惜比賽沒有按照我的意願進行。

我最終獲得了第三名，其實在最後衝刺我一直處於領先地位，但是終點前100米，身體強度已經無法再上去，被迫看著對手從我身邊超車…

賽後，我就像殭屍一樣幾乎動彈不得。從積極角度來看，我拿到第三名是個事實，也讓我看起來不像剛經歷過一場大摔車，而且我能出現在起跑線上已經是個奇蹟，但我真的很生氣，因為我知道如果不是因為在法國的那場摔車，我可以在家鄉約克群拿下世界冠軍，在我的職業生涯中，約克郡有可能只會辦這次的世錦賽，所以這可能會是我職業生涯最大遺憾。

I felt pissed off knowing I could have won if not for that crash in France © Tim de Waele/Getty Images 賽後，我就像殭屍一樣幾乎動彈不得，但我真的很生氣，因為我知道如果不是因為在法國的那場摔車，我可以在家鄉約克群拿下世界冠軍。

接下來的越野公路車賽賽季表現有點起伏，經歷了整個跨賽季的痛苦，但也讓逐漸變得強大。不過仍有個小問題，就是車禍發生四個月後，我終於接受了牙科手術，拔掉了一顆牙齒，並修復了一顆牙齒。

在事故發生之前，我認為我是天下無敵的，任何狀況下我可以觸底反彈，但是第一次發生這樣的事故，會讓我腦中開始湧現出更多小劇場，這無疑削弱了我在潮濕路面騎乘下坡的信心。實際上這是個奇怪的心覺，雖然我不記得那次撞車事故，但當我回到較濕滑的路面時，心裡會有一種恐懼感。

每當我快速通過路旁的圍起的欄柵時，我都在想…哦，我可能會摔車並且掉進去，我花了一年的時間來克服它，直到2020年的 Baby Giro d'Italia 才開始出現轉折。因為賽事初期有幾天是下雨天，我在騎乘下坡時總是非常小心，並且花了幾天後才慢慢進入狀況，這使得我在比賽中段就取得總成績領先，並且一路領先到最後順利穿起冠軍粉紅衫，讓我因此能夠消除心中的恐懼。

現在我回到最好的狀態已有一段時間，雖然摔車過後讓我的膝蓋有時感到很緊蹦，但我每天進行伸展即可，而傷疤也提醒著我，必須對於恢復更加重視。

回想起來，我不僅要感謝我的教練和同事，還要感謝我的家人，他們給了我很大的鼓舞。從傷病中恢復過來，任何支持都是關鍵支柱，受傷後保持積極的心態也很重要，你還在為同一個目標而努力，只是現在暫時離它更遠一點而已。