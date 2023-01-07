2022 F1阿布達比大奬賽五個精選時刻

隨著 2022 賽季在阿布達比大奬賽的結束，我們回顧了本賽季總決賽前五名的精采時刻，Red Bull車隊還將本賽季最後的獎杯帶了回家。

鎖定前排

我們已經很長時間沒有在排位賽中鎖定前排了。準確地說是 2018 年墨西哥站。當 Max 和 Checo 在排位賽中獲得一、二的成績時，有很多值得微笑的地方，兩位車手之間的團隊合作對於確保這一結果至關重要。

在排位 Q3 的最後一輪比賽中，Max 領先於他的隊友，意圖提供牽引力。 這位世界冠軍做出了驚人的最速圈，進而幫助 Checo 獲得了前排的動力，還推動 Max 獲得了本賽季的第七個桿位佳績；並讓 Checo 有機會進入最快的中間區域，這被證明是至關重要的。 墨西哥人越過終點線，領先Charles Leclerc僅0.040 秒，並在發車位上獲得 P2位置。

Unstoppable © Getty Images

第七次雙頒獎台

Max贏得了他本賽季的第 15 場比賽，而Checo則是第 11 次登上頒獎台，這是今年Red Bull車隊第七次兩位車手一起登上頒獎台。車隊的又一次出色成績結束了我們最成功的賽季，也是對現在標誌性的 RB18一個偉大的告別。

Rounding Out The Year With Another Dou-Bull Podium © Getty Images

五連勝

本賽季標誌著我們維修人員第五次獲得 DHL 最快進站獎。作為團隊合作和培訓的證明，我們的車手和戰略家知道他們可以依靠維修站工作人員盡快將賽車駛出維修站。 在阿布達比大獎賽時，當壓力增大時，車隊完成了 2.4 秒的進站換胎，並幫助我們第七次登上頒獎台。

Five Years Running © Getty Images

比以往更多的積分

隨著 Max 獲勝和 Checo 獲得 P3，我們結束了有史以來最成功的賽季。總的來說，Red Bull車隊在車隊積分榜上獲得了 759 分，比排名第二的Ferrari車隊多了204 分。Red Bull車隊的第二好成績是在 2011 年，當時車隊獲得650分。 在那個賽季，車隊贏得了 12 場勝利，並在當年進一步登上了 15 個頒獎台。 2022 年以 17 場勝利和 11 次登上頒獎台的成績讓這一成績黯然失色——這是一次相當大的收獲！

One Final Red Bull Shower In 2022 © Getty Images

謝謝Seb!

Sebastian Vettel將永遠在車隊中佔有特殊的位置。 他為我們獲得了有史以來的第一個桿位，第一次的勝利，並幫助我們獲得了第一個雙料冠軍。 Seb 在阿布達比結束了他的職業生涯，與 Max、Checo 和 Charles 一起在起點/終點直道上做甜甜圈燒胎慶祝。謝謝Seb!

Danke Seb, We'll Miss You © Vladimir Rys