8 位車手首次亮相拉力賽

這是 Sébastien Ogier 和 M-Sport 在 2017 賽季揭幕戰蒙地卡羅拉力賽的夢幻首秀，他們的新夥伴關係取得了最好的開端。

這裡還有另外六位車手，他們在首次亮相時所見及征服的紀錄

Sébastien Ogier –蒙地卡羅拉力賽，2009

2009 - na Monte s Peugeotem, pak už Citroën © Getty Images

這是Ogier鮮為人知蒙地卡羅拉力賽的首場勝利。 由於 BFGoodrich 車手團隊計劃，Ogier 被當地記者小組投票選出參加洲際拉力挑戰賽賽季揭幕戰。他成功了，當時駕駛 Peugeot 207 S2000 贏得了他參加過的唯一一場 IRC 賽事。

Toni Gardemeister – –紐西蘭拉力賽，1999

Toni Gardemeister © Getty Images

席位管理層決定讓年輕的芬蘭人在 1999 年的紐西蘭拉力賽上駕駛他們的 Cordoba 世界拉力賽車，但沒有人能猜到 Gardemeister 會在一場拉力賽中倖免於難，並在首次亮相時登上頒獎台。今年，他還參加了Toyota 在蒙地卡羅拉力賽上的出色首秀，為登上頒獎台的 Jari-Matti Latvala 打下了基礎。

Sébastien Loeb – – 聖雷莫拉力賽，2001 年

Seb na Sanremo Rally © Getty Images

這不是 Sébastien Loeb 首次參加世界拉力大賽——法國聯合會曾在 2000 年讓他在法國和義大利參加過兩輪比賽，在那裡他兩次駕駛Toyota Corolla WRC進入前 10 名——但這是他第一次參加世界汽車拉力賽駕駛 Citroen Xsara WRC。 儘管天氣惡劣，最後一天還下著雨和霧，Loeb還是將瀝青王牌Gilles Panizzi超越，最後衝線僅落後 11 秒位居第二。從此一顆新星誕生了。

Alister McRae – 英國拉力賽，1998 年

Alister mohl mít debut snů © Getty Images

弟弟McRae的 WRC 首秀可能會在濃霧中撞車而告終，但在 1998 年英國拉力賽的大部分時間裡，他以令人印象深刻的表現僅次於他著名的兄弟Colin。 不過，這對McRae家族來說是一件不幸的事情，因為最後Colin因引擎問題退賽。

Timo Makinen – 環英國摩托艇賽，1969 年

Mělo to motor? Pak s tím Timo uměl © Getty Images

這位芬蘭大師因其在芬蘭和英國的三連勝而聞名，但他在 1969 年贏得首屆環英國摩托艇比賽時證明了自己對各種發動機動力學科的適應能力。

Petter Solberg –肯亞拉力賽，1999

Nová soutěž, nový spolujezdec, nové auto © Getty Images

這位年輕的挪威人在最後一刻被選入Ford的 Safari 車隊，Thomas Radstrom 在比賽開始前不久摔斷了腿。對於Solberg來說，這是一項全新的賽事和全新的領航員，但他在 Focus WRC 的首秀中仍然取得了令人難以置信第五名的佳績。

Carlos Reutemann – 阿根廷拉力賽，1980 年

1980 年，Carlos Reutemann 仍然是一名活躍的F1一級方程式賽車手，Fiat邀請他在家鄉阿根廷拉力賽中駕駛，他在其首秀中迅速以驚人的第三名成績完賽。

Francois Delecour – 蒙地卡羅拉力賽，1993

Snová premiéra se čtyřkolkou © Getty Images

1993 年的蒙地卡羅大獎賽是 Francois Delecour 駕駛四輪驅動汽車的首秀——他幾乎贏了。但他在第三天從衛冕世界冠軍 Carlos Sainz 手中取得領先，似乎已經做好了獲勝的準備，不過，直到最後一晚，最後他因懸吊斷裂跌至第三名完賽。