2010年冬奧會滑雪金牌Vicky Rebensburg教你3個在家就能進行有趣的肌力訓練

開始練習：

先將左腿朝前拉，讓膝蓋靠近胸前，維持右腿直伸的姿勢，接著交換為右腿拉至胸前，左腿後推至起始位置，然後再進行一個標準的伏地挺身動作。要特別注意，在整個訓練的動作過程中，身體背部必須要維持一直線狀態，千萬不可下凹或拱背，並維持呼吸的均勻。建議一組可進行8-12下，每次練習進行3組。