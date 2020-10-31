記錄實況是歷史學家和粉絲的任務。從驅使運動員的動機和火花，深入探究讓運動員鍥而不捨的原因，向全世界展示所有讓事物凝聚在一起的決心。電影攝製組和導演可以完全揭露我們所關注運動員的全方位表現，而我們也發現觀看他們在運動中表現出色的動力。我們從中也獲得激勵並汲取靈感。它具有很強大的傳染力。

我們都可以在生活中多少運用、融入一些。

本文中，我們羅列了5支紀錄片，藉以激發你一整天的爆發力。它們涵蓋了一系列專業特性與風格。而且，當您觀看Red Bull TV時，因為它們是隨選視訊，無廣告，並且無需任何形式的訂閱。

騎乘: Red Bull版本

專業: 越野摩托車

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خورخي برادو يتسابق © Samo Vidic

Karl Meltzer:不斷超越

專業: 長跑

Karl Meltzer為此嘗試了美國阿巴拉契亞步道（AT），這是他第3次也是最後一次企圖打破挑戰的紀錄。Karl希望在49天之內完成這條3,500公里步道絕對壯麗和優美境界的挑戰行動（通常遠足者至少需要幾個月才能完成），Karl為人類精神的耐久力量賦予了新的涵義。

這是一部彰顯長距離跑步的影片。

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كارل ميلتزر خلال التصوير © Josh Campbell

敬畏: 恐懼之旅

專業: 山地自行車

優秀的山地自行車手掌控他們自己的恐懼，並利用它來達到夢想登峰造極的境界。 在對抗恐懼的旅程中，與Athertons、Darren Berrecloth、Cam McCaul、James Doerfling和Matt McDuff等人見面。擊敗它的唯一方法就是面對它。

騎山地自行車需要勇氣與膽識。這部影片證明了這一點。

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دارين بيركلوث خلال أداء له © Blake Jorgenson

Offline: 單板滑雪衝刺

離線: 單板滑雪

活在當下。在一組由運動員共同組成的故事片中，全球Nitro滑雪團隊在狂野的滑雪運動中，他們展現翻滾、跳躍、抓舉和旋轉的技巧，當然他們有時也會有點發脾氣。

從影片中，你會感受到他們的熱情和生活的理念，甚至感覺更好，好像自己也加入了他們的大家庭。藉由影片的觀賞，讓我們更接近這些優秀運動員，也是認識他們的最好方法。很酷吧!

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فريق نيترو يتسابق © Camilla Pizzini

開大門走大路: Scuderia AlphaTauri車隊

專業: F1 賽車

在本片中可以感受到F1最嶄新的氣象。了解新的車隊名稱及2020年新年為這些賽車手帶來那些新的挑戰。

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بيير جاسلي يسوق سيارة فورمولا 1 © Getty Images

彩蛋紀錄片!

弱者: 關於嘻哈文化的紀錄片

並非所有的運動員都要爬高山。有時，這座山是別的東西，例如：夢想、成就、社區或旅程的隱喻。對Téo Frank而言，前進的道路總是充滿困難和勝利的果實。為了解這位藝術家和嘻哈音樂，我們將其留在本紀錄片中，他向我們展示我們都需要克服自己的困難，才能嚐到甜美的果實。

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