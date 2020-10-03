飄移大賽是中東地區最大型的賽車競賽盛事，其精采的表演一點都不誇張，每場比賽都充滿了對輪胎的尖叫聲、引擎加速、燃燒的煙霧迷漫全場。由於飄移車手遭遇

所設置的障礙，皆充份展現令人驚嘆不已的表演與實力，但想要成為預選賽或決賽的裁判也不容易。