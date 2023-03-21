© Tomáš Slavík
MTB
Tomáš Slavík 如何準備城市下坡車賽呢
歡迎加入 Tomáš Slavík 和 Adrien Loron 準備 Red Bull Cerro Abajo 城市下坡車系列賽的過程。
三屆 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 冠軍 Tomáš Slavík 今年有重大突破，決定嚐試新的訓練方式，並在2023年1月份就前往西班牙，訓練有關城市下坡車賽所需的體能準備。
Tomáš Slavík 與 2021 Red Bull Monserrate Cerro Abajo 冠軍好手Adrien Loren 兩人在西班牙的布拉瓦海岸地區為賽季做準備。而Adrien Loren更是在2022年的下半年就一直駐紮在該地區。
布拉瓦海岸有很多地方可以模擬訓練城市下坡車的騎行，例如狹窄的街道和通道，以及不同輪廓的陡峭樓梯。兩人拍攝全新的影片 Stair Chase，記錄在該地區的騎乘過程，車友們可在此觀看影片內容。
訓練的成果馬上見效，Slavík 在為期三站的 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 城市下坡系列賽，就馬上於首站的智利摘冠。今年的Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 城市下坡系列賽共有三站，三站累積總積分最高的選手，將會是今年系列賽的總冠軍，這也是兩人共同追求的目標。
12分鐘
Urban downhill in Valparaíso with Tomáš Slavík
Watch downhill maestro, Tomáš Slavík take on the unique run in the streets of Valparaíso, Chile.
我們採訪了 Slavík，討論他在前往智利參加 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 之前的心情，以及前往在西班牙訓練的過程。
請跟我們分享在樓梯追逐的拍攝過程…
當你在新的環境拍攝時，肯定非常具有挑戰性，因為有太多的事情可能會出錯。像是我們騎行經過某些地方旁邊有門，你永遠都不知道人們是否會在我騎行經過時把門打開。所以我一直在想，請不要開門，然後貓、狗別突然衝出來。
拍攝期間，我們花了最多時間在跳過兩段 10 米長的樓梯。因為過程中有人們行走經過該樓梯，然後也有人坐在樓梯上，此外也遇到一隻貓跑出來，讓我差點撞上去，所以這個鏡頭花了我們很長時間。
您覺得拍攝路線裡，最困難的部分是什麼？
Adrien 和我找到了一些樓梯，我們必須在樓梯上很有默契進行拍攝，像是以相同的速度並排騎行，這非常具有挑戰性。在樓梯的盡頭，等待我們的是13米三級跳，我們兩人在此重覆練習多次，直到完全同步，很高興順利完成，但過程中也總到害怕。
最喜愛哪個部份呢?
我最喜歡最後一個鏡頭，我們兩人進入叢林，當我們飛下樓梯飛向海灘時，無人機從我們身後飛過。
整個在西班牙的經歷，看起來是對 Red Bull Cerro Abajo 系列賽很好的準備。
我從來沒有過這樣準備比賽，對我來說也是全新的體驗，經過這麼多天的拍攝以及訓練營，我已經做好了充分的準備，我認為這會讓我們兩人在比賽中受益匪淺。
在西班牙的這段期間，我們不僅拍攝很棒的影片，同時也進行了很好的訓練，現在磨刀霍霍為等待系列賽的到來。
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