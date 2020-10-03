Red Bull Car Park飄移大賽精采選輯
© Akl Yazbeck
雖然不是飄移大賽的旺季，但這也並不意味著這是去年的新聞。
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Red Bull Car Park Drift飄移大賽是中東地區最大型的賽車競賽盛事，其精采的表演一點都不誇張，每場比賽都充滿了對輪胎的尖叫聲、引擎加速、燃燒的煙霧迷漫全場。由於飄移車手遭遇 Abdo Feghali所設置的障礙，皆充份展現令人驚嘆不已的表演與實力，但想要成為預選賽或決賽的裁判也不容易。
如果你錯過令人血脈賁張的系列賽事，請不要擔心。歡迎隨時點選系列賽近期史上最優質的表演活動。
روائع الدرِفت مع أوليفر الكيك في 2018
Oliver El Kik於2018年將令人垂涎的飄移之王（King of Drift）寶座帶回了黎巴嫩，並在黎巴嫩舉行的最後決賽奪得最後勝利。同時為廣大觀眾提供了腎上腺素激增的刺激，飄移賽事在人群中大放異彩，最後贏得領先優勢，獲得驚人的374分。
روائع الدرِفت مع أنس الحلو في 2019
2019年，最後總決賽在土耳其舉行，來自約旦的後起之秀El Helou精湛的表現，讓觀眾與裁判留下深刻的印象，並獲得冠軍的殊榮，與第2名的İbrahimYücebaş和第3名的Vakhtang Khursidze同登頒獎台的榮耀。
روائع الدرِفت مع رفعت اليحيائي في 2019
來自阿曼的Refaat Al Yahyai對Red Bull Car Park Drift飄移系列賽的頒獎台並不陌生。2019年，他連續第3年獲得了渴望的阿曼飄移之王的頭銜，並贏得了驚人的成績。
روائع الدرِفت مع علي مخصيد في 2018
2018年，另一位資深車手在科威特獲得了當地預選賽的桂冠，這次唯有Ali Maksheed才有此項榮耀。檢查輪胎附近燃燒的狀況–完美的表現，這項技能讓他在2017年的決賽中獲得了最佳輪胎煙霧獎項。
روائع الدرِفت مع إبراهيم يوسيباش في 2018
İbrahimYücebaş是首位在土耳其加冕的本地飄移之王，這是因為其出色的表現，讓人驚嘆不已。在世界大賽總決賽中贏得一席之地後，讓他得以將自己的方式帶到了頒獎台，充份證明他是一支不可忽視的力量。
今年全球系列賽，千萬別錯過了，前哨戰已在阿曼展開序幕，後續的賽事將遠征全球各地，精采賽事活動，歡迎持續鎖定、關注。
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