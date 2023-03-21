Tomáš Slavík 如何準備城市下坡車賽呢

當你在新的環境拍攝時，肯定非常具有挑戰性，因為有太多的事情可能會出錯。像是我們騎行經過某些地方旁邊有門，你永遠都不知道人們是否會在我騎行經過時把門打開。所以我一直在想，請不要開門，然後貓、狗別突然衝出來。

拍攝期間，我們花了最多時間在跳過兩段 10 米長的樓梯。因為過程中有人們行走經過該樓梯，然後也有人坐在樓梯上，此外也遇到一隻貓跑出來，讓我差點撞上去，所以這個鏡頭花了我們很長時間。