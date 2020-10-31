Red Bull TV 五部最佳紀錄片值得立即觀賞
© Samo Vidic
當你從這些了不起運動員不斷成長的電影資料庫精采影像中，感到血脈賁張、意氣風發時，你可以再靠近一點並保持自己的個性，進而也不斷激勵著我們往前進。
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記錄實況是歷史學家和粉絲的任務。從驅使運動員的動機和火花，深入探究讓運動員鍥而不捨的原因，向全世界展示所有讓事物凝聚在一起的決心。電影攝製組和導演可以完全揭露我們所關注運動員的全方位表現，而我們也發現觀看他們在運動中表現出色的動力。我們從中也獲得激勵並汲取靈感。它具有很強大的傳染力。
我們都可以在生活中多少運用、融入一些。
本文中，我們羅列了5支紀錄片，藉以激發你一整天的爆發力。它們涵蓋了一系列專業特性與風格。而且，當您觀看Red Bull TV時，因為它們是隨選視訊，無廣告，並且無需任何形式的訂閱。
騎乘: Red Bull版本
專業: 越野摩托車
本片中，你可認識一些越野摩托車界的頂尖運動員，他們將自己的運動推向挑戰極限並達到更高的境界。你會看到一些最喜歡的運動員，例如Marvin Musquin，他或多或少會覺得他是為越野摩托車而生，持續不斷的訓練並保持騎乘的穩定性。其他的越野車手還有Jeffrey Herlings、 Jorge Prado及Cody Webb也包括在這件作品中。
Karl Meltzer:不斷超越
專業: 長跑
Karl Meltzer為此嘗試了美國阿巴拉契亞步道（AT），這是他第3次也是最後一次企圖打破挑戰的紀錄。Karl希望在49天之內完成這條3,500公里步道絕對壯麗和優美境界的挑戰行動（通常遠足者至少需要幾個月才能完成），Karl為人類精神的耐久力量賦予了新的涵義。
這是一部彰顯長距離跑步的影片。
敬畏: 恐懼之旅
專業: 山地自行車
優秀的山地自行車手掌控他們自己的恐懼，並利用它來達到夢想登峰造極的境界。 在對抗恐懼的旅程中，與Athertons、Darren Berrecloth、Cam McCaul、James Doerfling和Matt McDuff等人見面。擊敗它的唯一方法就是面對它。
騎山地自行車需要勇氣與膽識。這部影片證明了這一點。
Offline: 單板滑雪衝刺
離線: 單板滑雪
活在當下。在一組由運動員共同組成的故事片中，全球Nitro滑雪團隊在狂野的滑雪運動中，他們展現翻滾、跳躍、抓舉和旋轉的技巧，當然他們有時也會有點發脾氣。
從影片中，你會感受到他們的熱情和生活的理念，甚至感覺更好，好像自己也加入了他們的大家庭。藉由影片的觀賞，讓我們更接近這些優秀運動員，也是認識他們的最好方法。很酷吧!
開大門走大路: Scuderia AlphaTauri車隊
專業: F1 賽車
在本片中可以感受到F1最嶄新的氣象。了解新的車隊名稱及2020年新年為這些賽車手帶來那些新的挑戰。
F1賽車手 Danil Kvyat及Pierre Gasly 皆是明星車手之一，這部紀錄片為我們展示了他們如何為新車首次亮相做足準備，並得到他們車隊後援的擴大支持。這是一支簡短而有趣的短片，會讓F1粉絲渴望更多。
彩蛋紀錄片!
弱者: 關於嘻哈文化的紀錄片
並非所有的運動員都要爬高山。有時，這座山是別的東西，例如：夢想、成就、社區或旅程的隱喻。對Téo Frank而言，前進的道路總是充滿困難和勝利的果實。為了解這位藝術家和嘻哈音樂，我們將其留在本紀錄片中，他向我們展示我們都需要克服自己的困難，才能嚐到甜美的果實。
Red Bull TV將持續將其精彩的體育紀錄片添加至圖書館中。俗話說，做自己喜歡的事。我們是運動的狂熱者，熱愛每場比賽以及每位運動員在自己的專業中所做出斯巴達式奉獻的精神。你們記得，一定要點擊觀看喔!
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