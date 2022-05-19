《爐石戰記》前世界冠軍 tom60229 退役專訪：臺灣電競最耀眼的那盞火炬，將點亮下一站旅店人生

閃電狼選手 tom60229 (燙) © Flash Wolves

閃電狼選手 tom60229 (燙) 於上個月宣布結束長達 8 年的爐石戰記電子競技生涯，在沒有刀與劍的牌場上，憑藉著縝密的思考奪得無數獎牌與榮耀，靠的便是他從一而終 100 % 的努力與鍛鍊。

爐石戰記的最高殿堂：世界大賽，是所有選手一生的夢想，而初出茅廬的燙於 2014 年便斬獲代表台灣的參賽資格。由於是初次登上世界級的賽場，巨大的壓力導致表現失常、燙選擇了懦弱的打法，在小組賽中早早鎩羽而歸，但這卻在他心中種下了想重返舞台的決心。接下來的日子燙只希望能展露出與練習一致的穩定表現，打出讓自己滿意的一手即可。2017 年的冠軍巡迴賽中他憑藉著自信和超越凡人的練習量，成功捧起夢寐以求的獎盃，為臺灣電競的篇章添增了色彩。獲得至高榮耀後的燙於 2019 大師賽中表現優異並再度闖進世界賽，但此次已蕭然物外，雖仍有深厚的基礎與準備，但僅止於八強。唯有充足的練習與絕對的自信，才是燙闖蕩於三場世界賽中的關鍵。

【燙的電競生涯】當燙在打牌時，你能看到他聚精會神，思索出最接近真理的一手。

燙打牌時的身影 © Flash Wolves

「和 Purple 打牌是令我印象最深刻的一場。」燙如此說道，雖然平時自己會很專心的打牌，但不知為何感覺有個視線緊緊的盯著自己。抬頭與對手互看一眼後，燙再也無法沉住氣地笑了出來，近而影響後續賽事。「下次如果遇到，不會再被他影響到了。」往後的生涯中，燙也確實全神貫注於賽場上。

爐石戰記是一款單人卡牌遊戲，但選手還是會有練習的夥伴（例如至今仍有聯絡的閃電狼隊友 FrozenIce）與有趣的比賽經驗。出國比賽的燙必須花費大量時間於交通上，賽事的進行也縮減了在當地遊玩的機會，因此燙更喜歡線上賽事。「跟台灣其他選手一起出國大家都在準備比賽，沒有規劃行程。 我已經很廢了大家卻都更廢，英文又爛，每次都是我幫忙當翻譯然後找餐廳。」看似苦惱的發言，燙仍笑著回答。

爐石戰記等卡牌遊戲，都會有「運氣」和「技術」的成分在，而所有的版本中，燙最喜歡的是《納克薩瑪斯》和基偶數牌組偏向生物交換的時期，較能展現出選手的理解而非像尤格薩倫版本，讓比賽變成運氣的秀場。其中「奴隸戰」這套控制套牌因其多變的策略，能讓各路好手展現出不同的打法，更是受到燙的青睞。

談論到爐石戰記近年來的發展，燙說道：「最近爐石很嚴重的一點就是強度膨脹的問題，以前 6、7 費的牌，現在可能會出成 4、5 費的 combo 連動牌，若有抽到就贏，沒抽到就輸。」燙認為近期爐石標準模式的牌因為發展歷史太長，而出了很多破格的卡牌，對一般玩家來說爽感很高，但不利於職業電競的模式。「我覺得撒旦很強。」在被問到是否有看好的電競後輩時？大哥毫不猶豫的提到了 撒旦降臨 這位選手的名字。「TIZS 也很強，但一來他也沒有要打了，二來他上轉播時容易緊張。」在燙退役後的爐石賽場中，他仍盼望未來台灣電競選手能夠持續地發光發熱。

【退役生活】「這段旅程結束了，該前往下個階段前進了。」

燙放鬆的臉 © Flash Wolves

關於退役，燙說到：「說起來是很放鬆，鬆了一口氣的感覺，有種終於完成。就好像是學生在畢業時的那種心情。」對於電競選手的這個身份，燙絕對是付出了百分百的努力，經歷無數個練習的日子、熬過數不清的結算排名、並從大小的戰役中脫穎而出，才能達到這番成就。而觀眾們的歡呼聲，似乎只能停留在回憶之中了。

最近剛宣布退役的燙，本來安排許多出門參加活動的行程，卻因疫情關係反而增加了待在家裏玩遊戲的時光。提到遊戲的燙，開啟了話匣子，逐一介紹近期接觸到的遊戲。他仍舊最喜歡玩需要動腦的策略遊戲，如類似爐石戰記的 Skyweaver、Storybook Brawl 等，除此之外也會玩 RPG 遊戲 King Arthur: Knight's Tale、三角戰略、和暗黑破壞神二，甚至將地獄模式破關了！燙會邊玩遊戲邊看實況，由 小夜夜 或 gktcloud 遊玩需要策略運營的世紀帝國二是燙愛看的遊戲之一，另外常玩新遊戲的 蝦愛橘子、老皮、uzra 都是他會固定追尋的實況台。而在疫情嚴峻的現在，這些都是燙最享受的生活調味料。

要再去當另一款遊戲的選手，已不存在於燙的人生規劃中了。近期新遊戲因卡牌量還在發展中，堪用的牌組不會太多，遊戲平衡相對的差；而老遊戲則是需要花費很多的時間才能累積牌組量和能打比賽的狀態，所以不會列入考慮之中。

「這段旅程結束了，該前往下個階段前進了。」燙輕輕的說到，在退出大師賽，遠離賽場的燙，彷彿接受師長正冠的學子，正準備向人生的另一個階段啟航。

【未來展望】「在家裡玩電動就是我最理想的退役生活。」

燙戰袍 © Flash Wolves

以前曾在訪談中提到有機會進入金融業或公職的燙笑道：「那是我剛當上電競選手時說的啦，當選手時若用盡全力，但還是表現很差才會考慮的後路。」

現在已功成名就，也有一筆存款能支持未來生活的燙，理想中的退役生活便是能夠在家舒適的玩喜愛的遊戲。他也在退役後每週三～四次前往附近後山進行健走的活動，期望能夠有個健康的身心來好好享受往後的人生。

閃電狼的信任是燙在擔任電競選手時最強大的後盾，讓他能夠在家自律的訓練，並於出國時提供最完善的規劃。這次燙也很感謝閃電狼安排的退役活動，包括推出 T-shirt 和鍵帽等周邊商品以及退役直播，為這精采的生涯畫下句點。

「有緣再見。」是燙最後想跟所有支持他的朋友說的話。不論你是如何認識 tom60229 這位選手的，相信他都會是台灣爐石電競中，無法取代的一束火炬，傳承著旅店中生生不息的火焰。