2010年冬奧會滑雪金牌Vicky Rebensburg教你3個在家就能進行有趣的肌力訓練

1. 踩在搖擺板上傳接網球
- 起始位置：與你的練習夥伴相距3-4公尺的距離，兩人都站在搖擺板上，且各拿一顆網球。
- 開始練習：將網球往對方的左手邊扔擲，雙方必須要在維持身體平衡的同時接住球，誰漏接就扣1分，只要漏接3次就算輸。
- 訓練肌群：這個訓練主要是運用到腿部與核心肌群，同時，還能訓練身體的平衡性和手眼協調。
- 變化動作：扔擲的速度加快或換另一隻手進行操作。
2.在搖擺板上進行壺鈴深蹲
- 起始位置：雙腳間距與肩同寬站立於搖擺板上，身體與地面垂直眼睛朝向前看。單手持壺鈴提至肩部肘部微微彎曲，掌心朝前或朝內都可。
- 開始練習：手臂與壺鈴維持在肩膀上方的位置，進行深蹲動作。過程中要維持身體的垂直與穩定度，並調節呼吸的節奏性，單邊進行每組8-12下練習接著換邊操作，每邊可以進行3組訓練。
- 訓練肌群：這個練習動作能針對大腿、臀肌、核心、手臂和肩部肌群強化。
- 變化動作：可換手換邊操作或增加壺鈴的重量。
3. 在平衡板和滑板上進行登山式伏地挺身
- 起始位置：雙手在平衡板上並張開與肩同寬，腳尖則踩放於交通板（滑板）上，維持身體從頭到腳為一直線，呈現出標準的伏地挺身預備姿勢。
- 開始練習：先將左腿朝前拉，讓膝蓋靠近胸前，維持右腿直伸的姿勢，接著交換為右腿拉至胸前，左腿後推至起始位置，然後再進行一個標準的伏地挺身動作。要特別注意，在整個訓練的動作過程中，身體背部必須要維持一直線狀態，千萬不可下凹或拱背，並維持呼吸的均勻。建議一組可進行8-12下，每次練習進行3組。
- 訓練肌群：這個練習動作主要能針對核心肌群、胸肌、肩部三角肌和臗屈肌進行強化。